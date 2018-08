Průvodci po Praze mají mít vázanou živnost. Neplatí totiž daně, shodlo se město s vládou

Podle pražských zastupitelů v metropoli totiž působí řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný nebo mylný výklad a neplatí daně.

Praha - Vláda ve Sněmovně podpoří návrh hlavního města, aby se průvodcovská služba pro turisty stala znovu vázanou živností. Praha si od změny slibuje zkvalitnění služby. O souhlasu vlády s návrhem novináře informoval ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jsou nyní služby turistům často nekvalitní. Připomenula, že změna má zajistit odborným průvodcům lepší postavení. Podle pražských zastupitelů v centru metropole totiž působí řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný nebo mylný výklad a neplatí daně.

Z průvodcovství se stala volná živnost před šesti lety změnou zákona. Návrh změny zákona podpořili letos v červnu pražští zastupitelé napříč politickým spektrem a schválili jej jednomyslně 58 přítomnými hlasy.

Změna je zaměřena zejména proti průvodcům, kteří nabízejí takzvané Free Tours. Ty jsou nabízeny zdánlivě zdarma, na konci však průvodci vyberou od účastníků peníze, ze kterých potom neplatí daně. Pokud je přistihnou magistrátní úředníci, průvodci řeknou, že peníze vloží do nadace, kterou kvůli tomu účelově mají.

"Bohužel stále více návštěvníků doprovázejí nekvalifikovaní průvodci a zejména absolventi škol a zkoušek profesní kvalifikace se nemohou uplatnit v praxi. Navrhovaná novela bude mít podle našeho názoru pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu, podnikatelské prostředí i zaměstnanost v oboru," uvedl předseda Asociace průvodců Stanislav Voleman.

V Česku se podle asociace činností průvodce zabývá 4500 osob. Z toho polovina podniká v Praze a Středočeském kraji. Činnosti vedoucího zájezdu a místního zástupce (výjezdová turistika) se věnuje asi 1500 osob. Hlavní výdělečná činnost je to asi pro pětinu z nich.

Mimo tyto statistiky působí průvodci i bez živnostenského listu, ti zpravidla nemají odbornou způsobilost ve smyslu navrhované úpravy. Jejich počet asociace odhaduje na 1500 osob.

Pokud by Parlament novelu schválil, zájemci by museli skládat průvodcovské zkoušky. Zaškolení provádí například pražská příspěvková organizace Prague City Tourism, která má v hlavním městě turismus na starosti. Poskytovatel služeb by musel mít rovněž živnostenské oprávnění.

Praha se potýká s necertifikovanými průvodci delší dobu. Vzhledem k tomu, že jde o živnost volnou, ji může vykonávat víceméně každý.