Jak zhodnotit úspory na důchod? Nové fondy překonávají inflaci i penzijní připojištění

Chcete vyšší výnos, který by mohl překonat rostoucí inflaci? Pak se musíte vzdát jistoty v penzijním připojištění a přestoupit do fondu, který investuje do akcií. Srovnání za dosavadní působení obou typů fondů na trhu ukazuje, že výrazně úspěšnější jsou zatím nové fondy.

Praha - Čtyři miliony Čechů spoří na důchod ve "starých" penzijních fondech, které v příštích letech nebudou plnit svůj hlavní úkol - samy od sebe neuchrání úspory před rostoucí inflací. Zatímco ta vyrostla nad dvě procenta, výnosy na penzijním připojištění dále klesají pod hranici jednoho procenta. Do mírného plusu tak fondy dostanou jen příspěvky od státu.

Vyšší výnosy připisují "nové" fondy, které penzijní společnosti nabízejí teprve od roku 2013. Potvrzuje to žebříček výnosů za čtyři roky působení na trhu, který sestavil online deník Aktuálně.cz.

Vyšší zhodnocení ale dostanou jen ti, kteří akceptují vyšší míru rizika. Nejvyšší výnosy totiž zatím připisují penzijní fondy s dynamickou nebo alespoň vyváženou investiční strategií. Tedy takové fondy, které investují větší část peněz i do akcií a nikoli jen do "bezpečných" dluhopisů, které v době rekordně nízkých sazeb nepřinášejí - stejně jako vklady v bankách - téměř žádné zhodnocení.

Sázka na odvážnější strategie se dosud vyplácí. Dynamické fondy dosáhly v průměru na roční zhodnocení ve výši čtyř procent, vyvážené fondy jsou na 2,4 procentech. Mají tak vyšší předpoklad, že porazí i inflaci nad dvěma procenty.

"Staré" (transformované) fondy, což jsou smlouvy o penzijním připojištění uzavřené do roku 2013, ve stejném období připsaly svým klientům v průměru 1,23 procenta. Pod touto úrovní jsou jen povinně konzervativní fondy, které penzijní společnosti nabízí jako nejbližší alternativu ke stejně konzervativnímu penzijnímu připojištění. Tyto fondy jsou na 0,81 procentech. I tak ale dokázaly překonat inflaci, která byla v předchozích čtyřech letech průměrně na 0,7 procentech.

Když už tedy někdo chce přestoupit za vyšším výnosem z transformovaného fondu do některého z nových fondů, rozhodně by neměl volit konzervativní fondy. Ty za transformovanými v minulém období zaostávaly, protože na rozdíl od nich nemají nainvestováno do starších státních dluhopisů s vyššími výnosy.

Výkonnost jednotlivých dynamických fondů zase ukazuje, že klienti musí být připraveni i na to, že jejich výkonnost může v jednotlivých letech velmi kolísat a dostat se i výrazně do záporu.

Největší průměrný výnos v minulých čtyřech letech dosáhli ti, kteří svěřili své peníze akciovému fondu společnosti Conseq. Ten v průměru připsal za uplynulé odbodbí přes deset procent za rok. A to i přesto, že v roce 2015 se jeho výnos propadl lehce do záporu (-0,08 %). Kdo by tehdy zpanikařil a převedl své peníze jinam, na konci roku 2016 by litoval, protože za minulý rok se výnos opět dostal přes hranici deseti procent.

Ještě divočejší je zatím dění v růstovém fondu společnosti NN. Ten na trhu působí teprve od roku 2015, ve kterém připsal ztrátu přes jedenáct procent. V loňském roce ale už téměř o deset procent rostl a protože akcie pokračují v růstu i v roce 2017, je už nyní tento fond po prvotním výrazném propadu v pětiprocentním plusu. Kdo chce vyšší výnos, musí tedy být připraven i na dočasné ztráty.

