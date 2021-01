Krize urychlila hlad po rekreačním bydlení. Lidé z města hledají, kde by investovali

Koronavirová krize řadu odvětví uspala, realitní trh nikoliv. Navzdory opatřením proti šíření nákazy tržby realitních firem v Česku loni meziročně vzrostly, u některých více než o desetinu. Lidé nemovitosti skupují za účelem investic, zájem výrazně vzrostl i o rekreační bydlení.

Na internetu jsou tak teď k nalezení třeba i nově postavené jednoduché chatky na Slapech, jejichž cena začíná na pěti milionech. Konkrétně tato víkendová obydlí inzeruje portál Homeportal.cz, který od loňského roku provozuje společnost Portal Jungle a zájemcům nabízí nemovitosti v nových developerských projektech napříč Českem.

Projekt výstavby chatek má být dokončen v průběhu tohoto roku, a to v místě původního rekreačního areálu Kemp U Kropáčka. Objekty o rozloze přes sedmdesát metrů čtverečních nabízí kuchyňský kout s obývacím pokojem a koupelnou a dva podkrovní pokoje, mají také prosklené čelní fasády. Nejdražší ze zástupu chatek vyjde na šest milionů.

"Pokud lidé mají o danou lokalitu skutečně zájem, neváhají do nemovitosti investovat někdy i nemalé prostředky. Většinu našich klientů tvoří nejen jedinci, ale někdy i celé rodiny, které hledají nemovitost na společnou rekreaci a vlastní bydlení již mají vyřešené," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz spoluzakladatel vyhledávače Homeportal.cz Radka Procházka na otázku, jaký typ zákazníka si takovouto chatu v hodnotě několika milionů pořídí.

Podle Procházky navíc Slapy patří stále k velmi oblíbené destinaci, protože jsou poměrně snadno dostupné z Prahy. Lidé si zde podle něj pořizují apartmány, ve kterých mohou zároveň i normálně bydlet, protože mají veškeré odpovídající vybavení. Hlad po rekreačních nemovitostech je pak podle Procházky na vzestupu již několik posledních let, koronavirová krize podle něj trend pouze urychlila.

A jak se v současné době pohybují ceny za rekreační bydlení? "Co se týče cenových hladin - počítáno podle cen v okolí hlavního města - zhruba 500 tisíc stojí zahradní chatka bez vlastního pozemku, k milionu se začínají blížit malé chaty bez zázemí, kolem 1,75 milionu pak mohou stát chaty se zasíťováním. Samozřejmě jsou zde i nemovitosti v řádech milionů - ať už kvůli lokalitě a dostupnosti, kvalitě stavby nebo velikosti a potenciálu pozemku," komentoval to ředitel společnosti Bezrealitky Hendrik Meyer.

Podle ředitele realitní kanceláře Luxent - Exclusive Properties Jiřího Kučery dokonce pandemie vytvořila zcela novou klientelu, která nyní touží právě po víkendovém bydlení na vyšší úrovni, byť před vypuknutím krize o druhém bydlení ani neuvažovala. "Jedná se o lidi zvyklé jezdit do dražších exotických zahraničních destinací na dovolenou, kam nyní nemohou. Proto čím dál částěji inklinují k tomu, že si pořizují vlastní luxusní rekreační nemovitost v tuzemsku s komfortem, na který jsou zvyklí při svých pobytech v cizině," nechal se slyšet Kučera.

Investice? Rozumná volba

Meyer k tomu doplnil, že lidé si víkendové nemovitosti často pořizují i za účelem investice. Standardně se na ně podle něj zaměřují především městské domácnosti, které mají vyřešené vlastní bydlení a nyní hledají další příležitosti, kam investovat. "A s ohledem na vývoj cen to je z našeho pohledu rozumná volba," míní.

Tomu přikyvuje i Procházka. "Část z naší klientely jsou pak samozřejmě i tzv. investiční kupci, kteří pořizují několik nemovitosti za účelem budoucího výnosu z nájmu. Těch je však minimum. Hlavní motivací nyní nevidíme investiční a výnosovou, ale především uchování hodnoty vlastních financů z důvodu obavy z možné rychlejší inflace v následných letech," sdělil.

Jenže někteří odborníci upozorňují, že právě i velká poptávka investorů, kteří nemovitosti nakupují jako výhodnou investici, může za to, že ceny bydlení dál rostou. "Jedním z důvodů, proč ceny nemovitostí dál rostou, je paradoxně strach z budoucnosti. Lidé chtějí investovat své peníze s jistotou. Bezpečným přístavem pro uložení financí je tak pro solventní lidi investice do nemovitostí. Bohatí lidé, kteří se nechtějí pouštět do rizikovějších investic, kupují jak byty, tak i domy, které pak dále pronajímají. Roste i počet běžných lidí, kteří si nekupují jednu nemovitost za život, ale i třeba dvě a více ročně," uvedla tento týden pro Aktuálně.cz Kamila Houšková z portálu RealityPro.eu.

Podobně situaci vidí i Fond Českého Bydlení, který se věnuje investicím do rezidenčních nemovitostí. Ten ve své čtvrteční tiskové zprávě infomoval, že v současnosti se dají v chováni Čechů pozorovat dvě protichůdné tendence - na jedné straně obava z budoucnosti a pokles příjmů v některých sektorech, na straně druhé velké množství volných peněz a snahu je umístit do bezpečné a stabilní investice, jako jsou třeba právě nemovitosti.

Před sezonou ceny rostou asi o pětinu

Co se týče cen chat a chalup, ty se teď podle Meyera z Bezrealitek zvyšují také před příchodem jarní sezony, a to asi o pětinu. "Celkově sledujeme u těch nejatraktivnějších nemovitostí za poslední tři roky zhruba zdvojnásobení prodejní ceny," dodal.

Údaje z loňského listopadu od společnosti Reas, která mapuje realitní trh v ČR na základě dat z katastru nemovitostí, ukázaly, že počet prodaných chat a chalup v Česku letos do konce září meziročně vzrostl o 12,6 procenta na 4800. Jejich hodnota se zvýšila o 28,5 procenta na 6,23 miliardy korun.

Nárůst zájmu o víkendové nemovitosti, kam by lidé mohli vyjet za odpočinkem, potvrzuje i společnost Luxent - Exclusive Properties. Prim podle ní hrají lokalita a dobrá dostupnost přírody. Plošně převažují horská střediska nebo rekreační zařízení u vodních ploch, k trvale nejpopulárnějším destinacím řadí Krkonoše, Jizerské hory, Klínovec nebo okolí Máchova jezera či Lipna.

Horská chata, nebo betonový zub? I takhle může vypadat špičková architektura (Video pochází z roku 2018.)