Doba ukládání peněz na běžný účet skončila, nulové úroky jsou realitou. Až na výjimky

Česká spořitelna zruší posledním zbývajícím klientům od listopadu takzvané Osobní konto. Posílá jim dopis, ve kterém o změně informuje a nabízí nový produkt s více službami, zároveň však už s nulovým úročením vložených peněz. Nulový úrok je ovšem podle přehledu Aktuálně.cz na českém trhu už realitou, má ho u běžného účtu řada dalších bank. "Na spoření jsou jiné nástroje," vysvětlují banky.

"V tuto chvíli převádíme malou skupinu zhruba 30 000 tisíc klientů, kteří stále ještě využívali naši starou službu Osobní konto s úročením vkladů ve výši 0,01 %, na novou službu Moje zdravé finance, která nabízí vedení dvou účtů zdarma a možnost spoření na spořicím účtu s úročením 0,2 % ročně," vysvětluje změnu tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Právě spojení běžného a spořicího účtu je nyní v českém bankovnictví trend. "Banky nabízejí k běžnému účtu zdarma spořicí účty, kde jsou již úrokové sazby zajímavější. Jinak nulový úrok na běžných účtech má většina předních bank. Vyšší úročení běžných účtů nabízí pouze pár menších bank, které tak lákají nové klienty," říká Valerie Koubová z Finparády, která dlouhodobě sleduje úročení bank.

Například Airbank nabízí běžný účet úročený 1 % do 100 tisíc korun v případě, že pětkrát měsíčně zaplatí klient kartou nebo mobilem jakoukoliv částku. "Bonusový úrok 1 % nabízíme na běžném účtu už od května 2016. Klienti si tak nemusí neustále přesouvat peníze ze spořicího na běžný účet a naopak, protože mají zajímavým úrokem úročené i peníze, které mají na běžném účtu, jejž využívají pro placení," vysvětluje mluvčí banky Jana Karasová.

Také Creditas má běžný účet úročený 1,5 % do vkladu 300 tisíc korun. "Úrok 0,5 % nabízíme pro část vkladu nad tento limit. Vyšší úrok odráží zejména náš cíl udělat celou multibankovní aplikaci co nejatraktivnější pro uživatele," říká Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu banky.

U různých akcí s nabídkou většího úročením by podle odborníků měli být klienti obezřetní a dobře počítat, zda je daná akce vůbec vhodná a jestli vzniklé náklady a poplatky slíbený výnos nesmažou. Marketingové akce jsou totiž často omezené časově, stejně jako slíbené úroky jsou například jen na omezenou dobu či na omezený objem peněz.

Běžný účet - provozní účet

"Běžné účty nejsou primárně určené pro zhodnocování prostředků a lidé by je měli používat jen jako provozní účet, z něhož odcházejí pravidelné platby. Pokud na nich mají uložené volné peníze v řádu desítek až stovek tisíců korun, nechovají se finančně zodpovědně, protože jejich hodnota na běžném účtu každý rok klesá o jednotky procent," říká Lukáš Vokel, produktový analytik poradenské společnosti Broker Consulting.

Podle něj majitele běžných účtů snížení úročení na nulu moc trápit nemusí, pokud za vedení účtu neplatí další poplatky. Právě porovnání úroků a dalších služeb, tedy co dostanu za nulový úrok zdarma a co musím platit v případě lepšího úročení, by měli sami klienti pozorně zvažovat.

Zpozornět by lidé měli až v momentě, kdy jsou úroky záporné. Tedy tehdy, kdy banka peníze nechce a klienty za vklady sankcionuje. Na českém trhu k zápornému úročení však ještě nedošlo. "Záporné úroky jsou spíše takový mediální strašák. Těch se zatím nikdo bát nemusí. První banka, která by je zavedla, by okamžitě přišla o svoje drobné klienty. Není totiž těžké okamžitě převést peníze do vlídnější banky nebo si peníze vybrat a nechat si je doma pod polštářem," doplňuje Martin Mašát, ekonom z Partners.

Připomíná však, že velké banky prozatím nemají mnoho důvodů lákat další peníze od běžných klientů. Hlavní příčinou je podle něj to, že během intervencí z let 2013 až 2017 vytiskla Česká národní banka 2,5 bilionu českých korun a poslala je do bankovního sektoru.

"To je skoro třetina českého HDP navíc. A tyto peníze leží v bankách a ty za ně musí platit do různých státních rezervních fondů. Navíc ani situace na finančních trzích bankám příliš nepomáhá, protože třeba desetiletý státní dluhopis má výnos pouhé 1 %. Proto každá další koruna je pro ně spíše přítěží a lze jen těžko očekávat nějaké zvýšení úroků na běžných účtech," vysvětluje Mašát.

V zahraničí je to horší

V eurozóně je podle Martina Mašáta situace bank ještě horší. "Tam totiž vesměs všechny státní dluhopisy nesou záporný výnos a banky si mohou ukládat peníze u Evropské centrální banky za -0,5 %. Zatím si však nikdo vážně nepustil do zavedení záporných úroků na běžné klienty," doplňuje Mašát.

Podle tiskového mluvčí České spořitelny Filipa Hrubého na rozdíl od Česka klienti v zemích eurozóny vnímají, že doba klasického spoření na bankovních účtech již skončila.

"Každý třetí z nich již své úspory zhodnocuje v rámci investičních produktů zejména podílových fondů. U nás pravidelně investuje pouze zhruba 10 % bankovních klientů. Je na velkých českých bankách, které mají odpovídající investiční portfolio, aby v tomto smyslu přesvědčily české bankovní klienty, že investice jsou efektivní a zodpovědnou cestou ke zhodnocení úspor," dodává Hrubý.

Jaký úrok nabízí největší české banky na běžných účtech: