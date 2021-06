Do prvního supermarketu v Česku jezdily zájezdy zvědavců. V Jihlavě stojí už 30 let

Na otevření prvního supermarketu v Československu vzpomínají pamětníci jako na velkou událost. Řada zákazníků se do jihlavské Many chodila dívat jen ze zvědavosti, některé druhy potravin totiž znali jen z doslechu. Kvůli nákupům v Maně přijížděly i zájezdy. Supermarket na sídlišti Březinky stojí dodnes, letos slaví 30. výročí. Podívejte se, jak to v něm tehdy vypadalo.