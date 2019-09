Platba zamítnuta. Zákazníky uklidníme, slibují obchody kvůli problémům s kartami

V sobotu 14. září začnou platit přísnější evropská pravidla pro ověřování plateb kartou. Česká národní banka upozorňuje, že se lidé mohou v obchodech setkat se zamítnutím bezkontaktních plateb do 500 korun. Jelikož terminál neuvádí důvod zamítnutí, zákazníci mohou být nepříjemně překvapeni. Obchody by dle ankety Aktuálně.cz měly být na případně problémy připravené a slibují, že zákazníkům poradí.

Lidé budou moci dál platit bezkontaktně u částek do 500 korun na nových nebo aktualizovaných platebních terminálech. Nicméně těch zatím moc není. Někdo mluví o 30 procentech, optimističtější hlasy hovoří o 50 procentech. U zbylých, tedy z pohledu směrnice zastaralých terminálů, budou muset lidé i u malých částek častěji vkládat kartu do terminálu a zadávat PIN. Kvůli lepšímu ověření. Cílem nové směrnice je totiž právě větší ochrana zákazníků při placení kartou nebo na internetu.

Obchody oslovené Aktuálně.cz vesměs o možných problémech, které mohou s placením nastat, vědí. A říkají, že terminály už společnosti vyměňují. "V Alze se komplikací neobáváme, neboť v tomto roce u nás dochází ke kompletní výměně platebních terminálů. Jde o několik stovek zařízení, měníme je na základě našeho požadavku postupně. Zákazníkům případně poradíme," říká tisková mluvčí Patricie Šedivá. Stejně reaguje Datart: "Na změnu jsme, prostřednictvím našeho partnera, který poskytuje platební služby, připraveni."

Tesco terminály s novým softwarem ještě ve všech obchodech nemá, přesto nepočítá s komplikacemi. "Nepředpokládáme prodloužení doby potřebné na obsluhu klienta platícího na pokladně. Pokud nebude možná bezkontaktní platba, tak zaměstnanci standardně v takových případech vyzvou zákazníka ke vložení karty do platebního terminálu a zadání PINu," uvádí tiskový mluvčí Václav Koukolíček.

Také v restauracích McDonald's bude banka platební terminály na novou platformu teprve postupně převádět. "V přechodném období může nastat situace, že terminály mohou zamítat některé bezkontaktní platby fyzickými platebními kartami do výše 500 Kč, a to bez informace o důvodu zamítnutí," říká mluvčí Zuzana Svobodová, podle níž jsou zaměstnanci o možných problémech informování.

Dodává, že bez komplikací lze bezkontaktní platbu provést též platební kartou nahranou v mobilním telefonu či jiném zařízení, tedy Apple Pay nebo Google Pay.

V obchodech IKEA mění platební terminály v obchodních domech za modernější verze průběžně. "Technické záležitosti ohledně změn v pravidlech komunikujeme s našimi dodavateli. Zaměstnance informujeme prostřednictvím standardních interních komunikačních kanálů a na pravidelných školeních," říká Ondřej Kraus z oddělení služby zákazníkům.

Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Billa Dana Bratánková, směrnice Evropské unie PSD2 vyžadující v odůvodněných případech silné ověření klienta je problematikou zejména bank a vydavatelů karet.

"Naše společnost byla ubezpečena, že aktualizace probíhá vzdáleně a zcela automaticky a nevyžaduje od nás žádnou součinnost. Některé typy terminálů mohou vytisknout potvrzení o provedené aktualizaci, ale u většiny terminálů aktualizaci na pokladnách ani nezaznamenáme. Naše pokladní o situaci nicméně informujeme a žádáme je o součinnost při řešení individuálních problémů s platbami bezhotovostně," doplňuje Bratánková.

Je to chyba poskytovatelů terminálů, říkají někteří

Některé obchody se ale komplikací od 14. září obávají. "My jako obchodník nejsme součástí procesu implementace pravidel Evropské bankovní asociace. Ze situace nemáme radost, dozvěděli jsme se o možných komplikacích tento týden. Na situaci upozorníme naše vedoucí pokladen, aby dokázali proškolit pokladní a jejich prostřednictvím zákazníky. Jako rizikové vnímáme například zpomaleni procesu placeni a následnou nespokojenost našich zákazníků," říká Romana Nýdrle z Makra.

Tomáš Prouza, předseda Svazu průmyslu a obchodu, je přesvědčen, že by problém vůbec nevznikl, kdyby poskytovatelé platebních systémů udělali svou práci včas.

"Času na to měli dost. Rád bych za český obchod jednoznačně řekl, že jde o problém způsobený poskytovateli platebních terminálů. Jsou to finanční instituce, kterým platíme poplatky za využívání karet a jsou to právě provozovatelé platební infrastruktury, kteří odpovídají za funkčnost této infrastruktury, včetně aktualizace softwaru a informování o změnách pravidel," uvádí Tomáš Prouza. Dodává, že podle informací svazu proškolily obchody své prodavače, aby věděli, že hrozí zamítání transakcí, a co mají v takové případě udělat.

Poskytovatelé terminálů se ale brání tím, že na výměnu softwaru měli málo času, neboť technické pokyny dostali od evropské autority v srpnu letošního roku.

S kartou do tramvaje bez obav

ČNB však také informovala, že nová pravidla způsobí problémy při placení kartou v prostředcích hromadné dopravy. Nicméně mluvčí Dopravního podniku Praha Daniel Šabík informace vyvrací. "Nové nařízení se netýká nákupu jízdenek přes bezkontaktní terminály v tramvajích či metru nebo v jízdenkových automatech. Tyto úhrady jsou jednou z výjimek. Jinými slovy, i po 14. září si cestující budou moci kupovat jízdenky prostřednictvím bezkontaktních terminálů či jízdenkových automatů tak jako doposud, v této oblasti se pro ně nic nemění," říká Daniel Šabík.

Problémy by neměli mít ani lidé, kteří platí kartou parkovné v automatech. "Poskytovatelům platebních služeb je umožněno, aby s výhradou splnění požadavků stanovených v článku 2 neuplatňovali silné ověření klienta, pokud plátce iniciuje elektronickou platební transakci u terminálu bez obsluhy za účelem uhrazení jízdného nebo poplatku za parkování," cituje z výjimek v novém nařízení EK/ČNB Michaela Průchová z ČSOB.

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiného zneužití. Zároveň jsou v nařízení také výjimky, mezi něž patří bezkontaktní platby nízkých částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem.

V případě plateb v kamenných obchodech se zavádí počítadla na sčítání po sobě jdoucích transakcí bez ověření, kterých může být maximálně pět. Poté se musí uživatel ověřit. Na počátku se může stát, že zákazník může narazit na terminál, který jeho platbu bez PIN zamítne. V takovém případě je nutné kartu vložit do terminálu, který si pak požádá o zadání PIN, a vše proběhne, jak má. Tyto problémy jsou podle ředitele obchodu společnosti Mastarcard Martina Dolejše dočasné.