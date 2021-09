Hypotéky stále v kurzu. Splátka už ovšem ukrojí víc než polovinu z čistého příjmu

Britský parlament odepřel vstup na svou akci v červenci jmenovanému čínskému velvyslanci Čeng Ce-kuangovi. Důvodem jsou sankce, které Peking uvalil na několik britských zákonodárců, kteří upozorňovali na porušování lidských práv v Číně, informoval britský list Daily Telegraph. Čínská strana britský krok kritizovala.

Čeng se měl ve středu zúčastnit recepce britské parlamentní skupiny pro Čínu. Několik poslanců ale vyjádřilo nesouhlas s velvyslancovou účastí. Nakonec ji zakázali předseda Dolní sněmovny Lindsay Hoyle a předseda Sněmovny lordů John McFall.

"Nemám pocit, že by bylo vhodné, aby velvyslanec Číny přišel na parlamentní půdu, na naše pracoviště, když jeho země uvalila sankce na některé naše členy. (…) Pokud by byly tyto sankce zrušeny, pak by to samozřejmě nebyl problém," uvedl Hoyle v prohlášení.

Peking v březnu uvalil sankce na devět britských politiků, právníků a akademika za šíření "lží a dezinformací" ohledně zacházení s menšinou muslimských Ujgurů na západě Číny.