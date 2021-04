Takový zájem o hypotéky banky nezažily. Lidé s úvěrem spěchají, bojí se vyšších sazeb

Nový hypoindex potvrdil to, co mnozí odborníci poslední dny už naznačovali. Počet poskytnutých úvěrů na bydlení v březnu překonal všechny dosavadní rekordy. Za vysokou poptávkou stojí především pozvolna rostoucí úrokové sazby a obavy lidí z inflace.

"Pokud jsme o únoru a lednu letošního roku hovořili jako o velmi úspěšných až rekordních měsících, tak březen je jednoznačně 'nej' měsícem v celé historii hypoindexu. A to platí ve všech sledovaných oblastech. Počínaje objemem všech poskytnutých hypoték ve výši 44,72 miliardy korun přes jejich počet, který dosáhl 14 401 kusů, až po průměrnou výši poskytnuté hypotéky s hodnotou 3 105 568 korun," uvedl Jiří Sýkora, hypoteční specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Jediné, co není "nej", je průměrná úroková sazba, která v březnu zamířila nepatrně vzhůru na 1,94 procenta, z únorových 1,93 procenta. Nabídkové sazby hypoték již rostou napříč trhem a v následujících měsících se tak dá podle expertů očekávat další růst průměrné sazby.

"Za obrovským zájmem lidí o získání nové hypotéky stojí řada informací od analytiků i samotných bank, že sazby hypoték půjdou již pomalu nahoru. V rekordních počtech se však projevuje hlavně zájem lidí o refinancování existujícího hypotečního úvěru. S ohledem na vývoj, který začal již v minulém měsíci, lze očekávat, že ruku v ruce s tím, jak budou sazby hypoték pomalu růst, budou naopak pomalu klesat počty a objemy poskytnutých hypoték," dodal Jiří Sýkora.

Zdražování úvěrů už začalo

Nabídkové sazby hypoték již zvýšila většina bank. V posledních týdnech vzrostly sazby v Air Bank, Equa bank, mBank, Sberbank, ve skupině ČSOB či Komerční bance, ve Fio bance, také v Raiffeisenbank a v Moneta Money Bank. Ke změně sazeb došlo i v bance Creditas, která navýšila sazbu u delší fixace.

Další zvyšování hypotečních sazeb banky navíc během následujících měsíců vzhledem k růstu cen zdrojů na mezibankovním trhu nevylučují.

"I když budou v následujících měsících úrokové sazby pokračovat v pozvolném růstu, o hypotéky bude i letos velký zájem. Pokud dojde k rozvolnění vládních opatření a podaří se rychle proočkovat většinu populace, mohla by se možnost vzít si úvěr na bydlení rozšířit i na obory, které byly momentálně z úvěrování vyloučené kvůli uzavřenému sektoru podnikání," tvrdí Veronika Hegrová z on-line sjednávače hypoték Hyponamíru.cz

Podle ní za neutuchajícím zájmem o hypotéky stojí kromě stále nízkých úrokových sazeb také menší obava Čechů ze ztráty pravidelného příjmu. Nezaměstnanost se totiž drží na velmi nízké úrovni a s příchodem jara roste nabídka sezonních prací.

"Zároveň se někteří lidé začínají obávat vyšší inflace, která znehodnotí jejich dosavadní úspory připravené na pořízení vlastního bydlení. Proto se mnozí Češi rozhodli již dále nečekat a nakupovali," myslí si Hegrová.

Podle vedení ČSOB zájmu pomohlo i loňské zrušení daně z nabytí nemovitosti. "Češi navíc nemovitosti kupují i jako bezpečnou investici v nejisté době. Navzdory pandemii přetrvává také velmi vysoká kvalita úvěrového portfolia, podíl úvěrů v selhání se drží na velmi nízké úrovni a drtivá většina klientů bez problémů své závazky splácí. Zároveň rekordně spoří, nejezdí na dovolené a neutrácí. Pozornost lidí se prostě obrátila k bydlení a naše březnová čísla to potvrzují," říká Jan Sadil, člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail.

Podle něj skupina ČSOB v březnu schválila hypotéky v objemu 14,62 miliardy korun, což je o zhruba dvě miliardy více než za celý první kvartál v minulém roce. Výrazný nárůst zaznamenala nejen v objemu, ale i v počtu schválených hypoték, který se v letošním prvním kvartálu meziročně více než zdvojnásobil.

Téměř všechny banky jsou tak nyní extrémně zahlcené zpracováním stovek žádostí o hypoteční úvěry a doba schvalování se stejně jako ke konci minulého roku prodloužila a nyní se počítá v týdnech.

Na nižší ceny nemovitostí zatím zapomeňme

Průměrná výše hypotéky, která překonala tři miliony korun, naznačuje, že tlak na růst cen nemovitostí nepolevuje. "Aktuální data Českého statistického úřadu ze stavebnictví navíc ukazují, že klesá nejen počet dokončených, ale i počet zahájených bytů, což se časem odrazí i v nabídce nového bydlení. Dá se proto očekávat, že tlak na růst ceny nemovitostí ještě zesílí," míní Jiří Sýkora.

Jak říká Kryštof Kubajko z realitního portálu Videobydlení.cz, zájem o nemovitosti je stále obrovský. V nabídce realitních kanceláří se často neohřejí ani inzeráty, které by před pár lety nikdo ani nerozkliknul, a majitelé by museli požadovanou cenu snižovat.

"Kombinace nedostatečné výstavby, špatné stavební legislativy, neschopnosti schválení mnoha územních plánů dlouhodobě zvyšují ceny i méně kvalitních nemovitostí. Koupit si pozemek nebo jinou nemovitost se stále vyplatí. I přes relativně vysoké ceny se jedná o dobrou investici do budoucna, a to jak pro další pronajímání, tak pro vlastní bydlení," domnívá se Kubajko.

Podobné zkušenosti mají v Century 21. "Nabídka bytů na prodej je omezená a zájem o koupi je velký. U zajímavých bytů k prodeji evidují realitní kanceláře desítky zájemců. Nejžádanější jsou dlouhodobě byty 2+kk, u lokality dávají lidé přednost dobré dostupnosti do centra, bytům na metru a nově také na okraji Prahy, kde jsou byty cenově dostupnější," říká Barbora Merknerová z Century 21.

Podle ní lze zájem o koupi nemovitosti očekávat i v nejbližších měsících, i když ceny prodejů dále rostou. "Stále výhodné hypoteční úvěry zájemce motivují ke koupi. Je zde také oprávněná obava kupujících, že ceny bytů na prodej se budou dále zvyšovat," uzavírá Barbora Merknerová.

ČNB bude moci nařizovat, jak má být hypotéka nastavena

Hypoteční trh může v budoucnu ovlivnit také nový zákon, který dává větší pravomoce do rukou centrální banky. Poslanecká sněmovna na konci března schválila novelu zákona o České národní bance (ČNB). Banka bude moci stanovit limity úvěrových ukazatelů, které doposud pouze doporučovala.

Nová pravidla centrální bance umožní dodržování limitů vymáhat a případně i uložit pokutu za nedodržování, a to až do výše 10 milionů korun. Novelu zákona o ČNB musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Účinnosti by se tak mohla dočkat již na podzim letošního roku.