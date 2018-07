Tesco rozšiřuje službu Klikni a vyzvedni do dalších měst, hotový nákup předá do auta

Od července je služba nově dostupná v Plzni (Rokycanská), Hradci Králové (Rašínova), Kladně a Kolíně.

Praha - Obchodní řetězec Tesco rozšiřuje službu Klikni a vyzvedni, která lidem umožňuje vybrat si nákup on-line a pak si ho ve sjednaný čas vyzvednout na parkovišti u hypermarketu. Od července je nově dostupná v Plzni (Rokycanská), Hradci Králové (Rašínova), Kladně a Kolíně.

Službu Klikni a vyzvedni spustilo Tesco v listopadu 2012 nejdříve v Mladé Boleslavi. Poté se rozšířila do pražských Letňan, Brna - Králova Pole a (jen v úterý a pátek od 13 do 15 hodin) do areálu borské i lochotínské fakultní nemocnice v Plzni.

Lidé si mohou vybírat z více než 21 tisíc produktů nabízených v e-shopu Potraviny on-line, místo standardního doručení domů ale zadají vyzvednutí nákupu na výdejním místě. Od rána do večera jsou na výběr dvouhodinová časová okna.

I během dopoledne si však lze objednávat nejdříve na následující den - stejně jako při dopravě domů. "Možnost objednat si ještě na dnešní den v nejbližší době spustit neplánujeme," říká mluvčí řetězce Václav Koukolíček.

Cena zboží při on-line nákupu je stejná jako v prodejně, za službu Klikni a vyzvedni se ale k celkové částce připočte ještě 39 korun bez ohledu na datum, čas vyzvednutí nebo hodnotu objednávky.

Pracovníci řetězce pak zákazníkovi předají nákup buď v tašce (bez ohledu na jejich počet se připlácí 15 korun), nebo přímo z přepravky do kufru auta. Vozem lze zajet až k výdejnímu místu.

Služba je levnější než doručení domů, u něhož se k ceně nákupu připočítává obvykle od 59 do 109 korun podle požadovaného termínu.

"Zaměstnanci on-line nákupů jsou speciálně vyškoleni tak, aby fungovali jako oči a ruce zákazníka. Vybírají to nejlepší a nejkvalitnější zboží, stejně jako by nakupovali sami pro sebe. Je tak zcela vyloučeno, že by se k zákazníkovi dostalo zboží například s prošlou dobou trvanlivosti či jinak nevyhovující," uvádí řetězec na svém webu. Zboží lze navíc vyměnit nebo vůbec nepřijmout. Před vyzvednutím je uskladněno v lednici, mrazáku či prostorách k tomu určených.

On-line prodej čerstvých potravin spustilo Tesco v roce 2012 jako první a dosud jediný z velkých "kamenných" řetězců.