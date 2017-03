Koupit byt na hypotéku začíná být složitější. Od dubna platí další omezení

před 2 minutami

Banky musí od začátku dubna výrazně omezit poskytování hypoték na 80 a více procent hodnoty nemovitosti. Kvůli novému pravidlu, které prosazuje Česká národní banka, tak nebudou moci uspokojit všechny zájemce. Regulátor trhu se bojí, že by lidé mohli mít v budoucnu problémy se splácením, což by mohlo ohrozit i samotné banky

Praha - Nejvyšší změna za celé období fungování hypotečního trhu. Tak označuje šéf Hypoteční banky Jan Sadil omezení, k němuž na celém tuzemském trhu dojde od letošního dubna. Banky začnou po zájemcích o hypoteční úvěr požadovat, aby na byt nebo dům měli naspořeno daleko víc peněz než dosud.

Už od loňského října požaduje Česká národní banka po jednotlivých bankách, aby nenabízely stoprocentní hypotéky − tedy takové, kdy si člověk všechny peníze půjčil a neměl naspořeno nic. Od dubna klesne strop pro maximální výši hypotéky z 95 na 90 procent hodnoty nemovitosti.

Bez jakéhokoliv omezení však budou banky od dubna smět půjčovat těm lidem, kteří budou mít nachystáno alespoň 80 procent. Šance ostatních zájemců se razantně sníží. Úvěry nad čtyři pětiny hodnoty nemovitosti totiž budou moci v každé bance tvořit pouze 15 procent peněz určených na nové hypotéky. Dosud jsou přitom takových úvěrů dvě pětiny.

ČNB zpřísňuje pravidla, protože má obavy z takzvaného přehřátí trhu. Hypotéky v posledních letech rekordně zlevnily, díky čemuž si nové bydlení pořídilo historicky nejvíc lidí. Regulátor trhu se bojí, že pokud by se v budoucnu například zvýšila nezaměstnanost, poklesly mzdy a zároveň se zvýšily úrokové sazby, mnoho lidí by začalo mít problém úvěry splácet. To by ohrozilo i samotné banky, které lidem peníze půjčily.

