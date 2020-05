Sazby hypoték klesly, kolaps trhu se nekoná. Lidé z gastra však mají v bance smůlu

Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu poprvé po třech měsících klesla. Oproti březnu se snížily také objemy poskytnutých hypoték, ovšem i tak banky poskytly hypoteční úvěry za 17,8 miliardy korun, což je nejsilnější dubnový výsledek v historii měření hypoindexu společnosti Fincentrum. Ten mapuje nabídky většiny bank v Česku.

Po čtvrt roce růstu nastal v dubnu pokles průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů, která se podle ukazatele Fincentrum Hypoindex oproti březnu snížila o pět bazických bodů na 2,39 procenta.

"Pokles sazeb je překvapivý i přesto, že Česká národní banka (ČNB) již v březnu dvakrát snížila sazby. Banky se totiž vypořádávají s vyšším rizikem a stále ještě přijímají žádosti o odklad splátek. Do hry ale vstupuje i konkurenční boj. Sazby v březnu a dubnu snížily především menší banky," vysvětluje situaci Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Očekávaný dramatický propad hypotečního trhu kvůli pandemii koronaviru ovšem nenastal. V dubnu bylo sice poskytnuto celkem 6744 hypoték za celkem 17,845 miliardy korun, zatímco v březnu jich bylo za 18,8 miliardy korun. V meziročním srovnání ovšem vzrostl počet poskytnutých hypoték o 349 a objem o více než 3,2 miliardy korun.

"Oproti březnu sice poskytly banky o 650 hypoték méně a objem poklesl téměř o jednu miliardu korun, přesto objem poskytnutých hypoték letos v dubnu překonal i dosud rekordní duben roku 2017, a stal se tak nejsilnějším dubnem v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex," vysvětluje Sýkora.

Vzrostla naopak průměrná výše hypotéky, a to na novou rekordní úroveň 2 645 985 korun.

"I díky tomu se nakonec uplynulý měsíc stal nejsilnějším dubnem z pohledu objemů poskytnutých hypoték v historii Fincentrum Hypoindexu," dodává Sýkora.

Vzhledem k tomu, že banky přes uvolnění limitů úvěrových ukazatelů ze strany ČNB poskytují hypotéky převážně do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) namísto povolených 90 procent, je dubnový výsledek podle expertů překvapivý.

Jedním z důvodů nečekaně silného zájmu o hypotéky je podle ekonoma společnosti Czech Fund a člena NERV Lukáše Kovandy paradoxně rostoucí obava Čechů z možné ztráty zaměstnání. "Vědí, že pokud kvůli koronakrizi přijdou o práci, na hypotéku nedosáhnou. Pokud mají zároveň dostatečné úspory, může pro ně být stále atraktivní si hypotéku pořídit právě nyní, i s rizikem možného propuštění," vysvětluje ekonom.

Roli v jejich úvaze ale podle něj obecněji hraje obava ze ztráty bonity, která nemusí nastat jen z důvodu ztráty zaměstnání, ale třeba i z důvodu zhoršení podmínek v sektoru, v němž jsou zaměstnáni či ve kterém podnikají. "S hypotékou se nyní již mohou na nějaký čas rozloučit třeba pracovníci a podnikatelé z oblasti cestovního ruchu či pohostinství," dodává Kovanda.

Podle Sýkory je teď zájemce o hypotéku kvůli většímu riziku případného budoucího nesplácení ještě pod větším drobnohledem než před koronavirovou krizí.

Centrální bankéři zaskočili trh

ČNB na začátku května trh zaskočila - snížila totiž základní sazbu o 75 bazických bodů na 0,25 procenta. Analytici přitom čekali snížení jen o 0,5 procentního bodu.

Pár dní po zasedání centrálních bankéřů navíc člen bankovní rady Tomáš Holub připustil, že ČNB nevylučuje možnost využití dalších nástrojů na měnové uvolnění, od devizových intervencí až po záporné sazby, pokud si to ekonomická situace vyžádá. Minulý týden nicméně guvernér Jiří Rusnok zavedení devizových intervencí v dohledné době vyloučil.

V nejbližší době by tedy podle analytiků mohla centrální banka snížit úrokové sazby na nulu a další nástroje využít až ve druhé polovině roku, pokud nedojde k oživení tuzemské ekonomiky.

"Úrokové sazby hypoték by přesto kvůli nejistotě, která panuje na hypotečním trhu, výrazněji klesat nemusely. Na začátku května snížila hypoteční sazby Moneta Money Bank, a to o 0,2 procentního bodu na 2,62 procenta. Banka Creditas od poloviny května zlevnila hypotéky o 0,21 procentního bodu na 2,09 procenta. Největší hypoteční banky ale zatím stále vyčkávají," doplňuje zpráva společnosti Fincetrum.

Neznámou zůstává pro ekonomy další vývoj inflace. "Bezprostředně sice ve světě i u nás budou patrné zmíněné silné dezinflační tlaky, otázkou však zůstává, jak budou trvalé. Pokud by rychle odezněly a už během roku 2021 citelně stoupala inflační očekávání, projeví se to v tržních úrokových sazbách, což bankám neumožní jít s průměrnou sazbou hypoték na ono historické dno. Dokonce by nemuselo dojít k jejímu poklesu ani pod úroveň dvou procent - dle měření Fincentrum Hypoindex," domnívá se Kovanda.

V tuto chvíli však trh podle něj přikládá větší pravděpodobnost spíše scénáři silných až deflačních tlaků než rychlému vzestupu inflace.