Příspěvek na dojíždění nebo stěhování za prací získalo už 5000 lidí. Nezrušíme ho, odmítá úřad

před 17 minutami

V Česku je rekordní počet volných pracovních míst a naopak nejnižší nezaměstnanost v EU, mnoho firem nabízí vlastní benefity. Stát přesto pomáhá.

Praha - Příspěvek na dojíždění za prací získalo od státu už 4655 nezaměstnaných, z toho během prvních čtyř měsíců letošního roku byl poskytnut 960 osobám.

Od dubna 2016, kdy ho úřady práce začaly nabízet, o tento "příspěvek na podporu regionální mobility" požádalo 7121 lidí. Největší zájem je v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Jen za letošní duben dorazilo 332 žádostí.

"Mezi žadateli jsou lidé různých profesí, například administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, prodavači, skladníci, floristka, chemik, vychovatelky, sociální pracovníci, elektrikář, kuchař nebo třeba dispečer," uvádí mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Měsíční výše příspěvku se pohybuje od 1500 do 3500 korun podle vzdálenosti, minimum je deset kilometrů. Na nejvyšší částku mohou zájemci dosáhnout při dojíždění nad 50 kilometrů. Do deseti kilometrů se příspěvek neposkytuje s výjimkou případů, kdy prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou - v takovém případě by šlo o 1000 korun.

Žádat o něj mohou uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu alespoň pět měsíců. Případně i kratší dobu, pokud přišli o práci kvůli hromadnému propouštění. Podmínkou je, že najdou práci mimo město či obec, kde bydlí. Další podmínkou je alespoň šestiměsíční pracovní smlouva nebo smlouva na dobu neurčitou. Nesmí však jít o zaměstnavatele, u něhož už v posledních 24 měsících pracovali.

Maximální doba vyplácení je jeden rok. Příspěvek za daný měsíc nedostanou lidé, kteří si vydělají více než 1,5násobek průměrné mzdy. Nevyplácí se ani při cestování do zahraničí (s výjimkou Moravskoslezského kraje).

Od listopadu 2016 mohou nezaměstnaní žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování ve výši 50 tisíc korun. Dosud ho získalo 130 lidí z 289 zájemců, z toho jen za letošní leden až duben to bylo 26 lidí. Nejvíce zájemců bylo z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Šanci na tento příspěvek má člověk, který nastoupil do práce mimo místo svého bydliště, nebo se už přestěhoval. Je však nutné, aby byl v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než pět měsíců, a to půl roku před podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 kilometrů. Příspěvek nelze poskytnout při stěhování do zahraničí.

Ani na jeden ze zmíněných příspěvků není automatický nárok, a to ani při splnění podmínek. Podle mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové se každá žádost posuzuje individuálně. Regionální pracoviště úřadu práce posuzuje reálné šance uchazeče na lokálním trhu práce. Pokud mu objektivně hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, může mu úřad poskytnutí příspěvku schválit.

Příspěvek na přestěhování lze získat maximálně jednou za tři roky, a to pouze pokud zájemce odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně dvanáct měsíců.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod něhož úřady práce spadají, neuvažuje o zrušení příspěvků ani v době, kdy je v Česku rekordní počet volných pracovních míst a naopak nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Letos v dubnu dokonce počet volných míst poprvé v historii překonal počet registrovaných uchazečů o zaměstnání. Mnoho zaměstnavatelů nabízí vlastní příspěvek na dojíždění nebo bezplatnou dopravu.

"I přesto v některých oblastech stále existuje nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Podpora má tedy stále smysl," říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Řepka. "Navíc jsou v evidenci i nadále vedeni uchazeči o zaměstnání, kterým příspěvek může pomoci k návratu na trh práce, což je pro nás prioritou," dodává a potvrzuje, že ministerstvo nyní nezvažuje žádnou změnu pravidel pro tyto příspěvky.