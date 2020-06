Soběstačné Česko? Možná před 400 lety. Datový přehled ukazuje, co sníme i co vyvezeme

Pozměňovací návrh Zdeňka Podala (SPD), Margity Balaštíkové (ANO) a dvou desítek poslanců z různých stran prosazuje zavedení povinného podílu 55 procent českého zboží na pultech od příštího roku, následně by se měl tento podíl zvyšovat o pět procentních bodů každý rok. To znamená povinný 85% podíl českých potravin v roce 2027.

On-line deník Aktuálně.cz se zeptal předkladatelů návrhu, odborníků, ale i těch, kterých by se zavedení povinného podílu českého zboží na pultech přímo dotklo, zda a jak podle nich může navrhovaná potravinová soběstačnost v zemi fungovat.

Návrh podle předkladatelů Umožňuje regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu. Přispívá k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Snižuje v konečném důsledku i uhlíkovou stopu a přispívá k závazkům na úrovni EU k uhlíkové neutralitě. Přispívá k plnění cílů OSN ohledně udržitelného rozvoje, ke který se Česko zavázalo v rámci projektu Agenda 2030. Návrh podle expertů Návrh je především porušením principu jednotného trhu EU a lze tak předpokládat, že EU by naši zemi vyzvala, aby byl zákon zrušen. Globální ekonomika umožňuje specializaci, pokles výrobních nákladů a pestrou nabídku zboží a služeb dostupných téměř na každém místě planety. Zákon by se "napasoval" na vybranou zájmovou politickou skupinu (političtí podnikatelé v zemědělství), která by získala výhodu. Ekonomická regulace funguje efektivněji, pokud dává motivace, ale nepoužívá zákazy.

Anketní otázka

Skupina poslanců navrhuje navýšení potravinové soběstačnosti Česka. Co si o povinnosti nabízet určitý povinný podíl tuzemských potravin myslíte, má v době našeho členství na jednotném trhu smysl? Zkuste uvést případné argumenty pro či proti samotného konceptu soběstačnosti.

