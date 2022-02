Peníze nevyberete, platby neodejdou, úvěry ale plaťte. Co mají dělat klienti Sberbank

Žádný ze zhruba 120 tisíc klientů Sberbank se v tuto chvíli nedostane ke svým penězům. Nelze vybrat hotovost ani z bankomatů jiných bank. Zastaveny jsou karetní transakce i internetové bankovnictví. Z banky neodcházejí trvalé příkazy, platby klientů tak nebudou uhrazeny. Stalo se tak poté, co ČNB oznámila, že bance odejme licenci. S výplatou náhrad vkladů se začne nejpozději do 9. března.

České národní banka hodlá odejmout licenci Sberbank CZ kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů. Lidé i firmy ve velkém už od čtvrtka rušily účty, a to kvůli eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu. Banka je totiž napojena na ruskou Sberbank, která je nyní na sankčním listu Evropské unie i Spojených států.

"V tuto chvíli nelze žádným způsobem disponovat s finančními prostředky na účtech. Klienti musí počkat na další kroky, které povedou k zahájení výplat náhrad pojištěných vkladů," uvedla pro Aktuálně.cz šéfka Garančního systému finančního trhu (GSFT) Renáta Kadlecová.

Garanční systém zahájí jejich výplatu nejpozději 9. března, tedy sedm pracovních dní od vydání Oznámení o neschopnosti banky dostát svým závazkům, kterou dnes vydala Česká národní banka. Očekávané výplaty náhrad činí asi 28,5 miliardy korun.

I když podle ČTK banka uvedla, že dočasně umožní karetní transakce s denním limitem jeden tisíc korun na kartu, od zbytku peněz jsou klienti odříznuti. Pokud mají v Sberbank příkazy na platbu nájmu, hypotéky, leasingu, pojištění či za další služby a příkazy byly splatné v těchto dnech, musí závazky zaplatit z jiných zdrojů nebo příjemce požádat o odklad splátky.

Lidé s exekucemi by měli kontrolovat e-maily

Pozor si také musí dát lidé s exekucemi. "Doporučujeme kontrolovat veškeré platby určené na účty soudních exekutorů nebo oprávněných v exekučních řízeních tak, aby neodcházely na účty banky Sberbank se čtyřčíslím 6800 za lomítkem (kód banky)," uvádí Eva Rajlichová, mluvčí Exekutorské komory.

Dodává, že povinným v exekuci, zaměstnavatelům a dalším osobám provádějícím srážky ze mzdy či poukazujícím jiné platby v rámci probíhajících exekucí, kterých se omezení služeb Sberbank CZ může dotýkat, komora doporučujeme vyčkat s platbou a obrátit se na dotyčného soudního exekutora se žádostí o sdělení aktuálních platebních údajů.

"Exekutoři, kteří měli účty u předmětné banky, zakládají či již založili účty u jiných spolehlivých bankovních institucí. Zároveň vyvíjejí veškeré možné úsilí, aby všechny dotčené osoby o problému a nových bankovních spojeních informovali. Tato upozornění mohou kvůli značné urgenci být zasílána i neformální cestou, například formou sms nebo e-mailu. Žádáme o obezřetnost a ověření takto neformálně sdělených nových čísel účtů také v seznamu soudních exekutorů," dodává Rajlichová.

Jakou náhradu lidé dostanou a co musí platit?

"Vklady jsou v bankách pojištěny do výše ekvivalentu 100 tisíc eur (zhruba 2,5 milionů korun). Ubezpečujeme vkladatele, že garanční systém disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů," uklidňuje Kadlecová.

Lidé, kteří mají u Sberbank hypotéku či úvěry, mají ale stále povinnost splácet své závazky. Podle ekonoma Lukáše Kovandy z Trinity Bank bude totiž třeba ze splátek úvěrů uspokojovat věřitele banky, tedy střadatele s úsporami přes 2,5 milionu korun.

"Pochopitelně, pokud dlužník má splácet svoji hypotéku u Sberbank CZ dalších 25 let, těžko ji celou dobu bude splácet likvidující se akciové společnosti. Musí si tedy hypotéku převést k bance jiné, tedy ji refinancovat," upozorňuje Kovanda.

Kadlecová doplňuje, že po vydání oznámení o platební neschopnosti banky, bude ustanoven likvidátor, který pak vydá pro tyto klienty pokyny.

Šéfka GSFT vzpomíná, že podobný masivní rušení účtů výběry klientů jako nyní u Sberbank významně urychli pád Union banky v roce 2003. "Stejně tak v případě IPB v roce 2000 se dá říci, že to urychlilo konec banky, respektive její přechod pod nového majitele. Tehdy se situace ale neřešila výplatou náhrad vkladů, ale prodejem "zdravých" aktiv banky," dodává Kadlecová.

V jiných bankách zaznamenali od pátku velký zájem klientů převést účet u Sberbank. I to je ovšem nyní komplikované, protože Sberbank s ostatními bankami téměř nekomunikuje.

"Od pátku se na nás obrátilo více než dvě stě klientů Sberbank s žádostí o přechod ke spořitelně. Žádosti vyřizujeme, nicméně s ohledem na informace o zahájení procesu odejmutí bankovní licence, bude nadále záležet na ČNB a vedení české Sberbank, za jakých podmínek budou moci klienti přecházet do jiných bank," uvedl pro Aktuálně.cz tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Podobně jsou na tom i další české banky. "Můžeme potvrdit, že už od čtvrtka evidujeme zvýšený zájem klientů Sberbank o převedení jejich účtů k nám," uvedla mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

"Pokud chtěl klient provést mobilitu a přenést si svůj stávající účet ze Sberbank do Air Bank, tak jsme jeho žádost zpracovali a požadavek na převedení účtu poslali do Sberbank. Nicméně v tuto chvíli už klienty upozorňujeme, že je jen velmi malá pravděpodobnost, že by se tímto způsobem daly vklady ze Sberbank převést do jiné banky," dodala Jana Pokorná.