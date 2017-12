České, regionální či bio? Průzkum ukázal, na co Češi nejvíc slyší při nakupování

Označení „české“ považují za nejsympatičtější více lidé nad 55 let a lidé s nižším socioekonomickým statusem. Označení „domácí“ uváděli častěji než ostatní především ti, kteří mají děti, a lidé ve věku 45–54 let. Označení „regionální“ uváděli častěji lidé s vyšším socioekonomickým profilem a vysokoškoláci.

Která slova si spojujete s regionálními produkty (až 3 slova)?

Pod slovem regionální si každý vybaví něco jiného. Nejčastěji si ho však Češi spojují s pojmy jako tradice, kvalita a region. Jen zhruba desetina lidí si toto slovo propojí s pojmem vlast, národ, patriotismus či krajina. Stejně velká skupina lidí má pojem regionální spojen s životním prostředím. Nejméně lidí, jen každý dvacátý člověk, si region propojí s nějakým příběhem.

Kvalita je slovo, které se spojuje s regionálními produkty ve větší míře lidem nad 55 let, lidem s nižším vzděláním a lidem s nižším socioekonomickým statusem. Jedinečnost si s regionem spojují spíše vysokoškoláci, věkové skupiny 35–44 let a lidé s vyšším socioekonomickým profilem. Slovo příroda se líbí hlavně ženám, lidem ve věku 24–34 let a lidem, kteří mají děti.

Tradice 53 % Kvalita 47 % Region 41 % Rodinné podnikání 24 % Originalita 24 % Příroda 19 % Jedinečnost 17 % Krajina 12 % Vlast 11 % Životní prostředí 10 % Patriotismus 10 % Národ 8 % Příběh 5 %

