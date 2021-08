Z fintechu Revolut se stala banka. Pojistí vklady, peníze ovšem lépe uvidí exekutoři

I v Česku oblíbená mobilní aplikace Revolut, která nabízí některé finanční služby, získala evropskou bankovní licenci. Pro běžné uživatele se nic moc nemění, pozitivní je, že budou mít nově své vklady ze zákona pojištěné. Horší to mají lidé s exekucemi, kteří aplikaci doposud využívali jako mobilní banku, která je mimo dosah exekutorů.

Revolut má po celém světě 16 milionů zákazníků, v Česku ho využívá 300 tisíc lidí. Na finanční aplikaci oceňují snadnou obsluhu, okamžité posílání peněz dalším uživatelům a výhodné směnné kurzy. Nyní, pokud uživatelé přejdou k Revolut Bank, budou moci využívat další služby a jejich vklady budou chráněné, tak jako musí být u každé banky, ať má kamenné pobočky, nebo funguje pouze přes internet.

"Revolut využil v České republice svou specializovanou evropskou bankovní licenci. Čeští uživatelé mohou jednoduše přestoupit na Revolut Bank několika kliknutími v aplikaci. Poskytneme našim zákazníkům vyšší míru bezpečnosti pojištěním vkladů a v blízké budoucnosti uvedeme na trh mnoho dalších nových produktů a služeb," slibuje Nik Storonsky, šéf a spoluzakladatel Revolutu.

Do Česka přichází nová bankovní aplikace poté, co představila nové služby v Polsku, Litvě a nedávno na Slovensku. "Budujeme banku nové generace v době, kdy zákazníci očekávají, že bankovnictví bude stejně rychlé, transparentní a efektivní jako všechno ostatní, co dělají on-line. Naším cílem je nabídnout desetinásobek služeb, než mají klasické banky, za desetinu nákladů," slibuje Nik Storonsky.

S Revolutem nyní mohou klienti provádět například různé druhy převodů peněz, mohou nastavit a zablokovat trvalé objednávky a předplatné nebo vytvořit QR kód odkazující na platbu. Vydání platební karty je zdarma, ale zákazníci se standardním tarifem budou muset platit za dopravu. Zákazníci s placenými tarify mají naopak zaslání karty zdarma.

"V tuto chvíli nenabízíme termínované a spořicí účty, ale zkoumáme v této oblasti nové modely ukládání peněz a rozšíření úspor," říká šéf banky, která nabízí služby výhradně prostřednictvím digitálních kanálů, kterými jsou mobilní aplikace a webové aplikace.

Pojištěné vklady na jedné straně, na druhé zklamání dlužníků

Revolut v současné době využívá evropskou specializovanou bankovní licenci vydanou v Litvě, přímou českou licenci tak nepotřebuje.

"Bankovní licence udělená v některém členském státě platí v celé Evropské unii. K tomu, aby bylo možné ji využít v jiném členském státě, je nutná takzvaná notifikace, tedy proces, kdy banka prostřednictvím orgánu dohledu svého domovského členského státu oznámí orgánu dohledu hostitelského členského státu svůj záměr poskytovat služby nebo zřídit pobočku na území hostitelského členského státu. Nemusí tedy získat licenci od ČNB," potvrzuje mluvčí ČNB Denisa Všetíčková.

Podle Karla Kotouna, senior manažera finančních služeb Accenture ČR, se pro uživatele aplikace rozšířením na banku nic moc nemění. "Poskytuje stejné služby jako dříve, avšak nyní bude mít větší možnost pro vytváření vlastních produktů. Doteď byla firma závislá spíše na tom, že skrze takzvaný 'white labeling' integrovala produkty ostatních bank a finančních institucí. Uživatelům tento krok přinese také výhodu ve formě pojištění vkladů, a to až do výše 100 tisíc eur, jinak se toho příliš nezmění," říká Karel Kotoun.

S obavami se mohou na přeměnu Revolutu na banku dívat lidé s exekucemi. Ti aplikaci s oblibou využívali, protože získali plnohodnotný účet a platební kartu, aniž by na ně hned "sáhl" exekutor. Ne že by účet nešlo exekučně postihnout, ale vymáhání se komplikovalo tím, že šlo o společnost se sídlem ve Velké Británii.

"Exekutorské úřady žádají o součinnost pouze tuzemské banky a finanční instituce typu Revolut, které mají sídlo v zahraničí, kontaktovány nejsou. Fintechy zatím opravdu v tomto smyslu fungují. Myslím si nicméně, že je to otázka času, kdy se exekutoři dostanou i na tyto peníze," říká k tomu Pavla Aschermannová z Rubikon Centra, které mimo jiné pomáhá i lidem v dluhové pasti.

Podle Karla Kotouna může být nyní pro exekutory snazší na účet sáhnout, protože Revolut už bude figurovat jako bankovní subjekt v Evropské unii. Nicméně to podle něj stále nebude tak jednoduché jako u českých bank.