Pořadí fondů podle průměrného výnosu v letech 2013 až 2016

Penzijní fond Výnos 2016 Průměrný roční výnos Conseq Akciový 10,81 % 10,74 % ČSOB Dynamický 5,36 % 4,24 % ČS Dynamický 7,42 % 4,16 % Axa Vyvážený * 4,48 % 3,25 % ČP Dynamický 6,40 % 3,25 % ČSOB Vyvážený 3,11 % 2,78 % Allianz Dynamický 1,51 % 2,76 % Conseq Dluhopisový 1,61 % 2,65 % KB Dynamický 0,87 % 2,61 % ČP Vyvážený 3,50 % 2,50 % ČS Vyvážený 5,17 % 2,37 % Allianz Vyvážený 2,21 % 2,30 % ČP Transformovaný 0,93 % 1,53 % Axa Transformovaný 1,00 % 1,46 % ČP Spořicí 0,80 % 1,45 % Allianz Transformovaný 1,04 % 1,42 % KB Vyvážený -0,84 % 1,34 % ČSOB Povinný konzervativní 0 % 1,24 % ČSOB Transformovaný 0,66 % 1,24 % NN Spořicí ** 2,44 % 1,20 % KB Transformovaný 0,66 % 1,15 % Axa Dluhopisový 0,43 % 1,09 % ČP Povinný konzervativní -0,10 % 1,08 % ČS Transformovaný 0,65 % 1,06 % NN Transformovaný 0,60 % 1,01 % Allianz Povinný konzervativní -0,04 % 0,98 % Axa Povinný konzervativní 0,02 % 0,94 % Consex Transformovaný 0,47 % 0,94 % ČSOB Garantovaný -0,47 % 0,79 % Inflace 0,70 % 0,70 % Conseq Povinný konzervativní 0,09 % 0,67 % ČS Povinný konzervativní -0,05 % 0,56 % NN Povinný konzervativní 0,21 % 0,56 % KB Povinný konzervativní -0,15 % 0,48 % KB Spořicí *** 0,45 % 0,24 % NN Růstový **** 9,35 % -1,09 % Průměr (bez inflace) 2,02 % 1,86 %

Zdroj dat: Asociace penzijních společnost a jednotlivé penzijní společnosti; průměr jsme dopočítali a u transformovaných fondů jsou výsledky za rok 2016 odhadnuté z hospodářských výsledků.



Zkratky: ČS = Česká spořitelna, ČP = Česká pojišťovna, KB = Komerční banka. Poznámky: * fond funguje až od 1/2015; ** fond funguje až od 11/2014; *** fond funguje až od 8/2015; **** fond funguje až od 5/2015



Nižší výnos za kladnou nulu

Penzijní společnosti samy aktivně lidi k převodu z transformovaných do nových fondů nepřemlouvají. Dávají jim ale o možnostech přestupu vědět třeba v ročních výpisech. Podle zástupců penzijních společností záleží vždy na individuální situaci každého klienta.

Shodují se ale v tom, že o změně by měli uvažovat hlavně lidé, kteří mají ještě několik desítek let do důchodu. Jejich peníze tak mají čas vyrovnávat případné ztráty, ke kterým na finančních trzích může docházet.

Nové účastnické fondy vznikly se začátkem roku 2013, kdy tehdejší Nečasova vláda zaváděla svou penzijní reformu. V rámci ní se změnilo i spoření na důchod se státním příspěvkem, tedy takzvaný třetí důchodový pilíř. Staré penzijní připojištění (dnes transformované fondy) se přestalo prodávat na konci listopadu roku 2012. Lidé, kteří tyto smlouvy mají, ale ve spoření za starých podmínek mohou pokračovat.

Nejzásadnější rozdíl je právě v investiční strategii. Zatímco na starých smlouvách musí penzijní společnosti garantovat takzvanou nezápornou nulu, tedy to, že si peníze udrží svou nominální hodnotu, nové fondy už žádnou takovou garanci ze zákona dávat nemusí. A právě kvůli tomu mohou investovat odvážněji a přinášet vyšší výnosy. Samozřejmě výměnou za riziko ztráty.

"Klienty průběžně informujeme o tom, že garance kladné nuly má svoji cenu v podobně nižšího zhodnocení, než mohou dosáhnout v našich nových účastnických fondech. Pro většinu klientů se tak převod do nových účastnických fondů vyplatí," říká Petr Brousil, mluvčí Penzijní společnosti České pojišťovny.

Nové fondy už také nevyplácejí takzvanou výsluhovou prémii, kdy šlo po patnácti letech spoření vybrat polovinu naspořené sumy. Kdo tedy chce část peněz po patnácti letech spoření vybrat, také by neměl přestupovat.

Naopak výše státního příspěvku je u obou typů fondů stejná a stará se o jistý výnos v řádech nižších jednotek procent ročně, které se ještě přičítají k výnosům, které připisují samotné fondy.

Zatímco v transformovaných fondech si spoří čtyři miliony Čechů, do nových fondů zatím vstoupilo zhruba 550 tisíc lidí.

