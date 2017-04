Dluhová amnestie, nebo druhá šance? Ptejte se ministra Pelikána, jak pomůže předluženým lidem

? Josef - Dnes 7:35 Exekuci platím od března tohoto roku.Kdybych dosáhl na 50 % platily by nová pravidla i pro mne?Platil bych 3 nebo 5 let?

? David - Dnes 7:13 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem budete řešit předlužení OSVČ (pokud vyhrajete volby)? Podnikatel se může dostat do dluhové spirály i nevlastním přičiněním, ale "osobní bankrot" je pro něj tabu, ačkoliv se jedná o člověka, který se chce postarat sám o sebe, chce uhradit dluhy, tak za současné právní úpravy je pro něj skoro nemožné na "osobní bankrot" dosáhnout. Naopak člověk, který si nabere spotřebitelské půjčky na spotřební elektroniku či peníze prostě prohýří, ten si může nyní i budoucnu oddechnout, protože mu stačí když vyplní pár formulářů, pár let žije tak nějak stejně jak žil a za tři roky je čistý. Myslím si, že je to dost nespravedlivé, co si o tom myslíte vy? Děkuji

?Marek - Dnes 7:13 Dobrý den pane ministře, nebylo by dobré jednorázově amnestovat lidi s bagatelními dluhy třeba do 20 tis. a dát jim znovu šanci je splatit bez sankcí v podobě poplatků advokátům a exekutorům? Dále by se mohlo uvažovat o tom, jakou minimální výši dluhu jistiny lze poslat do exekučního řízení, např. 10 tis. Co se bude dít s nedobytnými dluhy? Nemělo by některým dlužníkům naopak hrozit i vězení? Děkuji.