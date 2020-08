Řetězce se původem prodávaných potravin moc nechlubí. Pomůže vám ho vypátrat malý kód

Neschopnost prezidenta Donalda Trumpa v boji s pandemií covidu-19 stála Američany životy i živobytí, řekla v projevu na sjezdu Demokratické strany Kamala Harrisová, která zároveň přijala kandidaturu na viceprezidentku USA. Ostře svého nástupce kritizoval také bývalý prezident Barack Obama. Podle něj Trumpovy kroky vedly ke smrti 170 tisíc Američanů, ztrátě pracovních míst i poškození pověsti USA ve světě.

"Neschopnost Donalda Trumpa vést stála (Američany) životy i živobytí," prohlásila senátorka za Kalifornii. Spojené státy jsou před nadcházejícími prezidentskými volbami podle ní "na rozcestí". "Právě teď máme prezidenta, který mění naše tragédie v politické zbraně," dodala Harrisová a vyzvala, aby lidé místo Trumpa poslali do Bílého domu 77letého Joea Bidena. Podle ní bude prezidentem, který Ameriku sjednotí.

Pokud by Biden a jeho tým v listopadových volbách zvítězili, byla by 55letá Harrisová první političkou tmavé pleti, která by zastávala funkci viceprezidentky USA. Rodiče Harrisové přišli do Spojených států jako imigranti - matka z Indie a otec z Jamajky