Ostatní fintechy půjdou stejnou cestou

Revolut žádal o bankovní licenci poslední dva roky, ve finančním světě se proto nejedná o žádné překvapení. Karel Kotoun je přesvědčen, že i další fintechy se pustí stejnou cestou. Podobný trend lze tak očekávat u podobných evropských hráčů, jako je Monzo či digitální německá banka N26. Velkým trendem v případě fintechů jsou také BNPL platby ("buy now - pay later"). Příkladem společnosti nabízející odložené platby je v Česku například český fintech MallPay nebo Twisto.

"V případě fintechů je vývoj zpravidla takový, že od transakcí směřují k homogenizaci produktu a následně se snaží získat bankovní licenci a stát se bankou. Tím, jak tento sektor bude maturovat, budou se tyto společnosti chtít stát nezávislejšími na již etablovaných bankách, a lze tak očekávat snahu o získání bankovní licence," myslí si Kotoun.

A ohrozí rozvoj fintechů a jejich přeměna na digitální banky ty klasické bankovní domy? "Na jednu stranu fintech společnosti vytváří větší tlak na poplatky a uživatelskou zkušenost pro stávající bankovní instituce. Bankám se snižují zisky z poplatků a musí investovat více do rozvoje svých digitálních aplikací. Tím pádem to může mít potenciální dopad na to, že jinde budou zvyšovat poplatky, aby si kompenzovaly výpadek příjmů," míní odborník z Accenture.

Na druhou stranu se ale podle něj jedná o postupný proces. Například Revolut už funguje poměrně dlouho a banky a stávající finanční instituce mají čas na to, se dostatečně připravit. "Tím, že se jedná o zdravou konkurenci, zákazník z toho může jen profitovat. Určité riziko sice existuje, nicméně je marginální, spíše převládají pozitivní dopady," dodává Kotoun.

S tím souhlasí i Pavel Kolář, gestor komise České bankovní asociace pro digitalizaci. "Nové společnosti na trhu přináší konkurenci, kterou vítáme a která zároveň přináší inovativní myšlenky. To je v dnešní době, kdy se většina služeb přesouvá do kyberprostoru a jejich elektronizace je především zaměřena na klientský prožitek a bezpečnost, pro všechny inspirací. I banky jsou novinkám nakloněny a samy své služby zdokonalují a co nejvíce přizpůsobují svým klientům. Zároveň je nutné upozornit, že na tomto poli nejsou jednotné podmínky a stejná míra regulace pro všechny společnosti," říká Kolář.

A jaká bude budoucnost bankovních služeb? Podle Kotouna lze očekávat růst takzvaných "superaplikací". Ty nabízejí širokou škálu služeb za účelem udržet klienta v ekosystému co nejdéle.

"Tím nejvhodnějším příkladem je fintech Alipay, operující v Číně a prostřednictvím své dceřiné společnosti PayTM i v Indii. Alipay umožňuje uživatelům platit, chatovat s přáteli, požádat si o půjčku, offsetovat svou uhlíkovou stopu či hrát on-line hry. Uživatel tak nemusí hledat jiné aplikace, ubírat místo na svém telefonu či přepínat mezi chatováním a placením, jelikož jsou všechny funkce na jednom místě," dává příklad Kotoun.

Podle něj je růstový potenciál superaplikací v Česku umocněn Otevřeným bankovnictvím (Open Banking PSD2), bankovní identitou, ale zároveň také tlakem od GAAFA (Google, Amazon, Alibaba, Facebook, Apple) společností, které čím dál tím více zasahují do finančního sektoru.

Díky superaplikacím nebudou dostupnost bankovních služeb a přístup k nim omezeny jen na internetové a mobilní bankovnictví, ale cílem bude tuto dostupnost rozšířit i do jiných sfér běžného života a prostředí, kde jsou klienti přítomni podstatně častěji než ve svém internetovém bankovnictví.

Na trhu finančních produktů tak budou tři velké skupiny hráčů:

Skupina 1 - marketplaces a shopping, které jdou cestou svých vlastních finančních produktů.

Skupina 2 - leisure aplikace (aplikace volného času) - sem patří aplikace jako Uber či jiné podobné aplikace, které lidé používají na denní bázi.

Skupina 3 - stávající bankovní aplikace, které se nebudou zaměřovat jen na poskytování bankovních služeb, ale zahrnou do svého ekosystému i nefinanční služby a produkty.

Společnost finančních služeb Revolut patří k nejhodnotnějším start-upům v Evropě, kde zaměstnává více než 2000 lidí. Založena byla v roce 2015 ve Velké Británii a nabídla službu převodu peněz a směnu měn. Momentálně nabízí desítky produktů, klienti udělají více než 100 milionů transakcí měsíčně.