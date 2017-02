Pozor na šmírující panenku, varuje úřad. Na internet v hračkách se zaměří i Jourová

před 47 minutami

Německé úřady varují před panenkou Cayla, v níž jsou zabudované chytré technologie. Díky nim se můžou hackeři dostat až k dětem a nahrávat si jejich hlas či získat citlivé osobní údaje. Německo rodičům doporučuje hračku raději zničit. Distributor ujišťuje, že žádné nebezpečí nehrozí. Problémem se bude zabývat i zvláštní seminář na úrovni EU za účasti zástupců úřadů, které mají na starosti ochranu spotřebitele a ochranu osobních údajů.

Bonn/Brusel - Německá Spolková síťová agentura, obdoba Českého telekomunikačního úřadu, vyzývá rodiče k obezřetnosti. Chytrá mluvící panenka s názvem My Friend Cayla podle ní může být precizně nastrčeným špionem. Agentura proto raději rodičům radí, aby panenku zničili.

Hackeři se mohou dostat do dětského pokoje díky nezabezpečené technologii Bluetooth, která je v hračce zabudovaná. Mohou tak dítě nejen poslouchat, ale na dálku s ním i mluvit. Panenka je totiž schopná odpovídat a ptát se na jednoduché otázky. Aniž by si to dítě uvědomilo, hackeři se můžou dostat k citlivým osobním informacím celé rodiny.

Skupina Vivid Toy, která hračku distribuuje po Evropě, již dříve uvedla, že případnými skulinami v bezpečnosti se zabývali její experti. Ti rovněž aktualizovali aplikaci, která je v panence zabudovaná.

Podle asociace maloobchodníků ve velké Británii hračka nepředstavuje žádné velké riziko. "Není důvod k obavám," stojí v prohlášení, které asociace zaslala BBC.

"Evropská komise aktivně monitoruje situaci, i z důvodu toho, že panenka může porušovat evropská pravidla ochrany dat," říká eurokomisařka pro ochranu spotřebitelů Věra Jourová. Problémem se bude znovu zabývat i zvláštní seminář 23. března za účasti zástupců úřadů, které mají na starosti ochranu spotřebitele a ochranu osobních údajů.

"Zaměří se specificky na problematiku hraček propojených s internetem. Je to zcela nové téma a první příležitost, kdy tyto úřady budou spolupracovat. Cílem je, aby hračky byly bezpečné a rodiče se nemuseli ničeho obávat," dodává Jourová.

Monitoring a vynucování dosavadních pravidel je v odpovědnosti národních orgánů. Komise nemá pravomoc na to, aby distributorům i koncovým prodejcům takové zboží zakázala. Prozatím mohou zasáhnout pouze národní úřady, v případě České republiky tedy Česká obchodní inspekce.

"Existuje systém evidence a rychlého informování o nebezpečných produktech na trhu RAPEX. Do něj mohou vkládat informace národní orgány, ale i prodejci a výrobci produktů ohrožujících zdraví spotřebitelů. Záznamy v tomto systému pak mohou vést k odstranění produktů z trhu v jednotlivých členských státech," připomíná Jourová.

Dosavadní systém ale chce změnit. V pondělí předložila komisi návrh, který by ji do budoucna opravňoval v případně rozsáhlého porušení spotřebitelských práv zasáhnout.

Konkrétně panenka Cayla se prodávala v Německu a Norsku, v distribuci byla i ve Francii, Dánsku, Švédsku, Nizozemsku, Rakousku, Irsku, Velké Británii a Švýcarsku.

Podobný problém musel řešit výrobce hraček Mattel kvůli panence Hello Barbie. Společnost se tehdy bránila, že nahrávané zvukové záznamy dívek používá pouze ke zlepšování svých produktů a žádným třetím stranám důvěrné informace nesděluje. I přes masové protesty spolků na ochranu soukromí tehdy produkt z prodeje nestáhla.

