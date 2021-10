Stát opět zkusí zatraktivnit úvěry na bydlení pro mladé. Nestačí to, říkají experti

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vylepšit úvěrový program na bydlení pro mladé do 40 let. Vyšší limity půjčky mají přilákat více zájemců. O program totiž v posledních letech není velký zájem. Odrazuje i celkem náročné papírování u žádostí. Aktuálně.cz tak oslovilo odborníky na financování bydlení, aby okomentovali, zda má upravený program šanci na úspěch.

Státní program podpory bydlení pro mladé do 40 let se od letošního roku přejmenoval z Půjček pro mladé na Vlastní bydlení. Běží už od roku 2018 a ministerstvo pro místní rozvoj ho nabízí přes Státní fond podpory investic.

Před třemi roky byl zájem o program z počátku velký, později ale začal upadat, a to kvůli měnící se úrokové sazbě, nízkým limitům a náročnému vyřizování žádostí. Od nového roku by se ale právě limity výše úvěrů měly zvýšit a také úroková sazba je v tuto chvíli relativně atraktivní.

"Nabídneme vylepšené podmínky, program otevřeme většímu počtu lidí. Výše úvěru na pořízení rodinného domu bude nově 3,5 milionu korun, nyní je to 2,4 milionu. Na koupi bytu nebo družstevního podílu bude limit tři miliony, nyní jsou to dva miliony. Na modernizaci bydlení bude možné žádat až o 750 tisíc, to je o 150 tisíc víc než doposud," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě a doplňuje, že výše poskytnutého úvěru bude i nadále ve výši 90 procent uznatelných nákladů.

Splatnost úvěru bude maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci a v případě úvěru na pořízení obydlí se prodlouží o 10 let na 30 let.

"Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí mohou využít všichni lidé do 40 let, kteří buď žijí v manželství nebo v registrovaném partnerství, nebo pečují trvale o dítě do 15 let," dodává zpráva.

Výše úrokové sazby se řídí výší základní sazby Evropské komise pro Česko. Ta je nyní velmi atraktivní oproti úrokovým sazbám v bankách, činí 1,03 procenta. Ovšem za dobu trvání programu se často měnila, viz tabulka níže. A je tedy otázkou, zda i v lednu 2021, kdy výhodnější podmínky úvěrů začnou platit, bude stále tak atraktivní. Úroková sazba v době schválení je fixní po dobu pěti let a nesmí být nižší než jedno procento.

"Dokud bude úroková sazba v rámci tohoto programu ve výši jednoho procenta, půjde o pohádkovou sazbu, která se bude stávat ještě pohádkovější s každým dalším zvýšením tržních hypotečních sazeb. U tržních sazeb lze přitom v dalších měsících očekávat ještě další zvyšování až do blízkosti tří procent," komentuje ekonom České spořitelny a člen vedení České společnosti ekonomické Michal Skořepa.

Zvýšené limity v případě nákupu bytu nebo domu jsou ale podle něj adekvátní jen pro obce daleko od velkých měst. Limit objemu půjčky na modernizaci může nebo nemusí stačit podle toho, jak rozsáhlá by modernizace měla být.

"Obecněji je ale třeba zdůraznit, že například vedle daňových odpočtů hypotečních úroků je tento program dalším kanálem, kterým stát, z mého pohledu nevhodně, podporuje zájem o vlastnické bydlení, a tedy nepřímo tlačí ceny domů a bytů výše. Dané státní prostředky by měly být věnovány spíš na zlepšení vnímání a faktického fungování nájemního bydlení," dodává ekonom Skořepa.

Podle Martina Nováka, hlavního analytika Broker Consulting, je podpora bydlení touto formou nevhodným nástrojem a nadbytečnou konkurencí standardního bankovního systému.

"Úroková sazba se může na první pohled jevit jako velmi lákavá, ale další podmínky velkou část rodin diskvalifikují. Úvěrový limit je velmi malý a spíše může upřednostňovat menší obce. Ve větších městech je limit nedostatečný. U rekonstrukce je pak diskvalifikační doba splácení, která je velmi krátká, a právě kvůli tomu je splátka vysoká i při nízké sazbě. Ano, klient nezaplatí tolik na úrocích, ale domnívám se, že pro většinu žadatelů o úvěr je to poslední věc, o které přemýšlí. Tato nabídka se tudíž podle mého názoru může vyplatit jen pro malé byty nebo domy a pro drobné rekonstrukce," míní Novák.