Názory těch, kterých se návrh týká

Tomáš Prouza prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR "Ten návrh je masivním útokem českých agrobaronů na peněženky všech Čechů. Dlouholetá zkušenost ukazuje, že řada velkých českých agrokoncernů není schopna konkurovat menším výrobcům ani zahraniční konkurenci, takže se ji pomocí navrhovaného zákona snaží omezit. Pokud by skutečně uspěli s vyhnáním zahraničních potravin, mohli by zvýšit ceny a rezignovat na kvalitu potravin. A především by mohli opět natáhnout ruku a říct si o další miliardy dotací, zejména když jim to již letos jednou prošlo – vláda koncem března bez mrknutí oka poslala zejména velkým koncernům 4,3 miliardy korun 'na soběstačnost', zatímco firmy z jiných sektorů musely zavírat a propouštět a od vlády nedostaly ani korunu. Argumenty na soběstačnost? Zkuste se projít po jakémkoliv obchodu a škrtejte, co by z nabídky vypadlo, kdyby se sen agrokoncernů naplnil. Chcete žít v zemi, kde budou jahody dva měsíce v roce, kde si nekoupíte téměř žádné biopotraviny, kde bude Coca-Cola podle vyhlášky ministra českou potravinou a kde bude mít vaše miminko hlad, protože se v ČR kojenecká mléka nevyrábí a na příkrmy tady téměř nejsou suroviny?" zobrazit odpověď Tomáš Kubík tiskový mluvčí Penny Market "Podpora lokálních dodavatelů a produkce je jedním z pilířů naší činnosti a naší dlouhodobou strategií. Penny dlouhodobě deklaruje, že 70 procent potravin v našem sortimentu, je vyrobeno v České republice. V reakci na aktuální situaci způsobenou koronavirem jsme také spustili kampaň Žít si tady hezky česky. Touto kampaní chceme podpořit české dodavatele v nelehké době a motivovat širokou veřejnost, aby se k podpoře českých produktů a dodavatelů připojila. Podpora českých dodavatelů, lokálních producentů a českých výrobků je naší základní filozofií, i proto chceme pomoci českým výrobcům a podnikatelům rozběhnout jejich produkci naplno." zobrazit odpověď Lutfia Volfová tisková mluvčí Globus Zahraniční potraviny jsou svým charakterem průměrně dražší než ty české. České potraviny (dle definice zákona) se tedy podílí cca 30 procenty na našich tržbách. 55procentní kvótu u českých potravin stanovenou novou legislativou pro příští rok by Globus byl schopen splnit pouze u mléčných výrobků (bez sýrů), nápojů (hlavně pivo) a pečiva. Splnění takové kvóty by znamenalo plošné vylistování mnohých oblíbených potravin. Mělo by zároveň nedozírné následky na svobodu výběru pro naše zákazníky. Regál či obchod s potravinami by se proměnil zásadně a připomínal by v mnohém éru před rokem 1989. Vyhovět kvótě 85 procent v roce 2027 by bylo prakticky nemožné, a pokud by se takový zákon prosadil, mělo by to pro nás fatální důsledky. Prakticky bychom museli z nabídky odebrat zajímavé a úspěšné koncepty, jako jsou například produkty v oddělení mezinárodní kuchyně, pulty se sýry z celého světa, oddělení chlazených ryb, mezinárodní vinotéku, kávu, kakao nebo cukrovinky. To všechno bychom byli nuceni drasticky zredukovat." zobrazit odpověď Zuzana Holá tisková mluvčí Lidl "K navrhovanému zákonnému podílu potravin vyrobených v ČR nebo splňujících označení česká potravina je třeba říci, že vzhledem k vysokým kvalitativním, ale i kapacitním nárokům na naše dodavatele jsme již dnes nuceni odebírat nemalou část našeho stálého sortimentu ze zahraničí. Dodržet takto vysoký podíl u celého sortimentu na celém trhu by proto nutně způsobilo ještě větší kapacitní potíže a v jejich důsledku tlak na snížení kvality výrobků a současně zásadní snížení pestrosti nabídky a sortimentu. Kvalita námi prodávaných výrobků (z nichž více než 80 % nabízíme pod vlastní značkou) je však pro nás ve výběru dodavatelů naprosto klíčová." zobrazit odpověď Jiří Mareček ředitel komunikace prodejen Albert "Novela zákona by výrazně poškodila především naše zákazníky. Z pohledu českého spotřebitele by určitě znamenala citelné omezení nabídky a také vyšší ceny. My u nás v prodejnách Albert dáváme přednost českým dodavatelům, a pokud nabídnou zboží, které je konkurenceschopné cenou i kvalitou, dostanou přednost. Naši zákazníci rádi nakupují české potraviny a my jim je chceme v co nejširší míře poskytnout. Například v čerstvých potravinách, jako jsou například mléčné výrobky či pečivo nebo stálá nabídka červeného i drůbežího masa, dosahuje zboží českého původu téměř sta procent. Albert je v Česku již téměř 