Nová aplikace sociální správy počítá, kolik budete brát v důchodu. Řadu lidí překvapí

Který den půjdete do penze, kolik let ještě musíte odpracovat a jak vysoký bude asi váš důchod - to jsou hlavní údaje, které vypočítá nová on-line služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Informační důchodová aplikace má lidi mimo jiné motivovat, aby se na důchod lépe připravili.

"Když bude člověk vědět, jaký bude mít důchod, tak se může rozhodnout, zda si bude více spořit, a lépe se na penzi zajistí," uvedl již v minulosti pro Aktuálně.cz Jiří Šatava, který spolupracoval s ministerstvem práce a sociálních věcí na důchodové reformě. V té se právě s Informační důchodovou aplikací, pracovně označovanou jako "přehledná kalkulačka pro každého", počítalo.

Ačkoliv důchodová reforma zatím schválena nebyla, nová aplikace je už "venku". Zatím je ve zkušebním provozu a nabízí právě orientační výpočet výše důchodu v době odchodu do penze. To zatím nebylo nikdy možné zjistit, protože výpočet důchodu je podle současného systému velmi složitý.

Kromě výše důchodu se lidé v aplikaci dozvědí, který den přesně mohou odejít do důchodu, kolik dob pojištění zatím získali, tedy zjednodušeně řečeno kolik let podle údajů sociální správy již odpracovali a jak dlouho budou muset ještě chodit do práce. Na stránce najdou také kompletní přehled evidovaných dob pojištění. Můžete si tedy zkontrolovat, zda vám v něm něco nechybí.

Podle současného systému má nárok na důchod žadatel, který dosáhl státem požadovaného věku odchodu do důchodu a zároveň má odpracovaných 35 let. V řadě zemí platí jen jedno pravidlo. Mluví se o tom, že důchodová reforma by podmínky mohla zmírnit především v počtu odpracovaných let.

Do aplikace se zájemci přihlásí buď přes elektronickou identitu (její součástí je například i bankovní identita - tedy přístup do elektronického bankovnictví), nebo datovou schránkou. Pak už se zobrazí stránka s předvyplněnými osobními údaji. U žen je navíc kolonka, kde vyplní počet dětí a jejich data narození. Po odkliknutí se zobrazí všechny důchodové údaje.

V návrhu důchodové reformy se vedle zprovoznění důchodové aplikace uvažovalo například i o rozesílání dopisů jednou za pět let, ve kterých by se adresát dozvěděl, jaký důchod mu zhruba vychází, nebo o zřízení virtuálních důchodových kont. Tyto nástroje jsou zatím ale jen na papíře.

Mladí lidé chtějí důchod 22 tisíc

Částky, které aplikace vypočítává jako budoucí důchod, nejsou o moc vyšší než ty současné. V prvním čtvrtletí letošního roku přitom průměrná výše starobního důchodu dosáhla 15 351 korun. Jaké budou ceny v době, kdy lidé půjdou do důchodu, lze těžko odhadnout.

Každopádně představy mladých lidí o důchodu jsou trochu někde jinde. Podle průzkumu Air Bank mezi tisícovkou respondentů by lidé ve věku 18 až 35 let chtěli brát v důchodu alespoň 22 tisíc korun v současné hodnotě. Navíc chtějí mladí Češi odejít do penze dříve, než je nyní pro ně zákonem stanovená věková hranice. Lidé si jsou ale vědomi, že k dosažení ideální výše příjmu při dřívějším odchodu do důchodu budou muset ke starobní penzi přidat ještě další pasivní příjem.

"Češi se zodpovědně zabývají problematikou důchodu už od mladého věku a uvědomují si potřebu aktivně se na stáří připravit i po finanční stránce. Každá nová generace by se totiž na státní podporu měla spoléhat stále méně. Mladí tak hledají způsoby, jak se o své budoucí já postarat sami, ať už pomocí různých investic, nebo doplňkového penzijního spoření," říká Petr Šmíd z Air Bank.

Jak dál průzkum zjistil, polovina mladých Čechů si myslí, že je nutné se na své finanční zabezpečení v důchodu začít připravovat už ve chvíli, kdy nastoupí do prvního zaměstnání. Čtvrtina pokládá za vhodný termín dosažení 30. narozenin a 15 procent dotázaných říká, že by se touto otázkou měl člověk zaobírat ve chvíli, kdy se mu narodí první dítě.