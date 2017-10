V Česku jsou dnes nejhůře dostupné byty v Evropě. Na trhu ale přichází obrat, říká expert

před 48 minutami

Lidí, kteří by se chtěli nastěhovat do vlastního, je více než bytů na prodej. Tento převis je nejpatrnější v hlavním městě. Byty jsou však pro stále větší množství lidí nad jejich finanční možnosti.

Praha - Vlastní bydlení se v Praze stává stále hůře dostupné. Mohou za to rostoucí ceny bytů, omezení hypoték ze strany ČNB a nedostatek nabídek nemovitostí. Developerům z těchto důvodů letos začaly klesat prodeje a v září se oproti srpnu podle Fincentrum Hypoindexu snížil počet i celkový objem poskytnutých hypoték. Zpravidla přitom září bývá v tomto ohledu oproti letním měsícům silnější.

"Na trhu můžeme aktuálně pozorovat určitý obrat. Počty hypoték se začínají snižovat a růst cen nemovitostí lehce zpomaluje. V některých regionech začnou ceny stagnovat. V Praze je ještě pro růst určitý prostor. Nebude už ale tak prudký jako v posledním roce a půl," vysvětluje ředitel odboru nemovitostí Hypoteční banky Petr Němeček. Společně s dalšími odborníky se zúčastnil kulatého stolu na téma cen nemovitostí, který pořádaly Hospodářské noviny.

Na vině není klesající poptávka. Lidí, kteří by se chtěli nastěhovat do vlastního, je více než bytů na prodej. Tento převis je nejpatrnější v hlavním městě. Byty jsou však pro stále větší množství lidí drahé. "V Česku jsou dnes nejhůře dostupné byty v Evropě," říká jednatel portálu Cenovamapa.org Milan Roček. Problém podle něj není v samotných cenách bytů. Ty jsou v řadě evropských měst výrazně vyšší. Za růstem cen nemovitostí však pokulhávají české platy.

Cena bytů v posledních dvou letech výrazně rostla nejen u novostaveb. Také hodnota starších bytů šla rychle nahoru. Nejvíce se to v poslední době projevovalo u panelových domů na pražských sídlištích. Rostly však i ceny rodinných domů. "Nemyslíme si ale, že by v současné době hrozilo prasknutí realitní bubliny," říká Němeček.

U novostaveb má podle něj velký vliv na růst cen struktura developerských projektů. Zatímco v minulosti developerské společnosti více stavěly na okraji Prahy, dnes se výstavba koncentruje především v širším centru metropole. Právě to se odráží na výsledných cenách.

Podle společných statistik společností Trigema, Central Group a Skanska Reality průměrná cena prodaných nových bytů v hlavním městě ke konci září vzrostla meziročně o 19,6 procenta na 83 150 korun za čtvereční metr. Vůbec poprvé tak byla překonána hranice 80 tisíc korun za metr čtvereční. Je to dáno do velké míry právě tím, že developeři prodávají byty v dražších projektech.

Růst cen podporuje také vysoká poptávka po investičních bytech, které lidé kupují, aby je následně mohli pronajímat. Stále častěji přitom volí formu krátkodobého pronájmu formou služby Airbnb, od které si slibují vyšší výnos. To však podle odborníků přináší negativa na realitní trh. Na něm je aktuálně nedostatek nabídek menších bytů do 50 metrů čtverečních určených k dlouhodobému pronájmu. Vysoká poptávka pak opět zvedá ceny nájmů. To hraje do karet opět lidem, kteří chtějí byt pronajímat. Mohou dosáhnout vyššího výnosu.

Situace, kdy je na trhu nedostatek bytů, se jen tak nespraví. Developerům se mimo jiné i kvůli zdlouhavým povolovacím procesům nedaří prosadit dostatek nových projektů. Poslední dva roky do velké míry těžili ze svých zásob z minulých let. Nyní už však často nemají z čeho brát a to se projevuje na prodejích.

Ve třetím čtvrtletí v Praze prodali jen 1200 bytů. To je o 250 méně než za stejné období loňského roku. Letos se jim podle odhadů podaří prodat zhruba o 1000 bytů méně než loni, kdy na trhu našlo majitele 6650 nových bytů. Některé firmy, které dosud působily pouze na pražském rezidenčním trhu, míří do dalších měst.