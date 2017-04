Spočítejte si, kdy podle nové tabulky půjdete do důchodu. Pravidla schválili poslanci

* - Jde o strop, který by se ale měl v budoucnu měnit, protože dál poroste délka života v Česku a zákon říká, že Češi by měli v důchodu strávit čtvrtinu života. O růstu důchodového věku mají rozhodovat budoucí vlády na základě demografických prognóz, které úřady připraví vždy v roce, který končí číslovkou 4 a 9.

Dopředu odepsaný strop

Nový systém pro stanovení důchodového věku začne platit sice už od roku 2018, první změny se ale dotknou až lidí, kteří půjdou do penze po roce 2030. Až do té doby důchodový věk poroste podle dnes platných pravidel a postupně se zastaví na 65 letech.

Dosavadní mechanismus počítá s tím, že nyní narozené děti by měly jít do důchodu až v 73 a půl roku věku. Neomezený růst důchodového věku prosadil v roce 2011 exministr Jaromír Drábek s koalicí ODS, TOP 09 a Věcí veřejných.

Zavedení stropu ale neznamená, že by v budoucnu důchodový věk neměl růst nad 65 let. Odpovědnost za případný růst důchodového věku jen přesouvá na příští vlády. Ty by měly každých pět let (v letopočtech končících číslovkou 4 a 9) dostávat od Českého statistického úřadu demografickou studii.

Podle principu, který prosazuje důchodová komise, mají Češi trávit v důchodu čtvrtinu života. S tím, jak dál velmi pravděpodobně poroste věk dožití, měly by příští vlády reagovat i na zmíněné demografické studie a zvedat věk odchodu do důchodu.

Přiznává to i ministerstvo práce a sociálních věcí v důvodové zprávě k novému zákonu, který právě schválili poslanci. „Zpráva o důchodovém systému v roce 2019 bude velmi pravděpodobně indikovat, že důchodový věk pro dosažení cíle, tj. v průměru jedné čtvrtiny života ve starobním důchodu, by měl být u nejmladší posuzované generace narozené v roce 1994 stanoven na úrovni okolo 68,6 roku,“ uvádí úřad.

Pokud tedy příští vlády dají na odborné analýzy, poroste důchodový věk i v budoucnu. Strop na 65 letech se tak v praxi nikdy neprojeví a možná jen poslouží v kampani před podzimními volbami.