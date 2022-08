Druhá šance pro dlužníky. Milostivé léto startuje v září, co vše je potřeba vyřídit

Česká oddlužovací akce, v rámci které se lidé mohou zbavit části svého dluhu u státních institucí, právě startuje. Milostivé léto 2022 potrvá až do 30. listopadu. Dlužníkům stačí, aby zaplatili jistinu a odměnu exekutorovi, která je ovšem oproti loňsku vyšší. Zbytek dlužné částky jim pak bude odpuštěn. Zatímco řada politiků i soukromých firem opakování akce vítá, exekutorům se nelíbí.

Milostivé léto se vztahuje na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků včetně zdravotních pojišťoven. Jde například o dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetickým úřadům v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám, které evidují nejvíce dlužníků - zhruba 200 tisíc.

Akce se naopak nevztahuje na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané například celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Stejně jako u prvního milostivého léta, které se uskutečnilo na konci minulého roku, stačí, aby lidé uhradili svůj původní dluh, tedy jistinu, a odměnu exekutorovi. Zbytek dluhu, takzvané příslušenství, jim bude odpuštěno.

Příslušenství jsou většinou úroky z dluhu, náklady právního zastoupení a nalézacího řízení či DPH. Často samotný dluh výrazně navyšují, a to tak, že se stávají nesplatitelnými.

Odměna exekutora je letos o pár set korun vyšší než loni - činí pevně daných 1815 korun včetně DPH. Překladatelé milostivého léta tak částečně vyslyšeli stížnosti exekutorů, podle nichž byla odměna za první milostivé léto ve výši 908 korun příliš nízká. I když je teď dvojnásobná, ani tak podle exekutorů neodpovídá platnému exekučnímu tarifu.

Exekutorům se obecně opakování akce nelíbí. Podle slov prezidenta Exekutorské komory Jana Mynarčíka ji berou jako rozhodnutí zákonodárců. "Nicméně ochota dlužníků platit dluhy bude čím dál menší. Budou jednoduše spoléhat na to, že jim je časem někdo odpustí," míní.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) má však zato, že jde o celkově prospěšnou akci. "Milostivé léto je výhodné nejenom pro samotné dlužníky, ale i pro instituce, kterým tito lidé dlužili a kterým bude vyplacena alespoň původní dlužná částka. A je výhodné i pro soudní exekutory, kterým bude uhrazena alespoň část nákladů exekuce, k čemuž u bezvýsledných exekucí nedochází vůbec," prohlásil.

Současně má podle něj i velký celospolečenský význam, protože by měla vést ke snížení počtu osob pohybujících se v šedé ekonomice, a to s sebou nese i snížení nároků na sociální systém našeho státu.

Co musí dlužníci udělat

Nově musí dlužník napsat - ideálně doporučeně - exekutorovi, že žádá o "zahájení postupu podle právní úpravy milostivého léta" a požádá o sdělení výše částky, kterou má uhradit. Soudní exekutor musí na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení. V minulosti někteří exekutoři na žádosti dlužníků nereagovali a ti pak nestihli jistinu splatit v termínu.

Po sdělení výše dlužné částky musí dlužníci vymáhanou jistinu uhradit spolu s paušální odměnou exekutorovi, a to v termínu od 1. září do 30. listopadu letošního roku.

"Právě proto, že mají exekutoři na odpověď 15 dní, je důležité, aby dlužníci poslali žádost o sdělení dlužné částky nejpozději 15. listopadu," připomíná odborník na dluhovou problematiku Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Druhá vlna #MilostivéLéto začíná už za týden a na naší dluhové helplince je to znát. Po klidném začátku srpna odbavují teď kolegové už více než 150 hovorů denně. Pokud je zrovna obsazeno, Vaše číslo se uloží a jakmile to jde, voláme zpět. Tak se nebojte ozvat. @CLOVEKVTISNI pic.twitter.com/4lgelC5Tfe — David Borges (@Banker1200) August 24, 2022

Tato organizace zřídila speciální webovou stránku Milostivéléto.cz, kde se lidé dozvědí všechny potřebné informace. Na web odkazuje také ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo práce a sociálních věcí. Informace k akci nabízí i web Nedlužímstátu.cz, kde si navíc lidé mohou ověřit, kde a kolik dluží.

