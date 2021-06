Už brzy se budou platit účty jen telefonním číslem. Systém však nebude bez rizika

Místo čísla účtu příjemce postačí zadat jen číslo telefonní. Tak může v brzké době vypadat snazší způsob převodu peněz. Převádět tímto způsobem by bylo možné spíše nižší obnosy a nutné je podle expertů myslet i na bezpečnostní rizika. I tak by se ale na poli bankovnictví jednalo o příjemné zjednodušení. O službu už projevila zájem řada českých bank.

"Pokud máte potíže si zapamatovat všechna důležitá čísla, kterými jste v dnešní době zahlcení, na obzoru je drobná úleva," říká k připravované službě Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

O novém projektu již jedná Česká bankovní asociace (ČBA) s některými bankami a bankou centrální. Současný plán počítá podle gestora Komise ČBA pro platební styk Tomáše Hládka se zavedením služby vybranými bankami v prvním čtvrtletí příštího roku.

Zájem o převod peněz pomocí zadání telefonního čísla má například Česká spořitelna. "V průběhu roku 2022 bychom rádi našim klientům umožnili, aby při zadávání transakcí ve svém digitálním bankovnictví George nemuseli uvádět číslo bankovního účtu, na který chtějí platbu odeslat, ale mohli zadat pouze mobilní číslo příjemce," říká Ondřej Wallensfels, který se v České spořitelně věnuje rozvoji plateb v bankovnictví.

Podpora České spořitelny jakožto banky s největším počtem klientů tak může významně pomoci k rozšíření služby na tuzemský trh. Podobně tomu bylo například i při spuštění okamžitých plateb. "Aby zavedení této možnosti placení mělo smysl, je potřeba připojení co největšího počtu bank," zdůrazňuje Wallensfels. Bez toho se nový způsob nemůže ve větší míře prosadit.

Pro drobné platby mezi přáteli

Smysl v této službě vidí také Air Bank. "Protože asi jen málo z nás si pamatuje z hlavy číslo svého bankovního účtu. Naopak vlastní číslo na mobil si pamatuje téměř každý," připomíná banka.

Podle tiskového mluvčího Romana Macháčka by platby na telefonní číslo mohly klientům sloužit zejména v situaci, kdy si lidé budou chtít mezi sebou poslat právě nižší sumy. "Například za společnou útratu v restauraci nebo když si budou vracet menší půjčky typu stokoruny na kávu," popisuje.

I Komerční banka vidí v chystané novince na českém trhu potenciál. "Placení na mobilní telefonní číslo považujeme ne za evoluci, ale za revoluci v placení, další vývojový krok v platebním styku," říká mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Zároveň připomíná, že "národní řešení", na kterém pracují banky společně, je vždy náročné - musí být podle něj univerzální, použitelné pro stávající, ale i budoucí banky, a přitom zůstat jednoduché a ekonomicky provozuschopné.

K ověření transakce, při které není zadán bankovní účet, ale telefonní číslo, by mělo docházet skrze registr České národní banky (ČNB). Ten prověří, zda je dané telefonní číslo propojené s určitým bankovním účtem. Pokud ano, peníze se převedou. "Na dotaz telefonního čísla příjemce by registr vracel zpět číslo účtu a toto číslo účtu by pak banka plátce použila k provedení samotné platby," upřesňuje systém ověření mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová.

Únik osobních dat i "únosy" čísel

Největším lákadlem služby je uživatelská jednoduchost. Hekšová z dTestu ale zároveň poukazuje na možné chyby spojené se zrušenými telefonními čísly a čísly po nějakém čase předanými novému účastníkovi. "Je možné, že než se nový způsob placení zaběhne, banky nastaví strop pro platby uskutečněné tímto způsobem. Budou tím chránit spotřebitele i sami sebe," domnívá se.

Problémem může být i nedostatečná ochrana osobních údajů. "Pokud se novinka neimplementuje dobře, tak skrze ni mohou unikat osobní údaje, například zadáváním náhodných telefonních čísel se můžete dostat ke jménům jejich majitelů," upozorňuje spoluzakladatel bezpečnostní firmy Patron-IT Martin Haller.

Haller rovněž varuje před možnými "únosy" registrací telefonních čísel. "Někdo by si k účtu mohl připojit cizí telefonní číslo - pokud by se mu například podařilo získat ověřovací SMS - jako teď často útočníci formou 'sociálního inženýringu' dělají," vysvětluje možná rizika jednoduššího převodu peněz.

Bezpečnost v zájmu bank

Podle Hellera je v zájmu samotných bank, aby byl systém implementován dobře a ony tak nemusely řešit stížnosti či reklamace klientů a vratky peněz. "Banky mají s kybernetickou bezpečností a vývojem bezpečných aplikací bohaté zkušenosti, a tak věřím, že vše dobře dopadne," dodává.

V zavedení nové služby do praxe věří i technický ředitel společnosti ESET Miroslav Dvořák. Podle něj se totiž z pohledu bezpečnosti nejedná o žádnou změnu. Zároveň dodává, že ČNB řeší bezpečnost na vysoké úrovni.

"Platba bude stejně zabezpečená, jako když probíhá z účtu na účet. Za stejných podmínek by mohla platba proběhnout na rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo cokoliv jiného, co bude jednoznačně spojené s osobou příjemce," vysvětluje Dvořák.

Podobné projekty již fungují v zahraničí, například ve Velké Británii, Lotyšsku, Maďarsku či Thajsku. Převod peněz prostřednictvím telefonního čísla umožňuje například britská společnost finančních služeb Revolut, která od roku 2018 své služby nabízí i v Česku.