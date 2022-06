Některými bankovkami od července už nezaplatíte. Zjistěte, zda je nemáte v peněžence

Od prvního července přestanou platit starší bankovky nominálních hodnot 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999. V obchodě s nimi již nezaplatíte. Česká národní banka je sice už rok stahuje z oběhu, stále jich ale mezi lidmi zůstává dost. Jak je poznáte a co s bezcennými penězi dělat?

Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které mají od druhé poloviny roku 2022 nadále zůstat v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku - ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku.

Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění. Nejnovější vzory bankovek mají proužek širší a při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky.

Bezcennými se tak od července stávají stokoruna vzorů 1995 a 1997, dvousetkoruna vzorů 1996 a 1998, pětistovka vzorů 1995 a 1997, tisícovka vzoru 1996 a dvoutisícovka vzorů 1996 a 1999. Ze starších bankovek tak zůstanou v oběhu pouze pětitisícovky, které obíhají jen zřídka a jejich počet představuje zhruba šest procent všech bankovek v oběhu.

Starých bankovek, zvláště těch s nižší nominální hodnotou, je mezi lidmi ještě dost, a to i přesto, že Česká národní banka (ČNB) je už rok stahuje z oběhu. "Pokud bychom si vzali nejvíce používané bankovky, v tuto chvíli je u nominálu 100 korun v oběhu zhruba 42 procent bankovek starších vzorů, u dvoustovek necelých 29 procent a u bankovek s nominální hodnotou 1000 korun zhruba necelých devět procent," uvedla mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová.

Pětistovek je v oběhu ještě pět procent a dvoutisícovek přes dvě procenta. Podle mluvčí může být ale statistika zkreslená. "Předpokládáme, že bankovky nižších nominálních hodnot 100 korun a 200 korun skončily často jako suvenýr v peněženkách zahraničních turistů," dodává mluvčí.

Bankovkami s úzkým proužkem už tak v obchodech ani za služby nezaplatíte. Může se ale stát, že neplatnou bankovku v obchodě či jinde dostanete. V takovém případě by ji měli po upozornění na místě vyměnit za platný vzor. "Obchodník by neměl bankovku staršího vzoru vrátit do oběhu. Pokud se tak stane, tak zřejmě jen omylem," říká Vodstrčilová.

Důvodem, proč ČNB bankovky stahuje, je to, že chce mít v oběhu pouze jeden jejich vzor.

"To nejenže urychlí strojové zpracování bankovek, ale přinese i významné zjednodušení pro obyvatele Česka a zahraniční návštěvníky. Po dlouhé době budou mít bankovky běžně používaných nominálů jen jeden platný vzor, a sníží se tak nejistota či obavy z toho, zda jsou starší vzory bankovek platné a nejedná se například o padělek," uvedl již v minulosti člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek.

Bankovky budou moci lidé vyměnit od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pobočkách všech bank, které poskytují pokladní služby, a současně také na všech sedmi pobočkách ČNB. Od července 2024 bude výměna možná už jen na pokladnách ČNB po neomezenou dobu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o běžné bankovky, kterých bylo vydáno velké množství, nemá cenu je schovávat s pocitem, že budou mít jednou "sběratelskou" hodnotu. Tu mají většinou bankovky s nějakou chybou nebo kterých bylo vytištěno málo.

Naposledy ČNB stahovala dva vzory padesátikorunových mincí v roce 2011. V roce 2008 skončila platnost dvacetikorunových bankovek. O rok dříve ukončovala platnost bankovek 50, 100, 200 a 500 korun vzoru 1993. Platné byly do konce ledna 2007. V roce 2001 ČNB stahovala bankovky 1000 a 5000 korun vzoru 1993.