Přivezeme pizzu do 40 minut, nebo neplatíte. Obří síť vstupuje do Česka, ovládla místní řetězec

před 2 hodinami

Španělský řetězec Telepizza převzal desítku tuzemských provozoven Forty's Pizza a má velké plány. Do sousedního Polska, Slovenska a Rakouska nyní vstupují i další dvě ze čtyř největších sítí pizzerií na světě.

Praha/Olomouc - Na český trh vstupuje původem španělský řetězec Telepizza, čtvrtý největší dodavatel pizzy podle počtu obchodů. Letos v březnu vytvořil společný podnik s českou firmou Forty's Pizza, kterou v roce 2005 založil Jakub Šlezar.

Od tohoto týdne působí všech deset provozoven Forty's Pizza nově pod značkou Telepizza. Společný podnik v Česku vede právě Šlezar, který získal pětinový podíl. Síť má zatím pobočky v Brně, Olomouci, Hradci Králové, Praze, Ostravě a nově v Pardubicích.

Telepizza plánuje v následujících třech letech otevřít v Česku pětadvacet provozoven. Soustředit se chce na posílení současné sítě ve městech, kde již pobočky má, především v Praze a Ostravě, ale i na nové lokality. "Uvažujeme například o Plzni, Liberci, Zlíně a dalších krajských městech, kam chceme vstoupit přes franšízové partnery," uvádí Šlezar.

Telepizza láká na výjimečnou kvalitu a perfektní servis. "Zákazník nechce čekat na doručení déle, než je nutné. Proto pizzu doručujeme do 40 minut, nebo ji neplatíte. Do všech našich kuchyní je vidět a pizzu připravujeme před zákazníkem v čistém prostředí," vysvětluje Šlezar.

Právě v dobré strategii (rozvozu) a značce jsou budoucí trendy rychlého občerstvení, říká Jaroslav Tamchyna, ředitel Českého institutu pro franchising a prezident Franchise Clubu.

Pizza byla dosud podle něj hlavně komoditou, lidé tolik neřešili značku. "Nyní ale začíná soutěž o kvalitu a rychlost dodávky. Aby firmy uspěly, budou si muset vybudovat silný vztah k zákazníkovi," zdůrazňuje Tamchyna. Převzetím společnosti Forty's získala Telepizza na českém trhu oproti konkurenci velký náskok, dodává.

Skupina Telepizza vznikla v roce 1987, má centrálu v Madridu a působí ve více než 20 zemích světa. Vedle domácího španělského trhu a sousedního Portugalska má silné postavení například v Polsku nebo v Jižní Americe. Z celkem 1440 provozoven je třetina vlastních, zbytek funguje jako franšízy.

"Otevření provozoven v ČR je pro nás důležité z hlediska podpory růstu našeho franšízového podnikání ve střední Evropě," říká Pablo Juantegui, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Telepizza.

Na český trh letos vstoupila i německá síť pizzerií Vapiano, působící ve více než 30 zemích. I ona sází na franšízové partnery. V létě se do Česka vrátil také americký fastfood Pizza Hut, do roku 2021 plánuje otevřít až 70 poboček. V Praze působí i česká The Pizza Company - síť bister a kiosků umístěných ve stanicích metra.

V Polsku letos na podzim otevře svou první pobočku americká síť Papa John's, třetí největší řetězec s pizzou na světě. V Evropě je aktivní například ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Nizozemsku, Rusku či Bělorusku. Na českém trhu hledala partnera už před pěti lety, nakonec na něj ale nevstoupila.

Konkurenční americká síť Domino's Pizza, světová dvojka po Pizza Hut, letos v září otevřela první pobočku na Slovensku, nyní se rozšiřuje do Rakouska.