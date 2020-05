Na konci čtvrtletí zdražily starší byty, zvedly se i nájmy. V Praze průměrně o 300 Kč

Prodejní ceny starších bytů v Česku na konci prvního čtvrtletí meziročně vzrostly v průměru o 15 procent na 65 600 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (94 103 Kč/m2), nejlevnější Ústecký kraj (18 082 Kč/m2). Vyplývá to z údajů společnosti Bezrealitky, které má ČTK k dispozici.

Nájemné stouplo v průměru o 2,5 procenta na 250 korun za metr čtvereční měsíčně. V nejdražší Praze šlo o 293 korun, v nejlevnějším Ústeckém kraji 143 korun.

Po Praze byly nejdražší byty v Jihomoravském (61 933 korun za metr čtvereční) a Středočeském kraji (51 005 Kč). Za nejlevnějším Ústeckým krajem následovaly Moravskoslezský (24 838 Kč) a Karlovarský kraj (29 662 Kč).

Ceny starších bytů vzrostly ve všech krajích. Na Liberecku více než o dvě pětiny, v Ústeckém a Jihomoravském kraji zhruba o pětinu. Nejméně byty zdražily ve Zlínském (o 2,1 procenta), Jihočeském a Plzeňském kraji (shodně o 7,6 procenta).

Nájemné bylo po Praze nejvyšší v Jihomoravském (226 korun za metr čtvereční měsíčně) a Středočeském kraji (212 korun). Naopak druhé nejlevnější bylo po Ústecku v Karlovarském (149 korun) a Moravskoslezském kraji (154 korun).

Nejvíce se nájemné meziročně zvýšilo na Vysočině (o 18,4 procenta), v Jihočeském (o 11,3 procenta) a Libereckém kraji (o 10,3 procenta). V Olomouckém kraji kleslo o 1,7 procenta. V Praze stouplo o jedno procento, v Plzeňském kraji o 1,6 procenta.

Prodeje starších bytů u Bezrealitky v prvním čtvrtletí meziročně klesly téměř o polovinu. Naopak počet pronajatých bytů o desetinu vzrostl. V Praze šlo především o byty s menšími dispozicemi, v regionech nárůst nájemních bytů zajistily především střední a velké dispozice.

"Za propadem prodejů stojí spíše majitelé, kteří přestali byty nabízet, poptávka totiž nepřestala táhnout ceny nahoru. Proti tomu ceny nájemního bydlení stouply pouze mírně, a to i přes výrazný přetlak nabídky nad poptávkou," uvedl ředitel Bezrealitky Hendrik Meyer.

Především v Praze podle něj roli sehrály nové byty, které se dostaly do nabídky z krátkodobých pronájmů. "Nebylo jich sice tolik, aby zvrátily trend růstu cen, dokázaly ho však takřka zastavit. Poptávka po nájmech je nejsilnější za posledních pět let, a to počítám i skokový zájem o nájmy po zpřísnění hypoték v roce 2018," doplnil Meyer.

Pád cen podle něj není možné čekat ani u nemovitostí k prodeji. Jak dále uvedl, v nabídce jich bude možná méně, majitele však často nic netlačí k prodeji za méně výhodné ceny, zvláště když například byty snadno udají právě k pronájmu.

Ceny starších bytů v jednotlivých krajích ČR (v Kč/m2) a meziroční srovnání (v procentech):

Kraj Cena Meziroční srovnání Praha 94.103 11,7 Středočeský 51.005 16,0 Jihočeský 35.323 7,6 Plzeňský 41.042 7,6 Karlovarský 29.662 11,1 Ústecký 18.082 21,9 Liberecký 41.422 40,8 Královéhradecký 41.547 8,5 Pardubický 37.244 19,8 Olomoucký 37.942 12,6 Jihomoravský 61.933 20,2 Zlínský 36.506 2,1 Vysočina 35.596 18,3 Moravskoslezský 24.838 12,0 Průměr ČR 65.600 15,0

Zdroj: Bezrealitky

Měsíční nájemné (Kč/m2) v jednotlivých krajích ČR na konci 1. čtvrtletí a meziroční srovnání (v procentech):

Kraj Cena Meziroční srovnání Praha 293 1,0 Středočeský 212 6,0 Jihočeský 168 11,3 Plzeňský 185 1,6 Karlovarský 149 3,5 Ústecký 143 6,7 Liberecký 171 10,3 Královéhradecký 182 7,1 Pardubický 178 5,3 Olomoucký 176 -1,7 Jihomoravský 226 3,2 Zlínský 172 5,5 Vysočina 161 18,4 Moravskoslezský 154 2,7 Průměr ČR 250 2,5

Zdroj: Bezrealitky