Do kdy zadat platbu, aby přišla ve stejný den? Banky zrychlují, musíte ale hlídat čas

Převody peněz mezi bankami se v Česku zrychlují. Mezi Českou spořitelnou, Air Bank a Creditas už fungují vzájemné okamžité platby, které umožňují převádět peníze během sekund. Vedle toho se však zkracují i lhůty pro provedení standardních plateb. Téměř ve všech bankách už platí, že když v pracovní dny zadáte běžnou platbu dopoledne, příjemce dostane peníze ještě tentýž den. Liší se ovšem čas, do kterého je nutné platbu zadat.

Z průzkumu Aktuálně.cz vyplynulo, že ve čtyřech bankách už stačí zadat takový příkaz dokonce do 14:00 hodin. Nejnověji limit posunula Air Bank.

"Nově mohou klienti Air Bank zadat platbu do jiné tuzemské banky v pracovní den až do 14 hodin a my tuto platbu odešleme tak, aby ji banka příjemce mohla na účet připsat ještě ten samý den," potvrdila Jana Karasová, mluvčí Air Bank. Už dříve s tím přišla ČSOB a její Poštovní spořitelna, Komerční banka a Hello Bank.

Zrychlování standardních plateb je pro řadu lidí či firem praktické také proto, že banky okamžité platby uplatňují pouze na převody peněz do částky 400 tisíc korun. Na nastavení tohoto limitu se Česká bankovní asociace dohodla s ČNB, když projekt společně s bankami koncem roku 2017 zveřejnily. Okamžité platby banky neplánují využívat ani pro úhrady inkas nebo trvalých příkazů.

Za zrychlení standardních plateb si klienti nemusejí připlácet nad rámec poplatku za odchozí transakci, jako to je v případě expresní či prioritní platby. Ty sice mají uzávěrky ještě o něco později, jsou však drahé. Standardní platby má většina klientů v rámci svých účtů zdarma, expresní či prioritní platby stojí až kolem stokoruny.

Pro co nejrychlejší převod peněz do jiné banky je nutné zadat příkaz v internetovém či mobilním bankovnictví. Limit pro příkazy zadané po telefonu nebo na přepážce je dřívější. Například v Komerční bance je to o tři hodiny dříve než pro převody v internetové a mobilní aplikaci.

Ke zrychlení běžných plateb pomohl loňský krok České národní banky, která od listopadu dál snížila ceny za mezibankovní platební styk. Za zpracování a poslání každé platby do jiné banky musí finanční ústavy nadále platit devět haléřů, centrální banka však zrušila veškeré přirážky, které jí banky k této základní ceně do té doby platily. Ta od 13:00 hodin do 14:30 dříve činila 1 Kč za každou položku, a od 14:30 to byly dokonce čtyři koruny.

"Se změnou podmínek ČNB nám bylo umožněno posunutí limitu na zadání standardní platby do jiné banky v internetovém bankovnictví až na 14:00 hodin," potvrzuje Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

Podle zákona přitom banky stále mají čas na odeslání platby až do příštího pracovního dne. Z bank využívaných drobnými klienty však zatím rychlejší odeslání plateb bez příplatku za expresní či prioritní službu nenabízí jen UniCredit Bank a letošní nováček trhu Trinity Bank.

Odešle banka standardní platbu do jiné banky tentýž den? Do kdy je potřeba ji zadat v on-line bankovnictví? 2019 červenec 2018 srpen Air Bank Ano - do 14:00 Ano - do 11:30 Creditas Ano - do 11:00 Ano - do 11:00 Česká spořitelna Ano - do 12:00 Ano - do 12:00 ČSOB / Poštovní spořitelna Ano - do 14:00 Ano - do 12:00 Equa bank Ano - do 10:30 Ano - do 10:30 Expobank Ano - do 12:00 Ano - do 12:00 Fio Ano - do 12:00 Ano - do 12:00 Hello bank Ano - do 13:30 Ano - do 10:00 Komerční banka Ano - do 13:00 Ano - do 12:00 mBank Ano - do 8:00 Ano - do 8:00 Moneta Ano - do 14:00 Ano - do 12:00 Raiffeisenbank Ano - do 11:30 Ano - do 8:00 Sberbank Ano - do12:00 Ano - do12:00 Trinity Bank Ne (jen za příplatek jako expresní platbu) Banka získala licenci až na konci roku 2018 UniCredit Bank Ne (jen za příplatek jako expresní platbu) Ne (jen za příplatek jako expresní platbu)

Poznámka: Tučně jsou vyznačené banky, které meziročně prodloužily limitní dobu pro zadání standardní platby do jiné banky, aby peníze příjemci přišly ve stejný den.

Zdroj: Aktuálně.cz

Banky ke zrychlení tlačí klienti konkurence na trhu. "V převodech peněz mezi bankami dochází k výraznému zkracování lhůt a ke zvyšování komfortu klientů. Na vývoj jsme chtěli reagovat," říká Gabrile Pithartová, mluvčí Hello Bank, která prodloužila dobu pro zadání mezibankovní platby z 10:00 na 13:30 hodin.

Podle mluvčího Komerční banky Pavla Zúbka je zrychlení standardních plateb i výsledkem pokračující inovace interního IT systému, které nyní umožňují posílat i běžné tuzemské platby do jiných bank v častějších intervalech. Podle něj jde o součást příprav na zavedení okamžitých plateb.

Podle zjištění Hospodářských novin tak bude okamžité platby v průběhu druhého pololetí nabízet nejméně dalších pět bank. Komerční banka uvedla, že spuštění v pilotním režimu plánuje na srpen. "Všichni naši klienti budou moci už v srpnu přijímat okamžité platby. Koncem září je budou moci i posílat," říká mluvčí banky Zúbek.

Mluvčí ČSOB Patrik Madle potvrdil, že banka a její Poštovní spořitelna spustí okamžité platby ke konci letošního roku. Raiffeisenbank pak podle své mluvčí Petry Kopecké plánuje rozjet okamžité platby v říjnu. Moneta Money Bank zatím uvádí obecnější termín, a to ve druhé polovině roku. Zároveň její mluvčí Martina Lambert řekla, že banka okamžité platby už interně testuje. Zavedení okamžitých plateb ještě letos koncem roku z oslovených bank HN potvrdila také Equa Bank.