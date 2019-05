Bojištěm pro pivovary se stává nealko trh. Trendem je plechovka a hledání chytré pípy

Nalákat nové zákazníky, ale neodradit ty stávající. Tomuto úkolu nyní čelí tuzemské pivovary. Situace na pivním trhu se sice v současnosti může zdát na první pohled dobrá, z čísel je ovšem patrný trend, který majitelům pivovarů přidělává vrásky na čele.

V loňském roce sice pivovary oslavily výstav rekordních 21,3 milionu hektolitrů a nyní jej hodlají držet, či ještě navyšovat, zároveň ovšem čelí odlivu zákazníků z hospod. Pivaři si, například i kvůli zákazu kouření v hospodách, raději koupí pivo v supermarketu a vypijí jej doma. Klasické stáčení piv do sudů a distribuce do restaurací už tak nyní nemusí zajistit, aby se uvařené hektolitry piva bezpečně prodaly.

"Věříme, že nové koncepty značkových hospod a speciální druhy piv dostupné pouze na čepu zlomí dlouhodobý trend poklesu čepovaného piva na úkor baleného. Mírné posílení by mohly i letos zaznamenat ležáky, tedy jedenáctky a dvanáctky. Pivní mixy si postupně vybudovaly stabilní základnu konzumentů," řekla Aktuálně.cz Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

S exkluzivní nabídkou pouze pro hospody přišel nedávno například Gambrinus. "V lednu jsme celoplošně v ČR uvedli s velmi dobrými výsledky na trh nepasterizovanou GA 11 - pro tento rok exkluzivně pro hospody," popisuje boj za návrat pivařů do výčepů manažer Gambrinusu Jakub Marek.

O trendech rozhodne počasí

Podle Ferencové bude o trendech v pivovarnictví rozhodovat i počasí. Pokud bude podobně jako loni dlouhé a teplé léto, očekává růst obliby právě pivních mixů a nealkoholických piv. S tím souhlasí i Josef Vávra, spoluzakladatel pivovaru Bernard.

Na výroční tiskové konferenci Českého svazu pivovarů a sladoven představil svou strategii. Pivovar z Humpolce se hodlá v letošním roce ještě více zaměřovat právě na ovocná nealkoholická piva v hospodách.

"Nejdřív jsme zkoušeli vyrábět alkoholická ovocná piva," říká o trendech Vávra. Dodává ale, že v tomto případě hrály roli vysoké výrobní náklady a s tím spojená vysoká prodejní cena. Takové pivo by si podle spolumajitele firmy koupil v Česku jen málokdo.

"Zkusili jsme tedy nealkoholickou verzi a ta švestka, ta vyšla náhodou," popisuje konkrétní příchutě Vávra. Podle něj měla být původně hlavní příchuť citron. Ten ovšem nabízí i mnoho konkurenčních firem, a tak v Bernardu využili švestkovou šťávu. Vedle toho Bernard nabízí ještě višňové pivo.

"My stáčíme švestkové nealko do sudů a letos dáme višňové nealko do sudů a jdeme konkurovat Pepsi a Kofole," vysvětluje Vávra.

Obliba pivních mixů a nealkoholických piv v Česku opravdu roste. V loňském roce se zde nealkoholického piva uvařilo 620 tisíc hektolitrů, což je meziroční nárůst o více než sedm procent. V případě pivních mixů spotřeba vzrostla dokonce o 42 a půl procenta na 429 tisíc hektolitrů.

Tímto směrem se tak nevydává pouze Bernard. Také Svijany ve spolupráci s pivovarem Primátor hodlají letos uvést na trh nealkoholické pivo s příchutí černého rybízu.

Kromě nealkoholického ochuceného piva ale Svijany sledují také druhý výrazný trend - oblibu plechovek. Zatímco zájem o piva ze sudů, ale i plastových lahví klesá, spotřeba piva z plechovek meziročně vzrostla o pětinu a každé desáté pivo prodané v Česku je právě v nich.

"Splnili jsme si cíl v prodeji plechovkového piva," řekl Aktuálně.cz Vratislav Žitka, vedoucí obchodního oddělení pivovaru Svijany, a dodal, že plechovky opravdu považuje za trend. Jeho slova dokládá i rok a půl stará stáčírna, kterou Svijany postavily ve svém pivovaru a která naplní patnáct tisíc plechovek za hodinu.

"Naše pivo určitě neuvidíte v petkách, to v žádném případě," řekl Žitka. Důvodem jsou prý konzervativní zákazníci. "České pivo do plastu nepatří," dodal.

Konzervativní zákazníci mají hlavní slovo

Na tradiční pivaře cílí i pivovar v Rakovníku. "Pro letošní rok držíme stávající sortiment a neplánujeme žádné chuťové experimenty ani obalové inovace. Plastové lahve s ohledem na image našeho tradičního pivovaru a klasickou technologií vyráběného piva také nepřichází v úvahu," uvádí ředitel pivovaru Jiří Kovář

Žádné výraznější změny v obalech ani v příchutích neplánuje ani lídr českého trhu Plzeňský Prazdroj.

Svou roli sehrají i technologie

Vedle toho, do čeho stáčet jaká piva, se v pozadí rozhořel další souboj. Pivovary AB InBev a Heineken i Plzeňský Prazdroj nyní soupeří o to, kdo představí lepší pípu.

Cílem je dostat čepované nápoje i do malých bister a sezonních zahrádek, které nechtějí nebo nemohou investovat do drahých výčepů. V praxi tak jsou odkázány na neekologické jednorázové obaly.

Současně bude možné podle potřeby střídat nabízené nápoje, a zatímco přes den budou na čepu třeba nealkoholická či ochucená piva nebo jablečné cidery, večer se bude moct narazit ležák.

"Chceme prostřednictvím projektu Brewrace (pivní klání, pozn. red.) podpořit trend, kdy spotřebitelé začínají vyhledávat i jiné čepované nápoje než jen pivo. V tomto případě jde o konstrukci pípy, která bude jednoduchá na obsluhu i údržbu a zachová nejvyšší možnou kvalitu čepovaných nápojů, které bude možné jednoduše střídat," řekl pro Hospodářské noviny marketingový ředitel Plzeňského prazdroje Roman Trzaskalik.

Prazdroj to ale zřejmě nebude mít lehké. Již zmínění konkurenti, kteří zaujímají první a druhé místo mezi světovými pivovarnickými společnostmi, spolu soupeří bez servítků. AB InBev dal pípu Blade od Heinekenu loni v lednu k soudu. Tvrdí, že Heineken v konstrukci bez svolení použil její patenty - primárně technologii umístění nápoje do sáčku uvnitř sudu, který udržuje nápoj déle čerstvý.

Heineken na to opáčil loni v létě svou vlastní žalobou, ve které z obdobného přečinu obviňuje konstrukci konkurenční pípy AB InBev Nova. Oba soudní procesy se týkají toho, zda je možné s novými přístroji expandovat na americkém trhu, mohou však také vysvětlovat zatím spíše opatrnou nabídku těchto přístrojů v Evropě.