30 let a za tu dobu jsme vytvořili s domácími dodavateli pevné obchodní vazby. Ovšem regulovat podíl potravin legislativně by znamenalo výrazně omezit pestrost nabídky a výběr, a to nejen v sekcích mezinárodní kuchyně a v kulinářských specialitách. Vedlo by to také k horší konkurenci, a tedy i vyšším cenám a potenciálně horší kvalitě. Někteří z nás si jistě pamatují doby, kdy mělo Česko, respektive Československo, deklarovanou soběstačnost v potravinách, a pamatujeme si prázdné háky v řeznictvích a celé sortimenty nedostatkových potravin. Dnes jsou čeští potravináři vyhledávané a respektované firmy s konkurenceschopnými produkty, řada z nich zboží také vyváží a profituje z jednotného evropského trhu. Nechtějme tento trh uzavírat a ničit pestrou nabídku v našich obchodech." zobrazit odpověď Lukáš Němčík tiskový mluvčí Coop "Dlouhodobě upozorňujeme na potřebu potravinové soběstačnosti a preferujeme tuzemské výrobce a především ty regionální. Systém COOP je 37 regionálních družstev provozujících na 2500 prodejen a řídících je i sortimentově. To je dle našeho nejlepší způsob podpory regionů. Z centrály v Praze nevíte, co se děje u Ústí nad Orlicí a kdo tam vede malou pekárnu, která vám může dodat zboží. Je tak nejlépe podporovat malé výrobce podporou lokálních prodejců. Naším cílem je zastavit odliv lidí do měst a zkrátit dovozový řetězec, aby místní lidí vyráběli, prodávali i nakupovali a nebylo potřeba za nákupy dojíždět. Zároveň jsme ale proti regulaci ze strany státu a jdeme spíše cestou edukací. Problém vidíme také v nejednoznačném názvosloví a značení. Myslíme si, že nařízení ze strany státu tuzemským potravinám příliš nepomůže." zobrazit odpověď Vladimír Pícha komunikace a vnější vztahy Zemědělského svazu ČR “Soběstačnost v základních komoditách má smysl pro každý stát. Sice se v posledních letech či desetiletích význam soběstačnosti zlehčoval se zdůvodněním, že v globalizovaném světě lze vše bez problémů dovézt. Ale ochromený svět v době koronavirové nákazy ukázal, že tomu tak nemusí být vždy. Potraviny patří, nebo by měly patřit, ke strategickým surovinám každého státu a rozumná míra soběstačnosti zajistí nejen dostatek potravin, ale také určitou cenovou stabilitu. To typicky dokladuje vývoj cen ovoce a zeleniny. Jakákoliv nerovnováha na trhu se okamžitě projeví na koncové ceně pro zákazníka a ani začátek sklizňové sezony nezajistí pokles ceny na původní úroveň. Většina původních států Evropské unie i jejich obyvatel si tuto skutečnost uvědomuje a jednoznačně preferuje potraviny s tuzemským původem.” “Současný návrh pozměňovacího návrhu o povinném podílu českých potravin v české obchodní síti je do jisté míry reakcí na neochotu jednat o možnostech zvýšení podílu tuzemských potravin a na diskriminaci především menších, regionálních producentů. Raději bychom, aby se obchodní řetězce chovaly na českém trhu stejně, jako se chovají na svých domovských trzích, i bez státních regulací. Aby upřednostňovaly místní produkci a podporovaly kvalitní výrobce z příslušného regionu ne proto, že jim to ukládá zákon, ale proto, že chtějí na příslušném trhu existovat a podílet se na jeho rozvoji. Je nutné zdůraznit, že nejde o to, stanovit absolutní podíl všech potravin. Ale potraviny, které u nás jsme schopni vyrobit z tuzemských surovin, by se neměly převážet přes půl Evropy jen proto, že jsou momentálně levnější. A už vůbec ne, aby byly levnější jen kvůli specifickým požadavkům na (ne)kvalitu.” zobrazit odpověď Jaroslav Šebek předseda Asociace soukromého zemědělství ČR "Když už bych náhodou teoreticky připustil nějakou debatu kolem toho, tak určitý smysl by takové opatření mohlo z části mít u stanovení poměru lokálních potravin, kdy třeba do sektoru veřejného stravování, škol apod. by byl stanoven nějaký podíl (ale mnohem nižší, než jsou nynější návrhy) potravin od LOKÁLNÍCH (nikoliv jen původem českých) výrobců (např. z kraje). To by byla větší podpora českému zemědělství a menším výrobcům, což je skutečně potřeba. Ono by se ale stejně nakonec mohlo ukázat, že je to z hlediska dostupnosti prakticky nereálné, protože těch výrobců v některých sektorech tolik není, a přišlo by se na to, že skutečným cílem toho záměru je jen nefér taktikou podpořit největší zpracovatele v zemi a zajistit jim ještě lepší pozici na trhu. ASZ je tedy proti tomuto návrhu, který je nyní v ZEV PSP." zobrazit odpověď

