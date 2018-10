před 38 minutami

Češi jsou tak trochu pokrytci. Zatímco v průzkumech prohlašují, jak jim záleží na kvalitním českém zboží, do košíku si pak dají hlavně to, co je zrovna v akci. Zálibu ve výhodných nákupech začínají promítat i do utrácení on-line a dostávají se tím na špici v Evropě. Ukazuje to výzkum Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a agentury Nielsen, na který se můžete v následujících snímcích podívat.