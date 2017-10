Jarní mrazy kazí podzim. Jablka výrazně zdražila kvůli nižší úrodě v Evropě

před 49 minutami

Ceny jablek v obchodě jsou momentálně jedny z nejvyšších v historii. Zvlášť pro podzim jsou nynější ceny netypické.

Holovousy (Jičínsko) - Ceny jablek v českých obchodech jsou pro nynější období jedny z nejvyšších v historii. Kilogram jablek se nyní prodává nejčastěji mezi 30 až 40 korunami. Podle Českého statistického úřadu činila průměrná cena kilogramu jablek v polovině října 34,40 koruny, což bylo meziročně o 20 procent více. Naposledy se u této úrovně pohybovaly ceny před pěti lety.

Důvodem vysokých cen je podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka neúroda jablek v hlavních pěstitelských zemích v Evropě způsobená jarními mrazy.

Ceny jablek v Česku odpovídají situaci na evropském trhu, protože Česká republika je u jablek asi z 50 procent závislá na dovozu. "V EU se sklízí v průměru 12 milionů tun jablek, ale letos se kvůli mrazům čeká pokles na 9,3 milionu tun. Kriticky chybí jablka pro zpracovatelský průmysl," řekl Ludvík.

Největší poklesy sklizně se předpokládají v Polsku, Itálii, Německu, Rakousku a Slovinsku. V Polsku, které je hlavním dodavatelem levnějších jablek do Česka, se čeká výpadek sklizně v objemu asi 1,5 milionu tun.

I čeští ovocnáři letos čekají jednu z nejnižších sklizní jablek v novodobé historii. Podle posledního odhadu k začátku září by sklizeň jablek měla meziročně klesnout o 24 procent na 96 657 tun, a být tak nejnižší od roku 2011.

České ovocnářství objemem své klesající produkce není schopno celoevropský trend růstu cen brzdit. "V důsledku nekontrolovaného dumpingového dovozu jablek z Polska a ruského embarga na dovoz ovoce jsme plochu sadů jablek za poslední tři roky snížili z 9000 na 7000 hektarů. A do toho přišly mrazy," popsal situaci Ludvík.

Pokud situace nevyužijí ke spekulacím obchodníci, nemusely by ceny podle Ludvíkova odhadu už dál výrazněji růst. Ceny jablek od pěstitelů podle ČSÚ v září činily 13,4 koruny za kilogram a meziročně byly vyšší o 2,4 koruny. Přímo na farmách pěstitelé jablka prodávají od 20 do 25 korun za kilogram.

Neúroda žene nahoru i ceny jablek na průmyslové zpracování, třeba na mošty. V říjnu výkupní ceny jablek od pěstitelů na moštování vzrostly meziročně téměř dvojnásobně k šesti korunám za kilogram. Firma Linea Nivnice, jeden z největších českých zpracovatelů ovoce, letos v Česku vykoupí kvůli neúrodě jen kolem 2000 tun jablek po loňských 15 000 tunách. Výpadek nahradí jablečnými polotovary ze zásob a dovozem koncentrátu a dřeně ze zahraničí, třeba z Číny

"Letos se stalo něco, co za desítky let práce ve firmě nepamatuji. Jablka nejsou," uvedl ředitel firmy Gabriel Slanicay. V ceně produktů se to promítne v malé míře. "Budeme je měnit pouze v řádu desítek haléřů," uvedl Slanicay.

V absolutním vyjádření nynější ceny konzumních jablek nejvyšší nejsou. Například v srpnu 2013 se cena jablek dostala téměř na 42 korun za kilogram. Letní nadprůměrné ceny jsou však specifické tím, že levnější česká produkce je již vyprodána a na trhu jsou jen dražší jablka z dovozu. Naopak na podzim v době sklizně jdou ceny obvykle dolů, v uvedeném roce 2013 cena jablek do října klesla na 30 korun za kilogram.