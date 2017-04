Nejvýhodnější spořicí účet a mobil navrch. Nabídka pro klienty končící banky má háček

před 1 hodinou

Raiffeisenbank nabízí klientům Zuno Bank nejvyšší úrok na spořicím účtu na trhu. Chce jich získat desítky tisíc. Poslala jim dopis, ve kterém je láká na pobočku, ale neříká v něm celou pravdu.

Praha - Raiffeisenbank, která je sesterskou bankou končící Zuno Bank, vytáhla nové trumfy pro získání jejích klientů. Ti od Zuna dostávali nabídky na přechod do Raiffeisenbank už od prosince, ale za stejných podmínek jako ostatní klienti. Teď je Raiffeisenbank v dopisech nebo e-mailech začala lákat na úrokovou sazbu 1,5 procenta na spořicím účtu. A také na mobilní telefon zdarma.

"Klienti Zuno Bank si samozřejmě mohou vybrat, kam své účty a úspory převedou. Touto nabídkou chceme motivovat ty, kteří ještě žádnou z předešlých nabídek nevyužili," říká Vladimír Kreidl, člen představenstva Raiffeisenbank. Jedině klienti, kteří mají úvěr od Zuna, přejdou pod Raiffeisenbank automaticky.

Jde o snahu přetáhnout klienty Zuna, kterým má Raiffeisenbank šanci prodat další služby. Podmínkou je založení eKonta Smart, které je jen za splnění určitých podmínek bez poplatků. Klientovi na něj musí přijít alespoň 15 tisíc korun měsíčně a každý měsíc je třeba provést alespoň tři transakce. Jinak za účet banka požaduje 99 korun měsíčně.

Zvýhodněná sazba platí na vklady do 150 tisíc korun. I tak jde ale o nejvýhodnější úrok na trhu. Předchozí jednička Banka Creditas nabízela úrok 1,1 procenta, v dubnu ho snížila na 0,3 procenta. "Klientům Zuna garantujeme zvýhodněnou sazbu na spořicím účtu do konce letošního roku," říká Kreidl.

Ani získání mobilu zdarma není bez podmínky. Raiffeisenbank vyžaduje otevření úvěrového produktu, přinejmenším kontokorentu s výší jednoho tisíce korun. "U něho lze jít do minusu bez sankcí. Pokud klient nesplní zároveň podmínky bonity nebo má negativní záznam v úvěrovém registru, podmínky nesplňuje," říká Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.

O tom, že mobil je jen pro ty, co si zároveň sjednají půjčku, se přitom klienti Zuno Bank dozvědí až na pobočce Raiffeisenbank. V dopise, který je zve do banky, o žádných podmínkách řeč není. Z dopisu to tedy vypadá tak, že je mobil automaticky pro každého, kdo pod Raiffeisenbank přejde.

Zuno v Česku a na Slovensku ukončí své bankovní aktivity nejpozději do letošního června. Mateřské skupině Raiffeisen Bank International se nepodařilo svou internetovou banku na obou trzích dostatečně prosadit.

Podle posledních zveřejněných údajů mělo Zuno v Česku a na Slovensku ke konci loňského srpna celkem 266 tisíc klientů. "České Zuno mělo podstatně méně než polovinu z nich. Myslím, že v Raiffeisenbank skončí několik desítek tisíc klientů Zuna. Podobně jako u velké většiny takových bank v ní je velká část klientů, kteří její služby aktivně nevyužívali," dodal Kreidl.

Raiffeisenbank má se začleňováním klientů zkušenosti. Před lety koupila eBank a loni retailovou část Citibank. Počet svých klientů nezveřejňuje.

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality a rady! Osobní finance Aktuálně.cz.

autoři: Olga Skalková, Jiří Hovorka

Související články