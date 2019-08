Stejné pleny a přesnídávky vyjdou české rodiče dráž než Němce, ukázalo srovnání cen

před 2 hodinami

Pokud by rodiče v Česku chtěli svým dětem koupit stejné příkrmy, pleny, kojenecké mléko nebo například ovocný čaj, které se běžně nabízí v obchodech v Německu, vyjde je to v průměru o více než 40 procent dráž. Vyplývá to ze srovnání spotřebitelského časopisu dTest.

Redaktoři dTestu porovnávali nejen složení, ale i cenu zboží určeného pro malé děti na českém a německém trhu. V drogériích a supermarketech nakoupili celkem 32 výrobků značek, které jsou k dostání jak v tuzemsku, tak i Německu. Zatímco v kvalitě velký rozdíl není, u všech testovaných výrobků vyšel ten zakoupený v Česku dráž. "Velká míra shody byla pravděpodobně dána i tím, že se v mnoha případech v Česku prodává zboží určené pro německý trh, jen je dodatečně označeno českou etiketou. Z naší zkušenosti se ukazuje, že potíže s rozdílným složením většinou vznikají, když zboží pro různé trhy pochází z různých továren," komentuje zjištění Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest. Infografika Kde se vyplatí nakupovat a kde naopak vydělávat. Velké porovnání cen a platů v Evropě projít infografiku Hoffmannová ovšem připomíná, že propastné rozdíly panovaly na cenovkách. "Ve všech námi sledovaných případech vyšlo zboží z Německa levněji. A to velmi výrazně, v průměru činil cenový rozdíl 43 %. Pokud bydlíte nedaleko hranic, případně byste chtěli pořídit větší nákup, měla by tedy cesta do německého obchodu smysl." Například 100 gramů sušenkové kaše Bebivita Milchbrei Keks vyšlo v tuzemsku na 28,20 Kč. V Německu za stejných 100 gramů výrobku zaplatí rodič v přepočtu 13 korun. Balení v Německu obsahovalo 500 gramů (za 65,20 Kč), v Česku se jednalo o 600 gramové balení (za 169 Kč). Větší balení přitom bývá v přepočtu na 100 gramů obvykle cenově výhodnější, zde je naopak rozdíl propastný. Velký rozdíl panuje i u ovocného čaje Hipp Bio. Výrobek je v Česku dražší skoro o 90 procent. "Nemile nás také překvapil rozdíl v ceně jednorázových plenek. Zcela shodné balení se nám podařilo koupit jen v případě plenek dm Babylove Premium Windeln 4+, kde jedna plenka českého kupce vychází na 5 Kč, zatímco německého na 3,70 Kč, což je 35% rozdíl," dodává šéfredaktorka. Za nákupní košík s jednou kojeneckou výživou, dvojicí ovocných čajů, dvěma baleními plen, dvěma balíky instantní kaše, čtveřicí sušenek a pěti příkrmy v Česku redaktoři zaplatili 1711 korun. V Německu totožný nákup podle kurzu eura z konce letošního června vyšel v přepočtu na 1370 korun. Jedním z důvodů, proč se ceny liší, je rozdílné DPH. V sousedním Německu platí na potraviny 7procentní daň, u plenek pak sazba činí 19 procent. V Česku je počáteční kojenecká výživa zatížená jen 10% daní, ostatní dětské potraviny 15% a plenky 21%. "Pouze rozdílná daň ovšem zjištěné cenové rozdíly nevysvětluje," uzavírá Hoffmannová. Kde si Češi dopřejí za tisícovku nejvíc? Vede Asie, síla koruny vzrostla i na Islandu číst článek