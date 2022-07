Investice utnete lehce, na "životko" raději nesahejte. Co omezit, když náklady rostou

Kvůli drahým energiím má střední či velké finanční potíže už pětina českých domácností. Vyplývá to z červnového průzkumu Institutu prevence a řešení předlužení, podle něhož se do problémů dostává i střední třída. Ta kvůli vyšším zálohám na energie "uspává" nebo ruší spoření, pojištění i investice. Ne vždy to ale jde jednoduše. Zjistěte, jaké jsou rizika a sankce, které vám mohou hrozit.

