Fronta před Primarkem o české nákupní duši nic moc neříká. Nadšenci se najdou všude

Přímé slunce, hasiči kropící rozpálenou ulici a na ní fronta dychtivých zákazníků táhnoucí se desítky metrů až ke vchodu prodejny Primark. Přesně tak vypadalo čtvrteční otevření prvního obchodu irského řetězce v Česku. Řada lidí nad tímto pohledem kroutila hlavou, odborníci ale pro první nedočkavce pochopení mají. Třeba i proto, že chuť utrácet lidem nechybí a "konečně se něco zajímavého děje".

"Rozhodla jsem se přijít do Primarku, protože do něj ráda chodím nakupovat. Ráda navštěvuju Drážďany, kde se jedna z poboček nachází. A myslím, že jsme hodně dlouho čekali, aby byl v Praze," vysvětluje pro on-line deník Aktuálně.cz jedna z žen, proč přišla na pražském Václavském náměstí čekat na vstup do nově otevřené prodejny.

Ve frontě táhnoucí se téměř až k soše svatého Václava jsou vidět všechny věkové kategorie - mladí lidé, starší ročníky, výjimkou nejsou ani maminky s kočárky. Sociální sítě vzápětí zaplavila vlna nechápavých reakcí, ve kterých řada diskutujících kroutila nad nesmyslnou frontou hlavou. Jiní si zase z natěšených nakupujících dělali legraci a vyvozovali z nich závěry ohledně české nátury lačnící po levném "luxusu".

Oslovení experti však přitom upozorňují, že z podobného obrázku nelze vyvozovat chování českého zákazníka.

"Frontu před Primarkem tvořila dejme tomu desetina promile obyvatel Česka, a tato fronta tedy ještě nemusí znamenat, že by se podobným způsobem nejraději zachovala i valná většina ostatních. V desetimilionové populaci se zkrátka vždy najde několikasethlavá bublina lidí, kteří mají k dané situaci velmi specifický přístup," míní ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht podotýká, že právě tvořící se fronta na náměstí mohla paradoxně nalákat další zákazníky. Svou roli v délce fronty podle něj sehrály i bezpečnostní opatření kvůli koronaviru, které nařizují větší rozestupy.

Na druhou stranu podle ekonomů takové chování neobvyklé není a dodávají, že zdaleka nejde o český unikát. "Primark je v povědomí českých spotřebitelů obchodem nabízejícím zajímavé zboží s rozumnými cenami, zejména pokud jde dětské oblečení. Má pověst nejenom u nás, ale osobně jsem viděl velké fronty třeba u Primarku v Bruselu, takže až tak výjimeční opravdu nejsme," popisuje pro on-line deník Aktuálně.cz ekonom ČSOB Petr Dufek.

Po lockdownu "konečně něco"

Podle marketingového konzultanta Zdeňka Haška si Primark u lovců rychlé a levné módy vybudoval téměř kultovní postavení. "Když jsem pracoval pro Marks & Spencer a byl v Londýně, tak jsem dokonce zaslechl výraz Primani - pro Brity nebylo ostudou kombinovat oblečení z Primarku s prémiovými značkami, jako je třeba Armani. Proto Češi uvítali, že po ročním zpoždění konečně mohou nakupovat i v Praze a nemusí se trmácet do Drážďan nebo Vídně," říká Hašek.

Velký zájem o otevření řetězce v Praze podle něj vznikl hned z několika důvodů. "Dosud nepřítomný řetězec je konečně zde, obliba pragmatických Čechů v nakupování value for money - tedy hodně zboží za málo peněz," vypočítává expert. Připomíná také, že Češi využívají slev a letáků nejvíce v Evropě.

"Nebo to, že po lockdownu se konečně něco zajímavého děje a všichni jsou natěšeni i se svými peněženkami, které po dlouhé měsíce zůstaly zavřené," doplňuje Hašek.

Podle Dufka chtějí mít lidé chtějí mít z nákupu dobrý pocit. "A pokud si mohou nakoupit za rozumné ceny, tak to samozřejmě uvítají. Ať už jde o ty, kteří o tomto obchodě jen slyšeli, nebo ti, kteří jej navštěvují v zahraničí," dodává.

Ochrana prostředí ano, ale s mírou

Ceny a trendy přitom už nejsou tím jediným, podle čeho se lidé při nákupech řídí - nebo to minimálně o sobě tvrdí. Z předloňského průzkumu agentury Ipsos totiž vyplývá, že "společenský odpovědné" chování velkých firem ovlivňuje zákazníky při nakupování stále více. "Během 10 let, co se Ipsos zabývá tématem společenské odpovědnosti firem, došlo k významnému posunu ve vnímání ze strany veřejnosti i firem," uvádějí autoři průzkumu.

Celkem 69 procent dotázaných Čechů se obecně zajímá o původ zboží, tedy o to, jaká firma vyrábí produkty, které nakupují. Pro 52 procent lidí je také při nákupu produktů či služeb důležité, zda se firma chová společensky odpovědně.

Klíčovou oblastí, na kterou by se podle veřejnosti měly velké firmy soustředit, zůstává ochrana životního prostředí, požaduje to 51 procent populace.

Podle Haška se lidé o životní prostředí skutečně zajímají více, ale pokud jde o velmi výhodný nákup, tak si rádi dají pauzu. "I když Primark se snaží, má slušnou nabídku oblečení z organické bavlny," dodává. Na speciální řadu oblečení z udržitelných a organických materiálů řetězec láká i zákazníky v Česku.

Nízkonákladový model

Produkty Primarku se vyrábějí v továrnách v celkem 28 zemích světa, a to včetně Číny, Indie, Pákistánu, Thajska nebo Indonésie. Obchodní model irského řetězce má pak několik specifik, kterými se liší od konkurence - neinvestuje do reklamy, neprovozuje e-shop a má efektivní logistiku, která využívá hlavně lodní dopravu. "A samozřejmě díky velkým objemům objednávek dosahují u dodavatelů nízkých nákupních cen," připomíná Hašek.

"Část spotřebitelů může řešit otázku bio bavlny nebo něco podobného, nicméně faktem je, že oblečení sem pro miliony lidí putuje tisíce kilometrů z Asie. A pokud je možné si koupit oblečení levněji než doposud a konečně i za srovnatelné ceny jako třeba v Německu, tak to docela chápu," doplňuje k zájmů Čechů o tento typ zboží ekonom Dufek.

Primark má více než 390 prodejen ve 13 zemích. Jednotlivé prodejny se nachází v Irsku, Spojeném království, Španělsku, Portugalsku, Německu, Nizozemsku, Belgii, Rakousku, Francii, Spojených státech, Itálii, Slovinsku a Polsku.

Nová pražská pobočka je doposud nejnovější prodejnou Primarku. Ve třech patrech se na 4600 m2 celkové rozlohy nachází 35 pokladen, 56 kabinek a bezplatné wi-fi připojení pro zákazníky.