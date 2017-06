Falešné dětské mercedesy skončí v drtičce. ČOI je našla u prodejce na západě Čech, hrozí mu pokuta

před 4 minutami

Šest padělaných autíček zabavila Česká obchodní inspekce v prodejnách v Plzni a Karlových Varech. Jejich výrobce nemá licenci od automobilky. Navíc vozítka mohla dětem způsobit zranění. Jedno se přitom prodávala za cenu kolem deseti tisíc korun.

Plzeň - Pokuta až pět milionů korun hrozí dvěma prodejnám v exponovaných místech Plzně a Karlových Varů, které nabízely dětská elektrická vozítka napodobující vozy Mercedes. Česká obchodní inspekce (ČOI) v obchodech, které patří stejnému majiteli, zabavila šest falzifikátů, jejichž čínský výrobce neměl od německé automobilky licenci.

ČOI v příštích dnech zahájí s prodejcem správní řízení, po jeho skončení půjdou padělky do drtičky.

"Finalizujeme kontrolní šetření. U jedné kontroly už jsme hotovi a u druhé přišlo v minulém týdnu dobrozdání z automobilky, že to jsou falza (vyrobená bez dozoru vlastníka ochranné známky). Za několik dní ukončíme kontrolu a následně bude zahájeno správní řízení," uvedl šéf západočeských inspektorů Jan Řezáč. Milionové pokuty ČOI ukládá většinou obchodním řetězcům, v tomto případě ale nejde o tak finančně silnou a velkou firmu.

Distributorem vozidel je česká firmy z jiného kraje. Plzeňská ČOI proto upozornila kolegy, aby zkontrolovali pražského dovozce. Falzifikáty prodávané za cenu kolem 10 tisíc korun zajistila ČOI v únoru. Stažením z trhu podle Řezáče inspekce pravděpodobně eliminovala také nebezpečnost výrobku. "Když nemáme k výrobku patřičné dokumenty, tak nemůžeme říci, jestli je nebezpečný, nebo ne," uvedl ředitel.

Autíčka jezdí rychlostí až deset kilometrů za hodinu a podle inspektorů nebyly například dobře zabezpečené boční dveře a hrozilo vypadnutí dítěte v zatáčce. Nemají brzdu, pouze pedál na podlaze. Přepínání z dálkového na manuální ovládání je na palubní desce a dítě ho může nechtěně zmáčknout. Podle inspektora Milana Zahna prodejce výrobek vybalil z krabice a dodal k němu svůj polovičatý návod. Originální návod ani balení nebyly k dispozici, žádné z vozítek nemělo typové označení.

Jak dlouho bude správní řízení trvat, se nedá přesně určit, navíc ČOI předpokládá, že se podnikatel bude bránit. Může se odvolat k ústřednímu inspektorátu a pak může následovat až několikaletý soud. "Dokud nebude pravomocné rozhodnutí, tak výrobky pořád budou ve skladu a nesmí se zničit," uvedl Řezáč.

ČOI nemůže z vozítek pouze odejmout logo mercedesu, musela by zničit i další prvky typického designu, a pak by z modelu zůstaly části a například dětským domovům by byly k ničemu.

Podle Zahna problémů se závadovými čínskými hračkami mírně ubývá. Obchodníci mají obavy z kontrol, vysokých sankcí i nákladů za expertní posudky. "Hodně prodejců opustilo hračky a věnuje se třeba textilu či méně rizikovým oborům," řekl.