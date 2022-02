ČNB začala Sberbank odebírat licenci. Banka má zmražené peníze, nevyplácí vklady

Sberbank Europe, což je evropská divize ruské Sberbank, je podle evropských regulačních orgánů v úpadku anebo jí úpadek hrozí. Oznámila to Evropská centrální banka. Česká národní banka vzápětí reagovala prohlášením, že hodlá odejmout povolení společnosti Sberbank CZ působit jako banka.

Podle ECB se divizi Sberbank zhoršila likvidita kvůli dopadům ruské invaze na Ukrajinu. Sberbank Europe sídlí v Rakousku a tamní úřad pro finanční trhy na ni uvalil moratorium, uvedla agentura Bloomberg.

Česká národní banka vzápětí oznámila, že hodlá odejmout povolení společnosti Sberbank CZ působit jako banka. Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Postup vůči Sberbank CZ probíhá v rámci takzvaného režimu řešení krize, který se zabývá situací bank v selhání. "Likviditní krize Sberbank CZ byla způsobena externím, geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě," uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Vklady klientů bank, včetně Sberbank, jsou ze zákona pojištěny do 100 000 eur (zhruba 2,5 milionu korun) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

Ve čtvrtek a především v pátek se před některými pobočkami banky tvořily fronty lidí, kteří chtěli zrušit služby nebo žádali informace o fungování banky. Následně v pátek od 14. hodiny banka všech svých 24 poboček uzavřela a zavřené zůstávají i nadále. U některých sledovali situaci na žádost personálu policisté a strážníci.

Banka uvedla, že na řešení mimořádné situace spolupracuje se svým akcionářem a průběžně informuje Českou národní banku.

Předsedkyně představenstva a generální ředitelka Sberbank CZ Marijana Vasilescuová uvedla, že je jí velice líto situace, které nyní čelí klienti, obchodní partneři i zaměstnanci. "I přes úzkou spolupráci s naším akcionářem se nám bohužel nepodařilo nadále zajistit poskytování služeb našim klientům v plném režimu," uvedla.

Doplnila, že společně se zaměstnanci vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby banka překonala následky aktuální geopolitické situace a našla co nejpřijatelnější řešení pro všechny klienty co nejdříve. "Ráda bych jim všem poděkovala za pochopení této mimořádné situace, kterou způsobily externí faktory," uvedla Vasilescuová.

Hlavním akcionářem Sberbank CZ je ve Vídni sídlící Sberbank Europe, dceřiná společnost největšího ruského bankovního domu Sberbank Russia. Jejím padesátiprocentním vlastníkem s jedním hlasovacím právem navíc je ministerstvo financí Ruské federace. Zbytek vlastní investoři, banka se obchoduje na burze.

V Česku působí od roku 1993, do roku 2013 fungovala pod jménem Volksbank. Má 24 poboček a asi 120 tisíc klientů. Těch ale nyní rychle ubývá. Nejenom řada lidí, ale i některé české firmy kvůli ruské invazi na Ukrajinu vyhlašují bojkot služeb banky.

"Mezi naše obchodní partnery patří i ruská Sberbank. Silně doporučujeme našim poradcům a pobočkám tuto banku přestat okamžitě využívat, doporučovat a zprostředkovávat," uvedl pro Aktuálně.cz Petr Borkovec, ředitel finanční skupiny Partners.

Také hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich na Twitteru oznámil, že úřad stahuje peníze z účtů u Sberbank a ruší je. Ke stejné reakci vyzval i Martin Strnad, předseda děčínských Pirátů: "Kdo tam má nějaké peníze, převeďte je prosím jinam," napsal na sociální síti.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda říká, že banka prudce ztrácí důvěru veřejnosti, české i zahraniční, která vnímá dojednání dalšího sankčního balíku Západu. Ten má podle něj potenciál přivodit krach rublu, rozvrátit celý ruský finanční systém, a tedy i vést ke kolapsu právě bankovního domu Sberbank.

"Nelze tak rozhodně vyloučit, že Sberbank se bude snažit rychle vyklízet pozice, které v zahraničí skrze své dceřiné společnosti má. O tom, že Sberbank CZ chystá ochod z Česka, může svědčit to, že právě nyní, ve vypjaté situaci, když mimořádně uzavírá své pobočky v ČR, citelně omezila svoji komunikaci s veřejností," říká ekonom a radí klientům, aby své úspory z banky co nejrychleji převedli do jiné banky.

