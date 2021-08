Další americká firma umožní neomezené volno. Pro Česko je to utopie, míní experti

Americký start-up Bumble, který provozuje stejnojmennou internetovou seznamku, nabídne zaměstnancům netradiční pracovní benefit. Lidé budou moct čerpat neomezenou placenou dovolenou. Firma uvedla, že jde o reakci na období pandemie, které uspíšilo změny v oblasti pracovního prostředí. V Česku poskytuje neomezené volno jen minimum podniků a podle personalistů se jejich počet v budoucnu moc nezvýší.

Pro firmu Bumble, která vznikla před sedmi lety, pracuje v Evropě a Spojených státech více než 700 lidí. Ti všichni teď budou mít k dispozici neomezené placené volno. Už je tedy nebude svazovat pevný počet dnů dovolené, nýbrž si rekreace naordinují tolik, kolik se jim zachce.

Společnost vedle toho představila minulý týden ještě další novinky v chodu podniku, jak informoval web BBC. Nově chce například dva týdny v roce provoz kanceláří úplně uzavřít. Jen hrstka zaměstnanců bude stále pracovat pro případ, že by uživatelé seznamovací aplikace, kterou Bumble provozuje, řešili technické či jiné potíže.

Firma uvedla, že nová opatření reagují na období pandemie, které uspíšilo změny v oblasti pracovního prostředí. "Je stále více zřejmé, že způsob, jakým jsme pracovali, a také potřeba pracovat prošly změnou. Naše nová firemní politika reflektuje to, co je opravdu důležité, a způsob, jak můžeme nejlépe podporovat zaměstnance v jejich pracovním i osobním životě," řekl ředitel společnosti Tariq Shaukat.

Neomezené pracovní volno je přitom poměrně vzácný pracovní benefit. Mezi prvními s tímto konceptem přišly americké firmy LinkedIn a Netflix. Šéf této internetové televize Reed Hastings je přesvědčený, že v dnešním digitálním věku nehraje roli, kolik hodin lidé pracují, ale za důležité považuje výsledky.

"Nikdy jsem nevěnoval pozornost tomu, jak dlouho lidé pracují. Když přijde na to, jak hodnotíme výkonnost pracovníků v Netflixu, to, kolik hodin makají, je irelevantní. Tak proč by mě mělo zajímat, jestli zaměstnanec pracuje padesát, nebo čtyřicet osm týdnů v roce?" zdůvodnil v minulosti Hastings, proč Netflix zavedl neomezené volno.

Neomezené volno si přeje přes polovinu Čechů

U českých firem jde zatím o velmi okrajovou záležitost. Například průzkum agentury Ipsos a personální společnosti Welcome to the Jungle z letošního jara přitom ukázal, že neomezená dovolená by se jako pracovní benefit zamlouvala více než polovině Čechů.

"S neomezenou dovolenou se v Česku zatím setkáváme jen u několika jednotek společností - v plném či spíše prozatím experimentálním módu několika vizionářských technologických firem," uvedla pro on-line deník Aktuálně.cz Martina Papoušková z personální agentury Hays.

Z technologických společností jde namátkou o firmy Artin, Eyelevel nebo Pure Storage, v tuzemsku ale neomezené volno umožňuje už několik let třeba i Direct pojišťovna. Jak pro Aktuálně.cz popsala mluvčí Nela Maťašeje, zatímco předloni lidé čerpali v průměru tři dny navíc, loni to bylo pět dní.

"Rekordmanem je kolegyně, která si vzala 24 dnů navíc. Neomezené volno si oblíbili lidé ze všech týmů. Máme radost, že ve velkém tuto výhodu využívají i lidé z první linie, tedy call centra a další týmy, které komunikují přímo se zákazníky a kde je organizace času složitější," doplnila Maťašeje.

Podle ní je hlavně důležité, aby si člověk volno navíc vybíral s ohledem na pracovní možnosti svých kolegů. Každý rok si pak dny volna navíc vezme zhruba třetina firmy.

Jacob Ringler, který působí jako šéf pražského vývojového centra Pure Storage, k možnosti neomezené dovolené zdůraznil, že stejně jako je třeba lidem poskytnout čas na profesní růst, je nutné dát jim i prostor na dobití energie a hledání inspirace a motivace pro nové projekty.

"Uvědomujeme si, že naši zaměstnanci často pracují velmi tvrdě. Po úspěšném ukončení velkých projektů pak potřebují a samozřejmě si velmi zaslouží řádný odpočinek. Pokud získají souhlas svého nadřízeného, ​​mohou čerpat i neomezenou dovolenou," sdělil Ringler.

Konzervativní pracovní trh

Ředitel personálních agentur Grafton a GI Group Martin Malo ale míní, že český pracovní trh je na benefity typu neomezená placená dovolená konzervativní. V ČR mají pracovníci podle zákona nárok na čtyři týdny dovolené, v celé řadě firem je ale dnes už standardem pět týdnů.

Generální ředitel české pobočky společnosti Randstad Jacek Kowalak pak dovolenou v libovolném počtu dnů označil v českých poměrech za výstřelek či testovací balonek. Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by se v horizontu pár let stala normalitou, byť i jen třeba v segmentu start-upů nebo IT firem. Pro velké firmy či globální korporace je to podle něj už úplná utopie.

Malo ale dodal, že zatímco neomezené volno se českým zaměstnavatelům moc nezamlouvá, pandemie je aspoň naučila větší benevolenci k práci z domova. Papoušková ze společnosti Hays k tomu doplnila, že je všeobecným trendem umožňovat pracovníkům flexibilitu pracovní doby a režimu docházky do kanceláře.

"Celkově se ukazuje, že svoboda zaměstnance zvolit si individuálně optimální pracovní režim je klíčová nejen pro spokojenost stávajících pracovníků, ale i atrakci nových uchazečů. Firma, která žádnou uvedenou flexibilitu práce nenabízí, se v porovnání s dalšími konkurenty sama diskriminuje a zájem svých kandidátů snižuje. Na možnost vybrat si, zdali budeme pracovat z domu, z kanceláře, či z chalupy, jsme si totiž zvykli a nechceme si ji nechat vzít," řekla Papoušková.

Video: Neomezená dovolená? Rekord je 10 týdnů, nechceme pravidla, nezneužívá se to, říká Klusoň