Názory expertů

Štěpán Jurajda člen NERV a profesor ekonomie na CERGE-EI "Ekonomická regulace funguje efektivněji, pokud dává motivace, ale nepoužívá zákazy. Je jistě v mnoha případech vhodné podporovat vhodně zvolené domácí zemědělské aktivity, krajinotvorbu atd., ale jednotný evropský trh je jedním z hlavních pilířů našeho hospodářství a blahobytu. Pokud by snahy o omezení zahraničního obchodu v jakémkoliv odvětví měly být motivovány potřebou soběstačnosti v průběhu epidemií, pak je třeba se zamyslet nad tím, zda se tak nevystavujeme většímu riziku v případě, že naše ekonomika bude ochromena plošnými opatřeními, ale mnozí z našich obchodních partnerů budou mít průběh epidemie lehčí a budou tak schopni dodávat jak vstupy do našeho zpracovatelského průmyslu, tak potraviny na naše stoly.” zobrazit odpověď David Marek ekonom společnosti Deloitte "Návrh potravinové soběstačnosti by zapadal do hospodářské politiky zhruba před 400 lety. Naštěstí jsme od té doby o kus dále. Dnes asi nikdo z nás nechce méně zboží za vyšší ceny. Dnešní globální ekonomika je výrazně propojena složitými vazbami, což umožňuje specializaci, pokles výrobních nákladů a pestrou nabídku zboží a služeb dostupných téměř na každém místě planety. Občas se někteří politici snaží házet písek do tohoto soukolí, ale zpravidla to natropí více škody než užitku. Nápad na kvóty domácího zboží v obchodech je jedním z příkladů." zobrazit odpověď Mojmír Hampl ředitel KPMG Financial Sector Services, bývalý viceguvernér ČNB "V každém případě by ,stát hezky česky' neměl znamenat, že se vybere jen jedna momentálně politicky atraktivní oblast (např. potraviny) a zákon se napasuje jen a pouze na ni proto, aby vybraná zájmová politická skupina (političtí podnikatelé v zemědělství) získala výhodu, a vše ostatní běželo tak jako dosud. Kdyby mělo dojít k něčemu podobnému, bylo by lepší raději nic neměnit." zobrazit odpověď Petr Havel agrární analytik "Předkládaný návrh je především porušením principu jednotného trhu EU a lze tak předpokládat, že EU by naši zemi vyzvala, aby byl zákon zrušen. Nebyl by to první případ - o něco podobného se již v minulosti pokusilo Slovensko, aktuálně zvažuje stanovit závazný podíl ,svých' potravin Bulharsko, přičemž Slovensku návrh neprošel a Bulharsku poslala EU zatím vytýkací dopis. Samozřejmě platí, že omezení konkurence (závazný podíl českých potravin) je impulz k růstu cen potravin, ten lze ale očekávat i bez navrhované novely zákona, takže předkladatelé se mohou v budoucnosti vymlouvat, že ceny potravin porostou z jiných důvodů než kvůli uvedenému zákonu. Takhle ale porostou ,ještě o něco více'. Návrh nicméně nemusí nutně znamenat omezení nabídky exotických potravin, na což někteří politici upozorňují, neboť by logicky mělo jít pouze o regulaci produktů, které je schopna ČR vyprodukovat sama. Také je důležité, půjde-li o podíl v počtu prodávaných položek, nebo o podíl z celkového objemu tržeb. Přesto platí především ta první věta - je to opatření proti jednotnému trhu EU." zobrazit odpověď Jiří Nohejl hlavní ekonom Liberálního institutu “Obavy z nedostatku potravin na světovém trhu se ukazují spíše jako mylné. Pokud si uprostřed největšího omezení světové ekonomiky od druhé světové války lze objednat čerstvou sklizeň darjeelingského čaje přímo z plantáže, která dorazí do jednoho týdne, bylo by trochu přehnané domnívat se, že zítra nebudou brambory.” zobrazit odpověď

Komentář: tři argumenty, proč “soběstačnost” nemá smysl

Jan Nevyhoštěný, Aktuálně.cz

Soběstačnost: Data a statistiky

Statistici upozorňují, že se zemědělskou soběstačností to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. "V prvé řadě není nikde uvedeno, jak se má počítat. Teoreticky je to snadné, produkce na jedné straně a zahraniční obchod na druhé, tedy co nevyrobíme a domácímu trhu schází, to se doveze. To je ovšem pouze teorie," upozorňuje Tomáš Chrámecký z odboru komunikace Českého statistického úřadu. "Otázka, zda určité potraviny vyvážíme, protože je u nás spotřeba uspokojena a máme nadvýrobu, nebo jednoduše proto, že v zahraničí se za ně zaplatí víc, je v tomto případě docela zásadní a to nemáme jak zjistit," dodává.

