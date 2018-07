Konec zákazu prodeje o svátcích? Radovala bych se, říká nová ministryně obchodu

Stát by neměl zasahovat do otevírací doby. Pokud zákaz nezruší Ústavní soud, ať o něm alespoň rozhodují kraje, navrhuje Marta Nováková.

Praha - Jako prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková ostře protestovala proti zákazu prodeje o některých svátcích, který v Česku platí od podzimu 2016.

Nyní ve funkci ministryně průmyslu a obchodu čeká, jak dopadne stížnost skupiny senátorů u Ústavního soudu. Svůj názor na omezení obchodníků ale nezměnila.

"Velmi bych se radovala," říká v rozhovoru pro týdeník Ekonom o variantě, že by ústavní soudci zákon nakonec zrušili.

V záloze má ale i plán B, kdyby zákon zůstal v platnosti. "Jsem hluboce přesvědčena, že pokud by nějakého kompromisu mělo být dosaženo, musí být regionální. Jestliže máme oblasti s turistickým ruchem, který chceme podporovat, tak tam je nesmyslné, aby bylo zavřeno," uvádí.

Podle ministryně by novým arbitrem toho, kdy a kde má být zavřeno, měly být kraje. Zároveň doporučuje, aby si zákaz prodeje o svátcích vyjednávali odboráři v kolektivních smlouvách.

Takový názor však bude velmi těžké prosadit u koaliční ČSSD, která se za celostátní omezení prodeje výrazně staví.

Před dvěma lety se po dekádách pokusů prosadit zákaz svátečního prodeje nakonec koalici socialistických a křesťanských zákonodárců podařilo omezení ve velmi omezené variantě prosadit.

Obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních musí mít zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno jen do poledne. Na zákazníky i prodávající v drtivé většině ostatních menších obchodů v Česku však zákon nijak nemyslel. Zda je to v souladu s ústavou, posuzují nyní ústavní soudci.

Vedle toho Poslaneckou sněmovnou prochází novela, za níž stojí zákonodárci ANO a ODS. Ta by měla ulevit alespoň velkoobchodu, který se zásobuje malé obchody a restaurace. Ty mají otevřeno, velkoobchod, kde nakupují, ale ne, což výrazně komplikuje podnikání.

Ministryni Novákové se návrh zamlouvá. Podle ní by stát na centrální úrovni do otevírací doby maloobchodu a velkoobchodu neměl vůbec zasahovat. "Stát by neměl mít tuto ambici. Stát by měl vytvářet rámcové podmínky pro podnikání, a to pokud možno pro všechny stejné."

Rozhovor s ministryní Martou Novákovou si můžete přečíst v aktuálním vydání týdeníku Ekonom, které vychází ve čtvrtek 26. července.