E-shop drogerie Teta má zpoždění. Nechceme nic uspěchat, rozjíždíme i lékárny, říká šéf marketingu

"Nemyslím si, že budoucnost leží jenom v e-commerce. Bude v tom, že zákazník nebude rozlišovat místo, kde nakupuje," říká v rozhovoru David Vejtruba, marketingový ředitel drogerií Teta. Řetězec také rozjíždí nový typ lékáren, sází na léky bez předpisu. Od podzimu chce Teta masivně podporovat takzvané privátní značky.

Aktuálně.cz: Proč ještě nemáte e-shop? V únoru jste předběžně mluvili o začátku jara…

David Vejtruba: My ho už máme, ale vy ho ještě nevidíte. Běží pilotní provoz. Některé věci ještě nefungují tak, jak si představujeme. Chceme se vyhnout problémům, třeba u kapacity nebo obsluhy. Každých 14 dní navyšujeme kapacitu lidí, kteří po přihlášení na e-shop mohou.

Kdy ho tedy spustíte na ostro?

Nevím. Bude to záležet na zátěžových testech. V momentně, kdy on-line pustíme celou naši databázi, která má milion lidí, tak musí fungovat. Nyní se bavíme v řádech týdnů.

Nezaspali jste s e-shopem? Například konkurenční dm drogerie ho už má. Ve velkém na internetu prodává také Notino.

Nevím. Spíš bych řekl, že jsme nezaspali. Drogerie dm spustila on-line v limitovaném rozsahu a to není něco, co bych chtěl. Notino je krásná konkurence, ale ne úplně přímá. Jsou spíše zaměření na dekorativní kosmetiku a parfémy.

Můžete si dovolit takto vyčkávat? Budoucnost míří k on-line prodeji.

Můžeme si to dovolit. Nemyslím si, že budoucnost leží jenom v e-commerce. Bude v tom, že zákazník nebude rozlišovat místo, kde nakupuje. Začne v kamenném obchodě a skončí na e-shopu. A obráceně. Zatím to nikdo z nás neumí. Podle mého odhadu se tak do osmi let přesune 30 procent obratu na internet. Ale je to průměr.

Proč je tak náročné zavést e-shop?

Do organizace vnášíte nový obchodní model. Něco jiného je, když jste čistý on-line hráč, v tom případě neustále pokračujete. Ale v momentě, kdy máte normální prodejny, zavádíte novou firmu do té původní. Také musíte například franšízantům vysvětlit, jak bude e-shop vypadat. Oni investovali své peníze do obchodů a teď budou podstupovat riziko, že jim e-shop bude brát zisk.

A bude?

Pokud to uděláte špatně, tak může. Nechceme mít naštvané franšízanty.

Drogerie dm již e-shop má, vy ho plánujete a podobně na tom je Rossmann. Rozdělují se nyní síly na trhu?

Nemyslím si, že k tomu dochází nyní. Každému z nás bude trvat, než se s modelem naučíme pracovat. Poté se vrhneme na prodej na všech kanálech. V mezidobí sem dorazí spíš Alibaba než Amazon a to samozřejmě může s prostředím zamíchat. Síly se budou rozdělovat v horizontu tří let.

Je v Česku stále prostor pro nové kamenné drogerie?

Místa jsou, ale není jich moc. Zejména velká obchodní centra zjišťují, že se jim vyplácí mít dvě drogerie. S konkurencí jsme rozdílní, takže každý z nás přitahuje jiný typ zákazníků. A druhá možnost souvisí s trendem nakupování na kraji menších měst, kde jsou nákupní zóny.

Jak mají vypadat prodejny budoucnosti?

Existuje několik trendů. Obchody dnes obsluhují tři generace. S prodlužováním věku se změní na čtyři. Budeme prodávat lidem, kteří potřebují fyzickou asistenci, i těm, kteří vyrostli v digitální době. Testujeme proto nové koncepty, abychom vše zvládli.

Budeme muset mít personál, který lidem pomůže, a zároveň nabídneme řešení pro zájemce o digitální svět. Například po namíření mobilu na regál se objeví dodatečné informace, rozšířená realita. Dalším trendem je určitá míra zábavy, například různé poradenství nebo koutky.

Jste česká firma. Chcete mít na pultech výrobky od tuzemských společností?

Nejde o to, co chceme. Klademe si otázku, jestli jejich výrobky jsou užitečné pro zákazníka. Pokud ano, tak má smysl je na pult dostat. Například stále prodáváme mýdlo s jelenem. Lidem je vesměs jedno, zda jde o český výrobek.

Máte nastavené podmínky tak, aby k vám mohly dodávat i menší české firmy?

Je to byznys. Musíme zaplatit prodavačku, investici do obchodu a na konci musí zůstat zisk. Podnikáme, neděláme charitu.

Jak se stavíte k takzvaným privátním značkám?

Naší motivací je mít privátní značky. Poslední tři roky jsme hodně investovali do přebudování jejich portfolia. Na podzim začneme privátní výrobky masově podporovat. Díky nim tak část marže připouštíme zákazníkovi a děláme věci dostupnější. Například v pleťové kosmetice pak umíme nabídnout velmi dobrou specializovanou péči v hodnotě 120 korun. Dáváme zákazníkům možnost volby.

Není to likvidace tradičních výrobců?

Nemyslím si to. Privátní značka je dobrá konkurence pro značkové výrobce. Nutí je, aby šli s vývojem dál a kategorii rozvíjeli, jinak trochu zleniví. Stejně to je s námi, jsme rádi, že tady je drogerie dm nebo Notino.

Rozjíždíte nový a netradiční koncept lékáren - o co přesně jde?

Běžné lékárny mají většinou 65procentní podíl prodeje v lécích na předpis. My věříme, že může existovat koncept, kde je poměr přesně obrácený. Dvě třetiny nabídky budou bez předpisu.

Co přesně u vás zákazník najde?

Například dermokosmetiku, přírodní léčiva, bylinky nebo zdravou výživu. Koncept je založen na širokém sortimentu a možnosti volby. Všude také máme cenovky, což není v klasických lékárnách běžné. Dermokosmetika není zamčená, lidé si ji mohou vzít a podívat se na ni.

Kolik těch lékáren už máte?

Zatím je to pilotní projekt, je jich šestnáct. Produkty také prodáváme v našem internetovém obchodě sLéky.cz. Učíme se, jak se sortimentem pracovat.

Pokud budou fungovat, tak to má smysl dělat jenom ve velkém. Uvažujeme okolo stovky lékáren.

Kdy to bude?

To zatím neumím říct.

Takže je tady pořád místo pro další lékárny?

Ano. Je to stejné jako s drogeriemi - na jedné ulici najdete vedle Tety i dm a Rossmann. Prosperujeme všichni. Pokud zákazníci najdou odlišnost v konceptu, a my právě věříme, že ano, tak to fungovat bude.