Obtížné je podle Chrámeckého zjistit i to, zda se přivezené potraviny v Česku spotřebují, nebo jsou vyvezeny jinam. "Stejně tak se podnikům může vyplatit vyvézt maso díky vyšší ceně do Německa a dovézt levnější třeba ze Slovenska," vysvětluje.

Rozhodovat podle statistiků nemusí vždy pouze vyšší cena, ale jednoduše to, který odběratel je blíž. "Například pro výrobce potravin v západních Čechách je ekonomičtější svoji produkci převézt pár kilometrů do Německa, než ji komplikovaně transportovat do Zlínského kraje. A podobně třeba pro firmy v Moravskoslezském kraji je snazší si dovézt potraviny z Polska nebo Slovenska, které jsou rohem," doplňuje Chrámecký.

Do jaké míry je Česko schopné pokrýt spotřebu obyvatel vlastní produkcí Čeští farmáři nedokážou vyrobit takové množství základních potravin, jaké Češi chtějí. Tabulka ukazuje, jakou část spotřeby a u jakých výrobků jsou zemědělci schopni plnit. Zbytek do sta procent se musí dovážet ze zahraničí. Existují ale i výjimky, jako jsou mléko, pšenice nebo hovězí maso, kterých zbývá dost i na export. Čísla dává dohromady každý rok ministerstvo zemědělství z dat Celní správy a Českého statistického úřadu. 2018

2019 ovoce čerstvé 45,9 % 38,8 % jablka celkem vč. moštových 98,6 % 88,7 % jablka konzumní 59,2 % 48,2 % zelenina čerstvá 31,5 % 35,6 % květák 25,4 % 21,9 % celer 55,3 % 64,1 % cibule 39,8 % 46,5 % mrkev 46,2 % 50,8 % rajčata 21,2 % 23,4 % zelí hlávkové 54,7 % 62,2 % kapusta hlávková 14,8 % 13,0 % okurka salátová 10,0 % 10,5 % brambory 72,5 % 73,0 % vejce 85,2 % 82,5 % drůbeží maso 65,2 % 65,2 % mléko 137,8 % 134,8 % skopové maso 102,6 % 95,7 % vepřové maso 51,2 % 50,8 % hovězí maso 122,5 % 120,9 % obiloviny 138,7 % 154,3 % ječmen 110,4 % 120,6 % pšenice 166 % 182,6 % cukr 150,7 % 133,9 % řepka olejná 158 % 128 %

Soběstačnost u vybraných komodit

Český statistický úřad naposledy počítal soběstačnost u několika vybraných potravin v roce 2017.

Pšeničná mouka Výroba, spotřeba, soběstačnost Hovězí maso Výroba, spotřeba, soběstačnost