"Je třeba také připomenout, že milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021. Je to proto, že jde vlastně o opakování původního milostivého léta, které začínalo právě na konci října," upozorňuje dále Hůle. Letošních exekucí se tak nebude možné zbavit za výhodnějších podmínek, které milostivé léto nabízí.

Velké oddlužování v nevhodnou chvíli

Podle Radka Hábla, autora Mapy exekucí, je dobře, že se bude milostivé léto opakovat. Obává se však, že současná doba hraje proti akci. "Dlužníci nemusí mít teď peníze na zaplacení jistiny, když budou platit vysoké zálohy na energie a drahé jídlo," podotýká Hábl.

Obává se proto, že pokračování nebude mít takový dopad, jaký by si předkladatelé i odborníci přáli. Podle něj je řešením, kdyby si lidé na uhrazení jistiny vypůjčili peníze. U bank ale pravděpodobně neuspějí, neprojdou totiž jejich ověřením bonity. Zastoupit by je tak mohly například zaměstnanecké půjčky - některé firmy je totiž nabízejí jako pracovní benefit.

Předkladatel návrhu poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) v pokračování milostivého léta vidí příležitost, jak se v době, kdy dramaticky rostou náklady na energie a základní životní potřeby, zbavit historické zátěže dluhů. "Pro dlužníky, kteří uvázli v dluhové pasti, se tak otevírá prostor pro nový životní restart," motivuje poslanec.

U prvního milostivého léta, které se konalo od konce loňského října do konce ledna letošního roku, se odhadovalo, že by se lidé mohli zbavit až milionu jednotlivých dluhů. Nakonec bylo splaceno necelých 50 tisíc jistin. I to si ale odborníci pochvalují, neboť 15 tisíc lidí se zcela vymanilo ze svých dluhů. Do veřejných rozpočtů se dostalo skoro půl miliardy korun.

Přidávají se další firmy

K pokračování milostivého léta se postupně začínají přidávat soukromé firmy. "Stejně jako v loňském roce i v tom letošním se připojujeme k myšlence milostivého léta se svou vlastní akcí. Klientům nabízíme odpuštění části dluhu, aby se tak snadněji zbavili probíhající exekuce, do které se dostali, protože nespláceli své závazky," uvedla mluvčí Air bank Jana Pokorná.

Dá se předpokládat, že k akci se začnou přidávat i další banky a pojišťovny, podobně jako loni na podzim.

Nad rámec podmínek se k milostivému létu připojuje i Dopravní podnik Ostrava. Milostivé léto rozšířil i na dlužníky, kteří nejsou ještě v exekuci. "Ve své nynější podobě se týká asi 18 tisíců našich dlužníků, kteří mají celkově asi 36 tisíc exekucí za pokuty bez platného jízdního dokladu. Nad tuto zákonem stanovenou příležitost nabízíme po dobu platnosti milostivého léta možnost zbavit se dluhů i dlužníkům, kteří nejsou v exekuci. Týká se to dalších 12 tisíc lidí," uvádí tisková zpráva podniku. Podmínkou ale je, že dlužníci musí podnik sami aktivně kontaktovat.

Podobné plány má město Hradec Králové. Oddlužovací akci chce rozšířit i na dlužníky nájmů, kteří ještě nejsou v exekuci. "V rozšířených pravidlech bude podmínkou prominutí poplatků nebo úroků z prodlení uhrazení jistiny dluhu na nájmu, službách spojených s užíváním bytu a zaplacení nákladů řízení," popsala ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová.

"Máme případy, že bývalí nájemníci již mají jistinu uhrazenou a z důchodu je jim stále strháváno několik tisíc korun měsíčně na poplatky z prodlení. Naše dluhová amnestie by proto mohla být významnou pomocí," dodala.