McDonald’s začne doručovat jídlo už i v Česku. Rozvoz zajistí Uber

Praha - Čtyři restaurace McDonald’s začnou v hlavním městě doručovat jídlo přes kurýry doručovatele jídla Uber Eats. Jak už název firmy napovídá, jde o doručovací platformu založenou globální alternativní taxislužbou Uber.

Služba je v Česku dostupná od čtvrtka, spolupráce obou společností však pod názvem McDelivery funguje ve světě již delší dobu. Jídlo je možné si objednat do vzdálenosti dvou a půl kilometru od čtyř pražských restaurací, které na systém Uber Eats přešly.

Konkrétně si jídlo lze objednat z poboček z Vodičkovy ulice, u Muzea, na Florenci a u Arény Eden. Služba je dostupná od 11. do 23. hodiny. Za doručení si lidé připlatí 49 korun, cena jednotlivých položek menu zůstává stejná jako v restauracích. Toto pravidlo aplikuje Uber Eats na objednávky od všech podniků.

Generální ředitel McDonald’s pro Česko a Slovensko Tomasz Rogacz na tiskové konferenci uvedl, že plán do konce roku počítá s čtyřicítkou restaurací, které by jídlo pomocí Uberu doručovaly. Samotný systém má upozornit konkrétní restauraci, aby začala jídlo připravovat, už když se bude kurýr blížit. Ten pak nemusí stát ve frontě a jídlo si rovnou vyzvedne.

Dále vysvětlil, že jeden kurýr bude doručovat vždy jen jednu zásilku a nebude možné si objednat horké nápoje, zmrzlinu nebo zákusky z McCafé. Spolupráce mezi firmami také přináší novinku, která má zákazníky ubezpečit, že se nikdo jejich jídla nedotkl. V restauraci se tak přes tašku přelepí speciální plomba, kterou zákazník odlepí, až když jídlo dostane.

Jídlo z McDonald’s dodává i konkurenční dovozce jídla Dáme jídlo, tam se ovšem nejedná o oficiální spolupráci. "My jsme nikdy oficiálně nespolupracovali s firmou Dáme jídlo ani s jinými doručovateli v České republice. Takže Dáme jídlo se pro nás chová jako normální zákazník, oni si sami objednávají a sami dováží. My tak neneseme žádnou odpovědnost, my s nimi oficiálně nespolupracujeme." Na dotazy novinářů ještě naznačil, že pravděpodobně řetězec podnikne kroky, aby Dáme jídlo přestalo nabízet občerstvení od McDonald’s. Podle svého webu vozí Dáme jídlo produkty McDonald’s po Praze za 99 korun.

Podle šéfa společnosti Uber Eats v České republice a na Slovensku Tomáše Peťovského funguje Uber Eats v 35 zemích, Česko je 36. Služba funguje ve více než 290 městech.

Uber Eats doručuje po České republice již měsíc. Průměrná doba doručení je 31 minut, zatímco evropský průměr je rovná půlhodina. Celkem Uber Eats spolupracuje v Praze s více než stovkou restaurací. Další firmy, které se dovozu hotového jídla věnují, jsou kromě zmíněného Dáme jídlo i Wolt, Ordr nebo například FoodBox.