Delší doba splácení sníží splátku

Úrokové sazby hypoték v bankách rychle rostou. Nyní je podle hypoindexu, který sleduje vývoj na hypotečním trhu, průměrná úroková sazba 2,32 a bude dál stoupat.

"V kontextu zvyšujících se úrokových sazeb může být program lákavější z hlediska úrokové sazby, ale limity určitě nebudou dostačující zvlášť ve větších městech a zajímavějších lokalitách. Problém je, že si stát zapíše na klientovu nemovitost zástavní právo, tudíž je klientovi znemožněno, aby si šel na stejnou nemovitost pro další hypotéku do banky," varuje Veronika Hegrová z on-line sjednávače hypoték Hyponamíru.cz.

Žadatel si tak podle ní může pak zvolit už pouze úvěr ze stavebního spoření bez ručení nemovitostí se zvýšenou úrokovou sazbou a vyšší splatností. "Pokud tedy limit nestačí, je pro klienta výhodnější vzít si hypotéku od banky, a to i za cenu vyšší úrokové sazby, neboť bude mít jeden produkt, jednu splátku a nemusí absolvovat dvě schvalovací řízení," dodává Hegrová.

David Eim ze společnosti Gepard Finance je přesvědčen, že slibované změny programu dost pomohou, a uvádí příklad:

Úvěr 2 400 000 korun s úrokovou sazbou 1,03 % p.a.

při splatnosti 20 let splátka činí 11 070 Kč

při splatnosti 30 let splátka činí 7750 Kč, což je o zhruba 3300 korun méně, respektive splátka je nižší o 30 procent než při dvacetileté splatnosti

"Vzhledem k tomu, že program cílí na mladé rodiny z regionů, tedy mimo velká města, může být takový rozdíl ve splátce pro zájemce o úvěr zásadní. V tomto ohledu tedy nelze programu nic vytknout a taková změna bude k dobru," míní Eim.

Jinou otázkou je podle něj maximální výše úvěru a stejně jako ostatní odborníci ji považuje za nedostatečnou.

"Podle Valuo.cz jsou průměrné ceny bytů v regionech jako Zlínský, Liberecký, Olomoucký kraj či Kraj Vysočina někde kolem 50 tisíc za metr čtvereční. Pokud uvážíme maximální plánovaný limit tři miliony plus 10 procent vlastních zdrojů, tak to v těchto regionech bude obnášet byt 2+kk, možná menší 3+kk, ovšem zcela jistě ne v krajských městech, ale spíše v menších obcích. Pro rodinu s dvěma dětmi bych slušný 3+kk 80 metrů čtverečních cítil jako nezbytné minimum," říká Eim, podle něhož by měl být limit ještě minimálně o milion korun vyšší.

Jak uvedlo ministerstvo, za dobu trvání programu Půjčky pro mladé (2018 až 2020) bylo uzavřeno 841 smluv v celkovém objemu 892,06 milionu korun. V programu Vlastní bydlení bylo za devět měsíců od jeho spuštění přijato 458 žádostí za 667 milionů korun, přičemž bylo k dnešnímu dni uzavřeno 304 smluv za 433 milionů.

"To jsou tristní čísla. Za tuto dobu bylo poskytnuto asi za 800 miliard nových hypoték, a to nepočítám refinancování. Program pro mladé a program Vlastní bydlení za tu dobu poskytly asi 1,33 miliardy, to je 0,17 procenta objemu poskytnutých hypoték. A to bez úvěrů od stavebních spořitelen. Čísla tedy program staví naprosto mimo hru. I kdyby se díky úpravě parametrů zájem zvýšil, domnívám se, že program zůstane i nadále prakticky bezvýznamný," uzavírá Eim.

Odborníci navíc upozorňují na náročné papírování při podání žádosti. Co je potřeba k žádosti doložit, a další podrobné informace o podmínkách úvěru uvádí Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí.

Základní úroková sazba Evropské komise pro Česko se vyvíjela takto: