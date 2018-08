Den dopravy zdarma poprvé přijde i v srpnu. Do akce se zapojí přes 700 e-shopů

Také letní verze akce se vztahuje na objednávky nad 300 korun. Zapojit se mohou jen prověřené e-shopy s certifikátem Ověřeno zákazníky.

Praha - Akce nazvaná Den dopravy zdarma se letos poprvé uskuteční i v letním termínu, a to od pondělí 20. do středy 22. srpna. "Dosud potvrdilo účast více než 700 tuzemských e-shopů, například Okay Elektro, Pilulka, Kasa.cz nebo T.S. Bohemia," uvedla Adéla Berková, mluvčí služby Heureka.cz.

Právě Heureka stojí za dosud šesti ročníky Dnů dopravy zdarma, které se pravidelně konají uprostřed listopadu. "Pro uspořádání letní verze jsme se rozhodli na základě pozitivní zpětné vazby od zákazníků i samotných e-shopů. Pro e-shopy je to jedna ze zkoušek na blížící se sezónu," říká Jan Kriegel, ředitel zákaznické podpory nákupního rádce Heureka.cz.

