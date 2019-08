Čtvrtinu života v penzi. Blíží se prolomení stropu, podívejte se, kdy čeká důchod vás

Podle současných pravidel by lidé po roce 2030 chodili do penze v 65 letech. Dál už by se důchodový věk nezvyšoval. Pokud by se zastropování prolomilo a lidé by v penzi strávili čtvrtinu očekávané délky života, tak by zejména mladší ročníky odcházely do penze výrazně později.

Na změně by naopak vydělali lidé narození mezi lety 1965 a 1968, kteří by šli do důchodu ještě před 65. narozeninami.

Jak informují Hospodářské noviny, ministryně Schillerová hodlá věk, kdy lidé získají na penzi nárok, nově navázat na očekávanou dobu dožití. Údaj pro jednotlivé ročníky počítá Český statistický úřad a jeho hodnota se postupně zvyšuje, například díky lepší zdravotní péči.

Lidé by tedy pracovali déle, čímž by do důchodového systému odvedli více peněz. Zároveň by kratší dobu dostávali důchod. Například pro dnešní pětadvacátníky by to znamenalo, že by se do penze dostali v 67 letech.

K návrhu posunout hranici odchodu do důchodu přitom paradoxně Schillerovou inspirovala analýza, kterou v červnu dokončili na MPSV podřízení ministryně Maláčové. Ta ovšem materiál označuje za pouze informativní a důchodový věk kvůli němu zvyšovat nehodlá. O tom, co bude důchodová reforma obsahovat, zatím odmítá mluvit s tím, že konkrétní návrhy představí spolu s dalšími odborníky až na podzim. Každopádně Češi mají strávit v penzi čtvrtinu života.

Od roku 1995 se věková hranice odchodu do penze pravidelně zvyšuje o pár měsíců. Zastavit se má právě na hranicí 65 let, která by měla platit pro ročníky 1966 a mladší. Zatím jde tedy o strop, který se, jak je zřejmé, možná posune. O růstu důchodového věku se vlády rozhodují na základě demografických prognóz, které úřady připraví každých pět let, tedy v letech, které končí číslovkou 4 a 9.

Zátěž důchodového systému se bude zvyšovat 2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Výdaje na důchody (% HDP) 8,2 8,1 8,2 9,2 10,8 11,6 10,9 Podíl lidí starších 65 let (%) 18,6 20,3 22,6 25,7 29,1 30,4 28,3 Podíl lidí ve věku 15 až 64 let (%) 65,9 63,7 62,5 60,3 55,7 54,5 57 Počet pracujících na sto důchodců 177 170 159 139 121 116 123

Zdroj: The 2018 Ageing Report, European Commission