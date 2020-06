Strach o budoucnost převládl nad touhou po novém bydlení. Banky hlásí hypoteční krizi

Pandemie koronaviru dolehla i na hypoteční trh. Letošní květen je v počtu poskytnutých hypoték nejslabším za posledních deset let. Podle některých bankéřů jde ale jen o dočasný pokles. Tvrdí, že žadatelů opět brzy přibude.

Česká ekonomika míří do recese, dopad na bydlení ale podle banky poskytující hypotéky nebude zásadní a dlouhodobý.

"Zájem o hypotéky oživuje. Skoro mi přijde, že v době karantény lidé seděli doma u počítače a hledali, jakou nemovitost si koupí, až opatření kvůli koronavirové pandemii skončí. Lidé stále chtějí lépe bydlet a úrokové sazby jsou nyní ideální," říká generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix. Odhaduje, že letos dosáhne hypoteční trh objemu 200 miliard. Což je číslo podobné loňskému.

Květnová čísla ale jeho optimismu zatím příliš nenahrávají. Podle posledního hypoindexu společnosti Fincentrum lidé uzavřeli minulý měsíc celkem 6203 hypoték. "V počtu prodaných hypoték jde o nejslabší květen za posledních 10 let existence hypoindexu," uvedl Jiří Sýkora ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Objem poskytnutých hypoték dosáhl 16,487 miliardy korun, a to především díky rekordní průměrné výši poskytnutých úvěrů, která dosáhla 2 657 855 Kč. Oproti dubnu jde však o propad o 1,34 miliardy.

Hezké číslo je jen úroková sazba

Pozitivní je tak snad jen úroková sazba, která v květnu opět o něco málo poklesla, a to u pětiletých fixací na průměrných 2,3 procenta. Snížení sazby ohlásila za poslední měsíc řada bank. Skupina ČSOB snížila sazby hypoték až na 2,19 procenta v rámci časově omezené akce, která běží do 30. června. U České spořitelny je možné sjednat od konce května hypotéku s fixací na pět a osm let od 2,34 procenta.

Na začátku června přistoupila ke snížení sazeb i Komerční banka, která nabízí nejlevněji tří- a pětileté fixace, a to od 2,29 procenta. Jako poslední zatím snížila od 15. června hypoteční sazby Fio banka. Hypotéku s fixací na jeden rok nabízí od 1,58 procenta, s fixací na tři roky od 1,68 procenta a na pět let od 1,78 procenta. Minulý týden snížila úrokové sazby refinancovaných hypoték Air Bank, a to o 0,2 procentního bodu na 1,99 procenta.

V následujících měsících sazba ale už podle makléřů výrazně klesat nebude, banky v ní totiž musí zohledňovat zvýšená rizika. "Ačkoliv klesá cena peněz na trhu, hypotéky adekvátně zlevňovat nebudou. Jejich cenu totiž aktuálně ovlivňují jiné faktory než tržní sazby, a proto znatelný pokles sazeb hypoték nelze očekávat," uvedl Milan Voldřich, ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank.

I on je přesvědčen, že letošní čísla z trhu budou v závěru roku, i přes pandemii, podobná těm loňským. "V roce 2020 jsme optimisticky odhadovali nárůst objemů hypotečních úvěrů o 10 procent. V prvním kvartále byl nárůst neuvěřitelných 47 procent a v tom druhém růst pokračuje. Hlavními důvody jsou především růst průměrné výše hypotéky a nejistota kolem zrušení daně z nemovitosti. Dále je to potom špatný začátek minulého roku, větší počet refinancovaných hypoték nebo uklidnění trhu po regulačních letech," vysvětluje Milan Voldřich.

Od letošního dubna uvolněné limity ČNB pro poskytnutí hypoték nemají podle Voldřicha výrazný vliv. Jde o možnost požádat o hypotéku ve výši až 90 procent ceny nemovitosti, dále zvýšení poměru splátek dluhů vůči příjmům ze 45 procent na 50 procent a zrušení ukazatele DTI.

"Banky budou v této době dostatečně obezřetné a budou se řídit svými pravidly. Řada z nich například zpřísnila poskytování hypoték pro zaměstnance vybraných sektorů ekonomiky, také pro některé podnikatele nebo omezily financování klientů s příjmy ze zahraničí," dodává Voldřich.

Podle Jiřího Feixe pomůže trhu podzim a hlavně změny v dani z nabytí nemovitosti. "Teď bude rok a půl takové okno, kdy bude zajímavé si pořídit nemovitost, protože byla zrušena daň z nabytí nemovitosti a stále platí možnost odečíst si úroky z daní. To už od roku 2021 nebude možné," upozorňuje šéf Hypoteční banky.

Developeři odmítají zlevňování bytů

Průměrná výše poskytnutého hypotečního úvěru stabilně roste. Minulý měsíc se vyšplhala na rekordní 2 657 855 korun. Pro srovnání na začátku roku 2018 byla zhruba 2 127 000 korun. Odvíjí se především od cen nemovitostí.

"Ceny nemovitostí se plošně nesníží, maximálně může dojít k poklesu u luxusních nemovitostí a dlouhodobě neprodejných bytů a domů. Výraznou změnu cen nemovitostí v horizontu jednoho roku nečekáme," dodává Feix.

Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě na konci března meziročně vzrostla o 1,6 procenta na 106 392 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 tak nové byty v Praze zdražily o neuvěřitelných 88 procent.

Výpočty developerů ukazují, že by obyvatel Prahy na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 14,2 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Před rokem to bylo 14,6 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014 to pak podle jejich statistik bylo necelých deset let.

K meziročnímu zvýšení dostupnosti bydlení o 0,4 procentního bodu přispěl podle údajů Central Group růst mezd. Cena průměrného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních byla 7 837 538 korun. Z údajů ministerstva práce a sociálních věcí o mzdách a platech podle profesí byla na konci března průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 45 947 korun.

Při srovnání s metropolemi v regionu je na tom Praha v dostupnosti bydlení výrazně nejhůře. Následují Bratislava (11,9 roku), Mnichov (11,8 roku), Vídeň (8,7 roku), Varšava (8,5 roku) a Berlín (osm let).

Vývoj úrokových sazeb, počtu hypoték a objemu úvěrů