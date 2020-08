Z unikátního bramboromatu je turistický hit. Prodá až metrák denně, odrůdy obměňuje

O neobvyklý hit pro turisty i pro obyvatele se ve Velharticích na Klatovsku postarala místní společnost Vesa, přední český šlechtitel a pěstitel brambor. Instalovala zde totiž unikátní automat, kde si lidé mohou bez obsluhy po vhození mincí koupit čerstvé brambory vypěstované ve Velharticích.

Bramboromat se už stal atrakcí a denně se v něm prodá přes metrák brambor, řekl ČTK ředitel firmy s více než šedesátiletou tradicí Viktor Kopačka.

"Sousedíme s hradem Velhartice a šlechtíme odrůdy brambor, které také prodáváme. Okolo nás chodí spousta lidí na hrad, tak jsme to brali jako takovou propagaci našich odrůd. Prodáváme výhradně to, co vypěstujeme u nás," řekl Kopačka.

Aktuálně se prodává odrůda Suzan, pak bude následovat Magda a pak podle sklizně další odrůdy. Automat totiž umí prodávat jen jednu odrůdu. "Neinvestovali jsme do toho velké peníze, udělali jsme to velmi jednoduše," řekl ředitel.

Bramboromat nevypadá jako běžné automaty, není to plechová skříň s bramborami uvnitř. Prodej je nastaven na dvě kila brambor. Zákazníci přijdou k vratům od stodoly, ze kterých vychází roura. Vezmou si připravenou papírovou tašku, vhodí do mincovníku přesně 30 korun a z roury se jim do nastavené tašky vysypou čerstvé brambory. Uvnitř stodoly je pásová váha, která odváží dvě kila plodiny, a když zákazník vhodí na druhé straně vrat mince, pás dopraví odvážené brambory k ústí roury.

Denně se podle Kopačky uskuteční přes 60 nákupů. "Chodí tam hodně turisté i místní a asi jsou spokojení s kvalitou i chutí našich brambor," řekl. Nápad s automatem na brambory měl podle něj především vzbudit v lidech zájem o české produkty, o lokální potraviny a také připomenout, že si mohou ve Velharticích na podzim nakoupit i brambory na uskladnění.

"Bylo to myšleno tak, aby lidé ochutnali naše brambory a zjistili, že jsou chutné. Ze sortimentu odrůd, které jsou na českém trhu, je zhruba 80 procent zahraničních a jen 20 procent českých. My myslíme, že máme dobré odrůdy, které by se měly více konzumovat doma," dodal Kopačka. Velhartická firma, která hospodaří zhruba na 430 hektarech zemědělské půdy, za dobu své existence vyšlechtila desítky odrůd brambor.