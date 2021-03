Zmenšování bytů jako trend: Česko je pod průměrem EU, prohlubuje to fenomén mingles

V Česku roste zájem po malých bytech, mezi dlouhodobě nejžádanější se řadí dispozice 1+kk a 2+kk. Může za to oddělný život párů (mingles) i vysoké ceny bytů, kdy si lidé prostornější bydlení zkrátka nemohou dovolit. Česká bankovní asociace (ČBA) dodává, že nejen v Česku je trendem také zmenšování bytů. Developeři si tím chtějí pojistit, že i přes zdražování budou mít stále dostatečnou poptávku.

Česko se už nyní co do průměrné plochy bytů drží pod průměrem Evropské unie. Zatímco v ČR jde o 78 metrů čtverečních, průměr EU činí 95 metrů čtverečních. Podle České bankovní asociace (ČBA) jak pak celosvětovým trendem zmenšování bytů.

Jak také nedávno ukázala data realitního serveru Flat Zone, o kterých informoval server Lidovky.cz, zatímco před pěti lety by se nový byt 1+kk mohl pohybovat kolem 40 metrů čtverečních, dnes už spíš kolem 35 metrů čtverečních.

Tento trend potvrzuje i mluvčí realitní portálu Bezrealitky.cz František Brož. "Je to reakce na rostoucí ceny nemovitostí a snaha kompenzovat plochou zvyšující se cenu za metr čtvereční. Zcela stejný efekt stojí v zahraničních metropolích za vznikem fenoménu mikrobytů," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz Brož.

Z údajů portálu Bezrealitky vyplývá, že se zmenšování bytů týká naprosté většiny krajů. Jedinou výjimku tvoří Středočeský kraj. Tady ale podle Brože zájem o větší nemovitosti zvyšují Pražané, kteří se právě do tohoto kraje přesouvají kvůli levnějším nemovitostem.

Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek se domnívá, že za stavbou nemovitostí o stejných dispozicí, ale v menších rozměrech stojí hlavně jejich zdražování.

"Developeři usilují o to, aby na prodávané byty finančně dosáhl dostatečný okruh domácností, tedy aby si zajistili dostatečnou poptávku. I když v několika minulých letech dostupnost bytů financovaných hypotékou neklesala díky zlevňování hypoték a svižnému růstu mezd, do budoucna s takovou podporou nelze počítat," míní.

Stejné vysvětlení nabízí i ekonom ING Bank Jakub Seidler. "Trend výstavby menších bytů z pohledu počtu metru čtverečních na dispozici je způsoben růstem cen nemovitostí," přikyvuje.

V trendech se projevil i fenomén singles

Podle Brože by ale mohla s tímto trendem zamávat pandemie koronaviru, respektive pokud by i v budoucnu lidé běžně pracovali z domova jako nyní. V takovém případě by pro zájemce o nemovitost mohla být důležitějším ukazatelem plocha než lokalita.

Zatím však mezi Čechy převládá zájem o menší byty, dlouhodobě jsou nejžádanější dispozice 1+kk a 2+kk. "Máme hodně rozvodů a dnes ‘moderní‘ společná péče o děti tlačí na více bytů s menšími rozměry. Také máme hodně singles. Ti hledají totéž," uvedl k tomu hlavní poradce ČBA Vladimír Staňura.

Údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) k předloňskému roku pak ukázaly, že poptávka po malých bytech roste hlavně ve velkých městech, kde je "fenomén" singles nebo mingles (partneři jsou v dlouhodobém vztahu, ale bydlí zvlášť) patrnější.

Startovací bydlení pro rodiny

Důvodů za popularitou bytů o těchto dispozicích je ale více - jejich investiční význam i růst cen bydlení. "Pravděpodobně tím hlavním je nárůst cen nových bytů, k němuž v uplynulých letech došlo. To v konečném důsledku vede k tomu, že si již někteří zájemci nemohou finančně dovolit byty větší a spokojí se s menšími jednotkami," řekl předseda představenstva společnosti Trigema Marcel Soural.

"Faktorů je více. Menší byty jsou oblíbené mezi singles či jako startovací bydlení pro mladé rodiny. Jde také typově o byty, které jsou nejvhodnější pro investici, jelikož se nejsnáze pronajímají," doplnil hlavní analytik developerské společnosti Central Group Ondřej Šťastný.

Podle Šťastného zájem o byty menších dispozic (1+kk a 2+kk) dlouhodobě roste. Ještě před třemi roky se tyto dispozice podílely na prodejích zhruba ze šedesáti procent, loni už to bylo 70 procent. "Záleží ale také na lokalitě. V některých typicky rodinných lokalitách se více prodávají naopak byty větší," doplnil.

Podobná čísla eviduje i Trigema. Podíl jedno a dvoupokojových bytů na celkových prodejích se podle Sourala v letech 2019 i 2020 pohyboval okolo 70 procent. V průběhu roku 2018 to přitom bylo méně - okolo 60 až 65 - a rok předtím zhruba 50 procent.