Oběti blahobytu: Podíl českých penzistů živořících pod hranicí bídy se zdvojnásobil

Přibývá důchodců, jejichž měsíční příjmy nepřesáhnou hranici příjmové chudoby. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že se problém týká 16,6 procenta lidí starších 65 let. V roce 2016 to bylo jen 8,1 procenta penzistů. Proč tak vysoký nárůst, co za tím stojí? Projděte si i další zajímavá čísla z důchodové ročenky, kterou každý rok zveřejňuje sociální správa.

Výše starobních důchodů | Foto: ČSSZ Společnost bohatne, penze tomu nestačí Medián starobního důchodu byl loni 13 357 korun. Je to o 1238 korun měsíčně víc než v předcházejícím roce. Medián znamená, že přesně polovina všech penzistů má nižší důchod, než je tato částka, a přesně polovina má vyšší. Muži měli medián důchodu 14 695, berou tak o dva a půl tisíce korun měsíčně více než ženy. Hranice příjmové chudoby loni činila 12 818 korun pro jednotlivce. Stanovuje se každý rok jako 60 procent mediánu čistého příjmu v ekonomice. Pokud tedy důchodce po sečtení všech svých příjmů nedosáhne této hranice, zařadí se mezi ohrožené chudobou. Loni hranice nedosáhlo 16,6 procenta důchodců. Rok předtím to bylo 14,2 procenta důchodců, v roce 2017 přesně 10,7 procenta a v roce 2016 "jen" 8,1 procent penzistů. Jak ale upozorňuje Robert Jahoda z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, růst relativní chudoby českých důchodců není ani tak spojený se zhoršením jejich životní situace, jako spíš s rychlejším bohatnutím zbytku české společnosti. "Hranice chudoby se mezi roky 2009 a 2014 zvýšila pouze o necelých devět procent, mezi roky 2014 a 2019 to ale bylo již o téměř 30 procent. V důsledku toho pak ani velké valorizace důchodů z minulých let nebyly schopny držet tempo s mzdovým růstem zbytku společnosti. Spotřební koš domácností důchodců tak sice průměrně rostl, ale ne tak rychle jako u zbytku společnosti," vysvětluje vysoké procento ve statistice Robert Jahoda.