Vepřové maso Výroba, spotřeba, soběstačnost Vejce Snáška, spotřeba, soběstačnost

Vývoz 2019 (top 25) Které položky se z Česka nejvíce vyváží (podle hodnoty vývozu) Osobní auta, dodávky 512 mld. Součástky motorových vozidel 346 mld. Stroje, snímače 299 mld. Mobilní telefony a další komunikační přístroje 257 mld. Sedadla, lůžka 74 mld. Izolované dráty a jiné izolované vodiče 73 mld. Elektrická zařízení (vypínače, pojistky apod.) 69 mld. Hračky (tříkolky, koloběžky, panenky aj.) 59 mld. Čerpadla 54 mld. Monitory a projektory, televize a radia 53 mld. Léky 50 mld. Světla pro auta 49 mld. Pneumatiky 47 mld. Plastové výrobky 43 mld. Odstředivky, přístroje k filtrování a čištění 41 mld. Klimatizace 40 mld. Kohouty, ventily pro potrubí, kotle, vany aj. 40 mld. Železné a ocelové výrobky 39 mld. Stroje mechanické s individuální funkcí 39 mld. Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně 36 mld. Elektrická energie 31 mld. Strojové části, součásti a příslušenství 30 mld. Součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz 29 mld. Elektrické motory a generátory 29 mld. Konstrukce, desky ze železa nebo oceli 29 mld. zobrazit víc Dovoz 2019 (top 25) Které položky se do Česka nejvíce dováží (podle hodnoty dovozu) Mobilní telefony a další komunikační přístroje 261 mld. Součástky motorových vozidel 256 mld. Stroje, snímače 188 mld. Léky 97 mld. Osobní auta, dodávky 96 mld. Oleje surové 86 mld. Elektronické integrované obvody 70 mld. Izolované dráty, kabely 64 mld. Strojové části 57 mld. Elektrická zařízení (vypínače, pojistky apod.) 53 mld. Oleje nesurové 51 mld. Sedadla, lůžka 50 mld. Plastové výrobky 49 mld. Zemní plyn a jiné uhlovodíky plynné 47 mld. Monitory a projektory, televize a radia 36 mld. Motory zážehové 32 mld. Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně 30 mld. Motory vznětové 28 mld. Kohouty, ventily pro potrubí, kotle, vany aj. 28 mld. Výrobky ostatní z železa oceli 27 mld. Elektrické motory a generátory 27 mld. Čerpadla 27 mld. Výrobky z železa či oceli nad 600 mm plátované 26 mld. Stroje pro tisk 25 mld. Elektrické transformátory 25 mld. zobrazit víc

Bilance dovozu a vývozu

Výrobky, kde nejvýrazněji převažuje vývoz nad dovozem (top 25) 1 Osobní auta, dodávky 2 Stroje, snímače 3 Součástky motorových vozidel 4 Hračky (tříkolky, koloběžky, panenky aj.) 5 Klimatizace 6 Pneumatiky 7 Čerpadla 8 Elektrická světla a signalizace 9 Sedadla či lůžka 10 Odstředivky, přístroje k filtrování čištění 11 Konstrukce z železa a oceli 12 Monitory a projektory, televize a radia 13 Vozidla pro hromadnou dopravu 14 Elektrická zařízení (vypínače, pojistky apod.) 15 Součásti jeřábů, buldozerů či fréz 16 Stroje mechanické s vlastní funkcí 17 Dřevo surové 18 Hygienické vložky, tampony, dětské pleny 19 Elektrická energie 20 Chladničky, boxy mrazicí, tepelná čerpadla 21 Železný šrot 22 Výrobky ostatní z železa oceli 23 Kohouty a ventily pro potrubí, kotle, vany 24 Části kolejových vozidel 25 Mikroskopy zobrazit víc Výrobky, kde nejvýrazněji převažuje dovoz nad vývozem (top 25) 1 Oleje surové 2 Léky 3 Elektronické integrované obvody 4 Zemní plyn a jiné uhlovodíky plynné 5 Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním 6 Strojové součástky 7 Oleje nesurové 8 Výrobky z železa či oceli (plátované) 9 Motory 10 Maso vepřové 11 Strojové součástky 12 Nákladní vozy 13 Rudy, železné koncentráty 14 Krev lidská, živočišná antisera, látky očkovací 15 Výrobní válce z oceli legované (nad 600 mm) 16 Traktory a tahače 17 Polyacetaly pryskyřice 18 Měděné dráty 19 Polymery propylenu olefínů 20 Hliník surový (neopracovaný) 21 Šrouby vruty matice podložky z železa a oceli 22 Urychlovače reakce a katalytické přípravky 23 Výrobky ze železa a oceli (válcované za tepla) 24 Uhlí černé, brikety 25 Výrobky ze železa a oceli (válcované za studena) zobrazit víc

Spotřeba potravin v Česku na osobu Podívejte se, kolik z vybraných druhů potravin průměrný Čech za rok spotřebuje a jak se jeho preference změnily za posledních 10 let. Tropické ovoce

Tropické ovoce Ovoce

Ovoce Kořenová zelenina

Kořenová zelenina Zelenina

Zelenina Pečivo a moučné výrobky

Pečivo a moučné výrobky Maso

Maso Živočišné produkty

Živočišné produkty Ostatní potraviny Kliknutím na vybranou položku v menu zobrazíte komoditu v samostatném grafu