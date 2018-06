Dopravní podnik Ostrava zavede Festivalovou jízdenku. Při nákupu musíte předložit vstupenku

V týdnech, kdy v Ostravě bude probíhat některý z větších festivalů, bude k mání takzvaná Festivalová jízdenka na MHD za 220 korun.

Ostrava - Dopravní podnik Ostrava (DPO) zavádí na letošní léto speciální týdenní Festivalovou jízdenku. Bude stát 220 korun a lidé si ji budou moci koupit v týdnech, kdy se ve městě uskuteční hudební festivaly Beats for Love a Colours of Ostrava nebo Kontinentální pohár v atletice. Dnes to oznámila mluvčí DPO Karolína Rycková.

Festivalová jízdenka bude platit vždy od pondělí do neděle a lidé si ji budou moci koupit, pokud předloží platnou vstupenku na danou akci. U Beats for Love půjde o týden od 2. do 8. července, u Colours of Ostrava od 16. do 22. července a u Kontinentálního poháru v atletice od 3. do 9. září.

"Jízdenka bude ve formě jednorázového papírového ID pásku na zápěstí a k dispozici bude ve všech prodejnách jízdních dokladů DPO a u smluvních prodejců," uvedla Rycková. Lidé si tyto jízdenky budou moci koupit například už na nádraží při příjezdu do města.