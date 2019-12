Zklamání last minute. Na objednání dárků pod stromeček už může být brzy pozdě

Vánoce se rychle blíží. Velké logistické firmy oslovené redakcí Aktuálně.cz proto už nyní upozorňují, dokdy musí zákazníci zásilky poslat či objednat, aby je firmy na sto procent stihly doručit včas do 24. prosince.

Například přepravní firma PPL si jako poslední den, kdy můžete balíky poslat a být si jistí, že dorazí před Štědrým večerem, stanovila pondělí 16. prosince.

"V době adventu pak uplatňujeme systém first in - first out a nejdříve doručujeme zásilky podané jako první. Pokud se stane, že balík nedorazí do 23. 12., příjemce jej může očekávat nejdříve 30. 12. Na 27. 12. je totiž letos stanoveno provozní volno," vysvětluje Petr Horák, Managing Director PPL CZ & DHL Parcel Slovensko.

Česká pošta slibuje dodat balíky podané ještě později. Konkrétně uvádí jako nejzazší termín pro doručení zásilky do rukou adresáta 19. prosince. Připomíná ovšem, že to neznamená, že zákazníci mohou 19. objednávat zboží a být si jistí, že balík stihne do Vánoc dorazit.

"Při objednávce na e-shopu je nutné připočítat čas, který e-shop potřebuje ke zpracování požadavku a k předání balíků do přepravy České pošty. Pokud někdo podá balíky po tomto datu, Česká pošta samozřejmě udělá maximum, aby je doručila do Štědrého dne," uvedl pro ČTK Ivo Vysoudil z oddělení komunikace pošty.

Stejné datum jako pošta garantuje i Zásilkovna. "V souvislosti s Vánocemi doporučujeme e-shopům, aby nám zásilky předaly nejdéle 19. prosince, pokud je dovezou až na podací depo, pak o den déle, 20. prosince. Doporučujeme také, aby si zákazníci zkontrolovali, zda je zboží skladem a kdy ho je e-shop schopen expedovat," radí Ondřej Žák, výkonný ředitel Zásilkovny.

Na některé zboží už ovšem může být i pozdě. Podle Josefa Drobílka, marketingového ředitele platformy Plná peněženka, což je jeden ze zprostředkovatelů nákupů z čínského obchodu AliExpress, je nepsaným pravidlem, že kdo chce zásilku dostat ještě před Vánocemi, musí ji objednat nejpozději na svátek Singles Day. Ten připadá na 11. listopad.

Drobílek ovšem dodává, že čínský e-shop zprovoznil i mutaci AliExpressu, která má své sklady v Evropě a garantuje dodání po Evropě do týdne.